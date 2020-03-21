Windows 10 arayüzü yenileniyor!

Microsoft yakın zamanda, kullanıcı odaklı ve abonelik sistemi ile çalışacağı söylenen Office 365 servisini tanıtacağı bir etkinlik yapacak. Fakat etkinlikte bundan fazlasının konuşulması bekleniyor. Windows 10 Ürün Sorumlusu Panos Panay, Instagram üzerinden yaptığı video paylaşımında gelecek yeni arayüzü kullanıcılara tanıttı.

Paylaşılan video Windows’un günümüzdeki haline gelişi ile başlıyor. Videoyu yakından incelediğimizde kullanıma sunulacak yeni arayüz genelinde yuvarlatılmış köşeler dikkat çekiyor. Ayrıca kilit ekranında ve arayüz genelinde bulunan yazı tipleri değiştirilmiş. Windows 10, yeni arayüzü ile daha düz bir yapıya bürüneceğe benziyor. Bununla beraber kişiselleştirme tarafında kullanıcılara daha çok seçenek sunulacak. Dosya Gezgini de Microsoft’un Akıcı Dizayn (Fluent Design) adını verdiği arayüz konseptine uyum sağlamış.

İlginizi çekebilir: Windows 10 Nisan 2020 sürümü ile sunulacak özellikler

Video boyunca kullanıcı odaklı olduğuna dikkat çekilen yeni Windows 10 arayüzü oldukça modern görünüyor. Kullanıma ne zaman sunulacağı henüz bilinmeyen yeni arayüzün tanıtım etkinliği sırasında tüm özellikleri ortaya çıkacak.

Video içinden alınan yeni arayüz görüntülerini yakından inceleyebilirsiniz.