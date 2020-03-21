Genel
SoundCloud ve Twitch işbirliği!
SoundCloud Corona virüs salgınından finansal olarak etkilenen müzisyenlere yardım etmek için Twitch ile işbirliği kurdu.
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SoundCloud ve Twitch işbirliği!
Aralarında ünlü isimlerinde olduğu sanatçılar Corona virus salgını nedeniyle planlanan konser ve etkinliklerini iptal ettiler. Müzisyenlerin birçoğu izleyicilerine ulaşmak için internet üzerinden canlı performanslarını yayınlamaya başladı. Önümüzdeki süreçte ücretli etkinlik ve konserleri iptal edilen sanatçılar için canlı yayın performansları gelir elde edebilmenin bir yolu haline geldi. SoundCloud sanatçıların internet üzerinden içerik üretmelerini desteklemek için Twitch ile işbirliğine gitti. Bu işbirliği ile birlikte SoundCloud içerik üreticileri birkaç gün içerisinde Twitch ortaklığına sahip olabilecek ve bu ortaklık sayesinde Twitch üzerinden yaptıkları yayınlardan gelir elde edebilecekler.
Müzik platformu yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Herkes için beklenmedik zamanlar yaşıyoruz. COVID-19 salgınının özellikle önümüzdeki aylarda canlı etkinlikleri iptal edilen müzisyenler için zor bir durum yarattığını biliyoruz. Birçok içerik üreticisi, hayranları ile iletişim kurmak için canlı yayın platformlarına yöneliyor.”
Henüz Twitch hesabına sahip olmayan içerik üreticilerinin ilk önce platformlara kaydolmaları gerekecek sonrasında ortaklık başvurusunda bulunabilecekler. Twitch yapılan işbirliği dahilinde birkaç gün içerisinde ortaklıkları işleme alacağını açıkladı. Ortaklık statüsü kazanan yayıncılara, hayranları Twitch üzerinden abone olabilecek. Aynı zamanda içerik üreticiler reklam yayınlayabilecek ve mağazalarına bağlantı verebilecek. İlgilenen SoundCloud içerik üreticileri ortaklık statüsü için hemen başvurularını yapabilirler.
Genel
Google I/O tamamen iptal edildi!
Corona virüs salgını nedeniyle bu yıl Google I/O geliştiriciler konferansı olmayacak. Geçtiğimiz haftalarda etkinliğin internet üzerinde çevrim içi yayınlanacağını duyuran şirket son gelişmeler ile birlikte etkinliği iptal ettiklerini açıkladı.
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Google I/O geliştiriciler konferansı bu yıl gerçekleşmeyecek!
Google dünya genelinde hızla yayılan Corona virüs salgını nedeniyle yıl içerisindeki en büyük etkinliği olan Google I/ O 2020’yi tamamen iptal etti. Mart ayının başında yaptığı açıklamada etkinliğin internet üzerinden gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Ancak artan vaka sayısı nedeniyle Amerika’nın California eyaleti virüsün yayılmasını önlemek amaçlı birçok kısıtlama yayınladı. Bu kurallar dahilinde Google etkinliğini internet üzerinden dahi gerçekleştiremeyeceklerini açıkladı.
Google yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Geliştiricilerimizin, çalışanlarımızın ve yerel topluluklarımızın sağlığı ve güvenliği konusunda endişe duyuyoruz ve virüsün yayılmasını engellemek için alınan kararlara uyarak Google I/O geliştiriciler konferansını bu yıl gerçekleştiremeyeceğiz.”
Google I/O etkinliğinin web sitesinde yapılan açıklamada “Şu anda insanlara yardım edebilmek için dikkatimizi hepimizin karşılaştığı bu güçlüğe odaklı tutmalıyız.” ifadesi yer aldı. Google son gelişmeler sonrasında platform güncellemelerini geliştiriciler ile paylaşmak için blogları ve topluluk forumlarını kullanacaklarını belirtti.
Google geçtiğimiz yıllarda I/O geliştiriciler etkinliğinde genellikle Android ve diğer Google hizmetlerine gelen güncellemeleri tanıtmıştı. Bunların yanı sıra bu etkinlikte yeni donanımlar tanıttıklarını da sık sık görmüştük. Etkinliğin tamamen iptal olmasından sonra bu gibi yeni gelişmeleri ne zaman duyuracakları henüz netlik kazanmadı.
Corona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz haftalarda birçok teknoloji konferansı iptal edildi veya ertelendi. Bunların içerisinde yine Google’a ait kurumsal odaklı Cloud Next konferansı süresiz olarak ertelendi. Apple 13 Mart’ta 2020 Worldwide Developers Conference’ı (Dünya genelinde geliştiriciler konferansı) internet üzerinden gerçekleştireceğini duyurdu. Son olarak Facebook ve Microsoft bahar geliştiriciler konferansının yüz yüze iletişim gerektiren bölümlerini iptal etti.
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2021 Lotus Esprit, Evora kabuğu altında test edilirken görüntülendi!
Lotus, Esprit‘in halefini halka açık yollarda test etmeye başladı. Evora temelli canavar, kendine has detaylarını siyah boya altında gizlemeye çalışıyor.
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Yeni Esprit’te kullanılacak ve Evora’dakinden devşirilecek olan yeni alüminyum platformu test ettiği düşünülen Lotus, görüntülere bakılırsa bu sürecin henüz erken safhalarında. Ayrıca yeni gelecek canavarın, Evora’ya göre gözle görülür derecede daha geniş olacağı çok açık.
Yeni Esprit modeli, üreticinin yeni platform tasarımına geçmeden önceki alüminyum mimariyi kullanacak olan son Lotus olması bekleniyor. Lotus’un ürün gamında Evora’nın üstünde yer alacak olan yeni modelin, Esprit adını ne kadar hak edeceğini zaman gösterecek.
Bu arada Lotus’un gelecek planlarında Porsche Boxster‘a rakip olacak, yeni bir Elan modelini bile içerecek geniş bir model yelpazesi bulunuyor.
Evora’nın iki kişilik iç mekanının aksine, dört kişilik bir iç mekan sunması beklenen yeni Esprit, Toyota‘dan alınma V6 motorunun hibrit bir türevini kullanacak. Bu ünitenin 500 beygir civarında güç üreteceği söyleniyor.
Lotus’un dediklerine bakılırsa yeni Esprit’in dış tasarımında, markanın tamamen elektrikli modeli Evija‘dan ilham alınacak. İç tasarımda ise yüksek teknoloji özellikleri, minimal bir tasarımla sunacak.
Yeni Lotus Esprit’in gelecek yıl duyurulması bekleniyor.
Genel
Huawei’nin yeni ÇOKLU ekran teknolojisi: Telefon – Bilgisayar uyumu
Ofisimize incelemeye gelen Huawei MateBook D dizüstü bilgisayarıyla, şirketin yeni çoklu ekran teknolojisini test ettik. Bakalım bu teknoloji ile, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar entegre olarak neler yapabiliyor?
Bu özellik için ne gerekli?
Öncelikle tabi ki videoda anlattığımız özellik için uyumlu bir Huawei dizüstü bilgisayarla birlikte, Kirin 980 ve üzeri işlemciye sahip EMUI 10 arabirimine sahip bir akıllı telefona ihtiyacınız var. Biz bu videoda Huawei Mate 30 Pro kullandık ancak P30 Pro veya gereklilikleri sağlayan farklı modeller de kullanılabilir. Ayrıca kullanmış olduğunuz dizüstü bilgisayarında PC Manager uygulaması yüklü olmalı ve sürümü de 10.5 veya üzeri olmalı.
Huawei çoklu ekran teknolojisi nasıl çalışıyor? Neler yapabiliyor?
Öncelikle PC Manager uygulaması üzerinden “Bağlan” tuşuna basıyoruz ve akıllı telefonumuzla onaylayarak bağlantıyı gerçekleştiriyoruz. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra telefonumuzun ekranı, dizüstü bilgisayarımızda görünüyor. Bundan sonra dizüstü bilgisayarımızın TouchPad’i ve klavyesini kullanarak, akıllı telefonumuzu kontrol edebiliyor ve uygulamaları çalıştırabiliyoruz.
Videomuzda görebileceğiniz gibi örneğin Instagram uygulamasına giriş yapıp, klavye ile mesajlaşabilmek mümkün. Bu özelliği en büyük faydalarından biri “tut-çek” yöntemiyle dosya transferine imkan vermesi. Örneğin telefonunuzun galerisindeki bir fotoğrafı tutup, masaüstüne attığınızda saniyeler içerisinde bu aktarımı gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Tam tersi şekilde dizüstü bilgisayarından bir dosyayı tutup akıllı telefona atabilmek de mümkün. Ayrıca Word, Powerpoint gibi programların içerisine, telefonunuzdaki dosyaları atabileceğiniz gibi telefonunuzdan kopyaladığınız bir yazıyı bilgisayarınıza da direkt olarak yapıştırabiliyorsunuz.
Videomuzda, şirketin halihazırda kullanılan OneHop gibi özelliklerine de değindik.