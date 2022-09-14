iOS 16 işletim sistemi yüklü iPhone’lar, sahte AirPods’ları bağlamaya çalıştıklarında uyarı alacak. Apple cihazlarının kullanıcıları, cihazın bir mesajla doğrulanamayacağı konusunda uyarılacak.

Ancak bu, AirPods’ların iPhone’larda kullanılmasını engellemeyecek. Cihaz Bluetooth üzerinden bağlanabilir, ancak Apple “bu kulaklıkların orijinal AirPod’lar olarak doğrulanamadığı ve beklendiği gibi davranmayabileceği” konusunda uyarıyor.

Orijinal bir AirPods nasıl belirlenir?

Sahte AirPod’ların Apple’a yılda 3 milyar dolardan fazlaya mal olduğu tahmin ediliyor. Doğrulanmamış cihazlar yine de ses sınırını aşabilir ve kullanıcıların sağlığına zarar verebilir.

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Orijinal bir cihazı tanımlamanın en güvenli yolu, ürünün parmak izi olan seri numarasını almaktı. Bilgileri bulmak için AirPods seçeneğinin altındaki “Daha fazla bilgi” düğmesine dokunmanız yeterlidir.

Seri numarası, açık kapağın alt kısmındaki orijinal kasanın üzerine veya arka taraftaki barkoddaki orijinal AirPods kutusunun üzerine basılmıştır. Kulaklıklarda, bilgiler hoparlörlerin başında da bulunabilir. Seri numarasını aldıktan sonra Apple ürün garantinizi kontrol edebilirsiniz.

Ne yazık ki, bazı sahte AirPods üreticileri orijinal cihazların seri numaralarını kullanıyor. Bu nedenle, fiyat farklılıklarının, cihazların menşeinin ve ambalajın ve kulaklıkların üzerindeki detayların farkında olmak önemlidir.

Ancak AirPod’un gerçekten yasal olduğunun garantisi, yalnızca Apple mağazalarında ve yetkili satıcılarda yapılan satın alma işlemleriyle sağlanır.

Kaynak: MacRumors