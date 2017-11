South Park Severler İçin Yepyeni Mobil Oyun Yayında!

South Park’ın The Fractured But Whole oyununun ardından şimdi de mobil oyuncular için Phone Destroyer isimli yeni oyunu çıktı.

Dünyanın en popüler çizgi dizilerinden biri olan South Park, ilk olarak karşımıza The Stick of Truth oyunu ile SP severlerine güzel bir hediye olarak gelmişti. Ardından geçtiğimiz ay The Fractured But Whole oyunu ile geri dönen seri, şimdi de Android ve iOS platformu için Phone Destroyer isimli oyunu ile geldi.

Ubisoft tarafından hazırlanan oyun bugünden itibaren ücretsiz olarak indirilebilir durumda. Ubisoft Studio RedLynx ve South Park Digital Studios tarafından ortaya çıkarılan oyun, efsanevi South Park dünyasını cebinize taşırken RPG elementlerini de taşıyan bir oyun olarak dikkat çekiyor.

Kart biriktirme ve bu kartlar ile savaşma temalı yapımda New Kid, yani Yeni Çocuk olarak size seslenecekler. Eğlenceli bir yapıda görünen South Park: Phone Destroyer’ı aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

South Park: Phone Destroyer: Android / iOS