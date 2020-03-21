SoundCloud Corona virüs salgınından finansal olarak etkilenen müzisyenlere yardım etmek için Twitch ile işbirliği kurdu.

İlginizi çekebilir: Windows 10 arayüzü yenileniyor!

SoundCloud ve Twitch işbirliği!

Aralarında ünlü isimlerinde olduğu sanatçılar Corona virus salgını nedeniyle planlanan konser ve etkinliklerini iptal ettiler. Müzisyenlerin birçoğu izleyicilerine ulaşmak için internet üzerinden canlı performanslarını yayınlamaya başladı. Önümüzdeki süreçte ücretli etkinlik ve konserleri iptal edilen sanatçılar için canlı yayın performansları gelir elde edebilmenin bir yolu haline geldi. SoundCloud sanatçıların internet üzerinden içerik üretmelerini desteklemek için Twitch ile işbirliğine gitti. Bu işbirliği ile birlikte SoundCloud içerik üreticileri birkaç gün içerisinde Twitch ortaklığına sahip olabilecek ve bu ortaklık sayesinde Twitch üzerinden yaptıkları yayınlardan gelir elde edebilecekler.

Müzik platformu yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Herkes için beklenmedik zamanlar yaşıyoruz. COVID-19 salgınının özellikle önümüzdeki aylarda canlı etkinlikleri iptal edilen müzisyenler için zor bir durum yarattığını biliyoruz. Birçok içerik üreticisi, hayranları ile iletişim kurmak için canlı yayın platformlarına yöneliyor.”

Henüz Twitch hesabına sahip olmayan içerik üreticilerinin ilk önce platformlara kaydolmaları gerekecek sonrasında ortaklık başvurusunda bulunabilecekler. Twitch yapılan işbirliği dahilinde birkaç gün içerisinde ortaklıkları işleme alacağını açıkladı. Ortaklık statüsü kazanan yayıncılara, hayranları Twitch üzerinden abone olabilecek. Aynı zamanda içerik üreticiler reklam yayınlayabilecek ve mağazalarına bağlantı verebilecek. İlgilenen SoundCloud içerik üreticileri ortaklık statüsü için hemen başvurularını yapabilirler.