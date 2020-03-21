Sosyal medya

Yazılım

Windows 10 arayüzü yenileniyor!

Microsoft Windows 10

Microsoft yakın zamanda, kullanıcı odaklı ve abonelik sistemi ile çalışacağı söylenen Office 365 servisini tanıtacağı bir etkinlik yapacak. Fakat etkinlikte bundan fazlasının konuşulması bekleniyor. Windows 10 Ürün Sorumlusu Panos Panay, Instagram üzerinden yaptığı video paylaşımında gelecek yeni arayüzü kullanıcılara tanıttı.

Paylaşılan video Windows’un günümüzdeki haline gelişi ile başlıyor. Videoyu yakından incelediğimizde kullanıma sunulacak yeni arayüz genelinde yuvarlatılmış köşeler dikkat çekiyor. Ayrıca kilit ekranında ve arayüz genelinde bulunan yazı tipleri değiştirilmiş. Windows 10, yeni arayüzü ile daha düz bir yapıya bürüneceğe benziyor. Bununla beraber kişiselleştirme tarafında kullanıcılara daha çok seçenek sunulacak. Dosya Gezgini de Microsoft’un Akıcı Dizayn (Fluent Design) adını verdiği arayüz konseptine uyum sağlamış.

İlginizi çekebilir: Windows 10 Nisan 2020 sürümü ile sunulacak özellikler

Video boyunca kullanıcı odaklı olduğuna dikkat çekilen yeni Windows 10 arayüzü oldukça modern görünüyor. Kullanıma ne zaman sunulacağı henüz bilinmeyen yeni arayüzün tanıtım etkinliği sırasında tüm özellikleri ortaya çıkacak.

Video içinden alınan yeni arayüz görüntülerini yakından inceleyebilirsiniz.

İlgili konular:

Teknoloji sever, mühendis, yazar.

Yorum yapmak için tıklayın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kamera

Google Camera Go tanıtıldı!

20 Mart 2020

Yazan:

Google Camera Go

Nokia’nın uygun fiyatlı cihazlar kategorisinde satışa sunacağı Android Go işletim sistemli akıllı telefonu Nokia 1.3’ün tanıtımı geçtiğimiz gün yapıldı. Tanıtım etkinliğinde akıllı telefonda ön yüklü gelen Google Camera Go uygulaması dikkat çekti. İlk olarak Nokia 1.3 modelinde ön yüklü olarak kullanıcılara sunulan GCam Go, Android Go işletim sistemine sahip ve aynı zamanda düşük donanım özellikleri bulunan akıllı telefonların kamera deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.

Google Camera Go

İlginizi çekebilir: GCam vs orijinal kamera: Xiaomi Mi 9T

Google’ın Pixel telefonlarında olduğu gibi Google Camera Go da bulunduğu cihazların kamera modülüne tam uyumlu ve entegre halde olacak. Ana uygulamada olduğu gibi GCam Go’nun da makine öğrenme ve görüntü işleme teknolojilerine sahip olduğu belirtildi. Bu teknolojiler sayesinde uygulama ile gelen cihazlar çok daha iyi portre fotoğraflar çekebilecek. Android Go işletim sistemine sahip olan cihazların 100$ altında fiyat etiketine sahip oldukları düşünüldüğünde bu özellikler kullanıcıları oldukça sevindireceğe benziyor.

Etkinlik kapsamında Google dünya üzerinde 100 milyon’dan fazla Android Go işletim sistemli cihaz olduğu istatistiğini açıkladı. Google Camera Go uygulamasını destekleyen ilk cihazın Nokia 1.3 olduğu ve uygulamanın çok yakın zamanda diğer Android Go işletim sistemli akıllı telefonlara geleceği de açıklandı .

Google, Android Go işletim sistemi ile birlikte makine öğrenme özelliklerini kullanarak cihaz içinde resim aramaları yapmamıza izin veren Gallery Go ve internet üzerinde resim ile arama yapmamıza olanak sağlayan Google Lens uygulamalarını da kullanıcılara sunuyor.

Devamını oku

Yazılım

MacOS ile mutlaka kullanmanız gereken 5 uygulama!

18 Mart 2020

Yazan:

MacOS işletim sistemli bilgisayarlarınızı olduğundan çok daha kullanışlı ve verimli hale getirecek 5 uygulamayı yazımızda sizler için listeledik.

5. CleanMyMac

CleanMyMac

MacOS işletim sistemli bilgisayarlar da uzun kullanım sonrası ağırlaşabiliyor. Ayrıca kaldırdığınız uygulamalardan kalan artık dosyalar da sisteminizi ağırlaştıran bir diğer unsur. Bu durumları yaşayanlar için tavsiye ettiğimiz CleanMyMac uygulaması, RAM temizleme, pil tasarrufu, sistem sıcaklığını ve işlemci yükünü göstermek gibi pek çok özellik sunuyor.

4. Tuxera Disk Manager

Bildiğiniz üzere macOS işletim sistemi NTFS formatındaki disklere dosya aktarım desteği vermiyor. Tuxera Disk Manager ile Windows işletim sistemli PC’leriniz ile kullandığınız ve NTFS formatını kullanan depolama çözümleriniz ile Mac’iniz arasında sorunsuzca dosya transferi yapmanız mümkün olacak.

Tuxera Disk Manager

İlginizi çekebilir: 47.000 TL’lik 16 inç MacBook Pro – Sizin Yorumunuz (Güçlü Atamer)

3. Open MTP

Open MTP uygulaması macOS işletim sistemli bilgisayar ile Android işletim sistemli telefon veya tablet kullanıcılarına hitap ediyor. Açık kaynak kodlu bu uygulama ile Android ve Mac cihazlara arasında 4 GB’dan büyük dosyalar da dahil tüm dosyaları USB kablo ile yüksek hızda transfer edebilirsiniz. Open MTP yazılımını link üzerinden indirebilirsiniz.

Open MTP

2. Parallels Desktop

Parallels Desktop uygulaması Mac üzerinde Windows işletim sistemini de kullanmak isteyenlerin çok beğeneceği bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Windows ve macOS işletim sistemlerini iç içe geçirerek her iki işletim sistemine de ihtiyaç duyan kullanıcılara performans kaybı yaşamadan oldukça verimli bir çalışma ortamı sağlıyor.

Parallels Desktop

1. Magnet

Maalesef macOS işletim sistemi pencere yönetimi dendiğinde Windows’un yanında sınıfta kalıyor. Magnet uygulaması tam da bu konuya çözüm oluyor. Ekran bölme konusunda pek çok çözüm sunan Magnet uygulaması Mac’inizde mutlaka bulunması gereken bir uygulama.

Magnet

Devamını oku

Yazılım

Microsoft Telefonunuz ile platformlar arası kopyala-yapıştır özelliği!

13 Mart 2020

Yazan:

Microsoft ve Samsung, kullanıcılarına daha gelişmiş bir Microsoft Telefonunuz uygulaması geliştirmek için ortaklığa gidiyor. Koreli teknoloji şirketi Samsung, Galaxy S20 ve Z Flip modelleri için gelişmiş senkronizasyon ve platformlar arası kopyala-yapıştır özelliklerini sunacağı sözlerini vermişti. Microsoft, Windows 10 Insider önizleme sürümü duyurusu ile bu özelliklerin müjdesini verdi.

Pek çok kullanıcı tarafından ilgi çekeceği düşünülen platformlar arası kopyala – yapıştır özelliği, yazı ve resim transferini cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde yapmanızı sağlayacak. Windows işletim sistemli PC’niz üzerinde kullanmaya alışık olduğunuz Ctrl+C ve Ctrl+V komutlarını kullanıp kopyaladığınız yazı ve resimleri Samsung Galaxy S20 serisi veya Galaxy Z Flip modeli akıllı telefonlar arasında yapıştırabileceksiniz. Aynı zamanda akıllı telefonlarınız üzerinden kopyaladığınız yazı ve resimleri de PC üzerinde yapıştırmanız mümkün olacak. Haberimize konu olan özelliği Windows 10 Nisan 2018 ve üstü sürüme sahip PC’ler üzerinde Telefonunuz uygulamasının “Ayarlar” bölümünden aktifleştirebilirsiniz.

İlginizi çekebilir: Microsoft Defender, iOS ve Android’e geliyor!

Bu özelliğe ek olarak Microsoft Telefonunuz uygulamasının yeni sürümü ile telefon ekranınızı PC üzerine yansıtırken cihaz ekranınızın kapalı olmasını sağlayabilirsiniz. Bu özellik güç tasarrufu konusunda ekran yansıtma özelliği kullanıcılarına büyük avantajlar sağlayacak. Ekran yansıtma sırasında cihazınızın ekranını açmak isterseniz güç tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Ekran yansıtma sırasında kapalı cihaz ekranı özelliğinin sadece Galaxy s20 serisi ve Z Flip’e özel olmadığını belirtelim. Haberimize konu olan özelliğe ulaşamıyorsanız desteklenmeyen bir cihaza sahip olabilirsiniz. Desteklenen cihaz listesine linkten ulaşabilirsiniz. Bunlara ek olarak bahsettiğimiz özellikler şu an için tüm bölgeler için aktif durumda olmasa da yakın zamanda global olarak kullanıma sunulacak.

Devamını oku