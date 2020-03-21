Yazılım
Windows 10 arayüzü yenileniyor!
Microsoft yakın zamanda, kullanıcı odaklı ve abonelik sistemi ile çalışacağı söylenen Office 365 servisini tanıtacağı bir etkinlik yapacak. Fakat etkinlikte bundan fazlasının konuşulması bekleniyor. Windows 10 Ürün Sorumlusu Panos Panay, Instagram üzerinden yaptığı video paylaşımında gelecek yeni arayüzü kullanıcılara tanıttı.
View this post on Instagram
The team made this video to celebrate making it to 1 billion MAD on Windows 10 and I wanted to share it with all of you. Now at a time when so much of our work and communication is taking place through our devices, it’s especially humbling to know that Windows can help empower a billion people to stay connected to the things and people they care about #Windows
Paylaşılan video Windows’un günümüzdeki haline gelişi ile başlıyor. Videoyu yakından incelediğimizde kullanıma sunulacak yeni arayüz genelinde yuvarlatılmış köşeler dikkat çekiyor. Ayrıca kilit ekranında ve arayüz genelinde bulunan yazı tipleri değiştirilmiş. Windows 10, yeni arayüzü ile daha düz bir yapıya bürüneceğe benziyor. Bununla beraber kişiselleştirme tarafında kullanıcılara daha çok seçenek sunulacak. Dosya Gezgini de Microsoft’un Akıcı Dizayn (Fluent Design) adını verdiği arayüz konseptine uyum sağlamış.
İlginizi çekebilir: Windows 10 Nisan 2020 sürümü ile sunulacak özellikler
Video boyunca kullanıcı odaklı olduğuna dikkat çekilen yeni Windows 10 arayüzü oldukça modern görünüyor. Kullanıma ne zaman sunulacağı henüz bilinmeyen yeni arayüzün tanıtım etkinliği sırasında tüm özellikleri ortaya çıkacak.
Video içinden alınan yeni arayüz görüntülerini yakından inceleyebilirsiniz.
Kamera
Google Camera Go tanıtıldı!
Nokia’nın uygun fiyatlı cihazlar kategorisinde satışa sunacağı Android Go işletim sistemli akıllı telefonu Nokia 1.3’ün tanıtımı geçtiğimiz gün yapıldı. Tanıtım etkinliğinde akıllı telefonda ön yüklü gelen Google Camera Go uygulaması dikkat çekti. İlk olarak Nokia 1.3 modelinde ön yüklü olarak kullanıcılara sunulan GCam Go, Android Go işletim sistemine sahip ve aynı zamanda düşük donanım özellikleri bulunan akıllı telefonların kamera deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.
İlginizi çekebilir: GCam vs orijinal kamera: Xiaomi Mi 9T
Google’ın Pixel telefonlarında olduğu gibi Google Camera Go da bulunduğu cihazların kamera modülüne tam uyumlu ve entegre halde olacak. Ana uygulamada olduğu gibi GCam Go’nun da makine öğrenme ve görüntü işleme teknolojilerine sahip olduğu belirtildi. Bu teknolojiler sayesinde uygulama ile gelen cihazlar çok daha iyi portre fotoğraflar çekebilecek. Android Go işletim sistemine sahip olan cihazların 100$ altında fiyat etiketine sahip oldukları düşünüldüğünde bu özellikler kullanıcıları oldukça sevindireceğe benziyor.
Etkinlik kapsamında Google dünya üzerinde 100 milyon’dan fazla Android Go işletim sistemli cihaz olduğu istatistiğini açıkladı. Google Camera Go uygulamasını destekleyen ilk cihazın Nokia 1.3 olduğu ve uygulamanın çok yakın zamanda diğer Android Go işletim sistemli akıllı telefonlara geleceği de açıklandı .
Google, Android Go işletim sistemi ile birlikte makine öğrenme özelliklerini kullanarak cihaz içinde resim aramaları yapmamıza izin veren Gallery Go ve internet üzerinde resim ile arama yapmamıza olanak sağlayan Google Lens uygulamalarını da kullanıcılara sunuyor.
Yazılım
MacOS ile mutlaka kullanmanız gereken 5 uygulama!
MacOS işletim sistemli bilgisayarlarınızı olduğundan çok daha kullanışlı ve verimli hale getirecek 5 uygulamayı yazımızda sizler için listeledik.
5. CleanMyMac
MacOS işletim sistemli bilgisayarlar da uzun kullanım sonrası ağırlaşabiliyor. Ayrıca kaldırdığınız uygulamalardan kalan artık dosyalar da sisteminizi ağırlaştıran bir diğer unsur. Bu durumları yaşayanlar için tavsiye ettiğimiz CleanMyMac uygulaması, RAM temizleme, pil tasarrufu, sistem sıcaklığını ve işlemci yükünü göstermek gibi pek çok özellik sunuyor.
4. Tuxera Disk Manager
Bildiğiniz üzere macOS işletim sistemi NTFS formatındaki disklere dosya aktarım desteği vermiyor. Tuxera Disk Manager ile Windows işletim sistemli PC’leriniz ile kullandığınız ve NTFS formatını kullanan depolama çözümleriniz ile Mac’iniz arasında sorunsuzca dosya transferi yapmanız mümkün olacak.
İlginizi çekebilir: 47.000 TL’lik 16 inç MacBook Pro – Sizin Yorumunuz (Güçlü Atamer)
3. Open MTP
Open MTP uygulaması macOS işletim sistemli bilgisayar ile Android işletim sistemli telefon veya tablet kullanıcılarına hitap ediyor. Açık kaynak kodlu bu uygulama ile Android ve Mac cihazlara arasında 4 GB’dan büyük dosyalar da dahil tüm dosyaları USB kablo ile yüksek hızda transfer edebilirsiniz. Open MTP yazılımını link üzerinden indirebilirsiniz.
2. Parallels Desktop
Parallels Desktop uygulaması Mac üzerinde Windows işletim sistemini de kullanmak isteyenlerin çok beğeneceği bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Windows ve macOS işletim sistemlerini iç içe geçirerek her iki işletim sistemine de ihtiyaç duyan kullanıcılara performans kaybı yaşamadan oldukça verimli bir çalışma ortamı sağlıyor.
1. Magnet
Maalesef macOS işletim sistemi pencere yönetimi dendiğinde Windows’un yanında sınıfta kalıyor. Magnet uygulaması tam da bu konuya çözüm oluyor. Ekran bölme konusunda pek çok çözüm sunan Magnet uygulaması Mac’inizde mutlaka bulunması gereken bir uygulama.
Yazılım
Microsoft Telefonunuz ile platformlar arası kopyala-yapıştır özelliği!
Microsoft ve Samsung, kullanıcılarına daha gelişmiş bir Microsoft Telefonunuz uygulaması geliştirmek için ortaklığa gidiyor. Koreli teknoloji şirketi Samsung, Galaxy S20 ve Z Flip modelleri için gelişmiş senkronizasyon ve platformlar arası kopyala-yapıştır özelliklerini sunacağı sözlerini vermişti. Microsoft, Windows 10 Insider önizleme sürümü duyurusu ile bu özelliklerin müjdesini verdi.
Pek çok kullanıcı tarafından ilgi çekeceği düşünülen platformlar arası kopyala – yapıştır özelliği, yazı ve resim transferini cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde yapmanızı sağlayacak. Windows işletim sistemli PC’niz üzerinde kullanmaya alışık olduğunuz Ctrl+C ve Ctrl+V komutlarını kullanıp kopyaladığınız yazı ve resimleri Samsung Galaxy S20 serisi veya Galaxy Z Flip modeli akıllı telefonlar arasında yapıştırabileceksiniz. Aynı zamanda akıllı telefonlarınız üzerinden kopyaladığınız yazı ve resimleri de PC üzerinde yapıştırmanız mümkün olacak. Haberimize konu olan özelliği Windows 10 Nisan 2018 ve üstü sürüme sahip PC’ler üzerinde Telefonunuz uygulamasının “Ayarlar” bölümünden aktifleştirebilirsiniz.
İlginizi çekebilir: Microsoft Defender, iOS ve Android’e geliyor!
Bu özelliğe ek olarak Microsoft Telefonunuz uygulamasının yeni sürümü ile telefon ekranınızı PC üzerine yansıtırken cihaz ekranınızın kapalı olmasını sağlayabilirsiniz. Bu özellik güç tasarrufu konusunda ekran yansıtma özelliği kullanıcılarına büyük avantajlar sağlayacak. Ekran yansıtma sırasında cihazınızın ekranını açmak isterseniz güç tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Ekran yansıtma sırasında kapalı cihaz ekranı özelliğinin sadece Galaxy s20 serisi ve Z Flip’e özel olmadığını belirtelim. Haberimize konu olan özelliğe ulaşamıyorsanız desteklenmeyen bir cihaza sahip olabilirsiniz. Desteklenen cihaz listesine linkten ulaşabilirsiniz. Bunlara ek olarak bahsettiğimiz özellikler şu an için tüm bölgeler için aktif durumda olmasa da yakın zamanda global olarak kullanıma sunulacak.