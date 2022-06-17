Windows PC’nize Haziran güncellemesini yüklediyseniz, bağlantınızın çalıştığını görünce şaşırabilirsiniz. Microsoft, WiFi hotspot özelliği etkinleştirildiğinde internete bağlanmayı önleyen işletim sisteminin en son yapısına bir hata neden olduğunu açıkladı.

Hatırlatma olarak, bu özellik kullanıcıların WiFi veya İnternet bağlantılarını yakındaki diğer cihazlarla paylaşmasına olanak tanıyor, bu da kişisel ağınıza erişimi olmayan ve verilerini tüketmek istemeyen kişiler için çok yararlı olabilir. Ancak, Microsoft’un açıkladığı gibi, erişim noktasına başka bir cihaz bağlanır bağlanmaz cihaz tüm İnternet erişimini kaybediyor.

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Windows WiFi etkin noktası, son güncellemeden bu yana tamamen bozuk

Windows’un birçok sürümü, hem Windows 11 hem de Windows 10 ve hatta bazı eski sürümler etkileniyor. Microsoft tarafından yayınlanan etkilenen sürümlerin tam listesi:

Windows 11, sürüm 21H2

Windows 10, sürüm 21H2

Windows 10, sürüm 21H1

Windows 10, sürüm 20H2

Windows 10 Kurumsal LTSC 2019

Windows 10 Kurumsal LTSC 2016

Windows 10 Kurumsal 2015 LTSB

Windows 8.1

Windows 7 SP1

Microsoft, bağlantı sorunlarıyla karşılaşmamak için ikincisini devre dışı bırakmanın yeterli olduğunu iddia ediyor. Bu arada, firma aktif olarak hata için bir düzeltme sunacağını iddia belirtti. Windows 11’de bunu nasıl yapacağınız aşağı açıklanmıştır:

Ayarlar’dan Ağ ve İnternet bölümüne gidin.

Mobil Bağlantı Noktası’nı tıklayın.

Değiştirmek ve böylece devre dışı bırakmak için düğmeye tıklayın.