Sosyal Medya Ünlüsüne, uyuşturucuya özendirme suçundan ceza!

Sosyal Medya veya daha doğrusunu söylemek gerekirse Sanal Medya artık insanların bir uzvu haline geldi.

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Günümüzün vazgeçilmezi olan sosyal medya ve onun yarattığı ünlüler, bazen üzerlerindeki sorumlulukların farkına varamıyor.

Pucca kullanıcı ismine sahip Pınar Karagöz, “uyuşturucu kullanımına özendirme” suçundan 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 660 lira, hapis ve para cezasına çarptırıldı.

Dudakları uçuklatan bu ceza karşısında Pucca “Escobar hakkındaki tweetim yüzünden ceza aldım. Ben şimdi ne yapacağım?” ifadelerinde bulundu.

Birkaç aydır tweet atmayan sosyal medya fenomenin, bundan sonra da pek bu konuda niyetleneceğini sanmıyoruz.

Umarım, artık kullanıcılar sanal medyanın gerçek medya kadar etkili olduğunun farkına varmışlardır.