Google Translate ‘Anında Çeviri’ özelliği artık 60 dili destekliyor

Google Translate yeni güncellemesi ile ‘Anında Çeviri’ özelliğinde 60 dili destekleyecek. Desteklenen yeni diller arasında Arapça ve Hintçe de bulunuyor.

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Google 2015 yılında telefonunuzdan gerçek zamanlı olarak çeviri yapmanıza olanak sağlayan ‘Anında çeviri’ özelliğini kullanıcılara sunmuştu. Cihazınızın kameranızdaki görüntüyü simülantane olarak değiştiren özellik ilk olarak bazı yaygın diller arasında kullanılıyordu. Şimdi ise Google uygulamaya verdiği yeni güncelleme ile desteğini 60 dile çıkardı. Son güncelleme ile mobil uygulama Arapça, Hintçe, Malayca, Tayca ve Vietnamca dillerinde ‘Anında çeviri’ özelliğini kazandı.

Ayrıca görsel tasarımda da değişikliğe gidildi. Alt tarafta bulunan anında çeviri,tarama ve alma sekmelerinde minimalist tasarım uygulandı. Google paylaşılan son güncelleme ile birlikte Google Translate ‘in canlı çeviri özelliğinde hataların %50 oranında azaltıldığını söyledi. Uygulama güncellemesini Google Play Store üzerinden kontrol edebilirsiniz ancak yeni versiyon şimdilik birkaç cihaz için paylaşıldı. Önümüzdeki günlerde uygulamanın yeni versiyonunun bütün kullanıcılar ile paylaşılması bekleniyor.

Google Translate uygulama içinden çeviri yapabiliyor

Whatsapp’ta birisiyle çok iyi bilmediğiniz bir dilde konuşmak can sıkıcı olabilir. Ancak artık Google Translate’in uygulama içi çeviri desteğiyle WhatsApp’tan çıkmadan kelime veya cümle çevirisi yapabiliyoruz.

Şu anda WhatsApp’ın haricinde TripVisor, Evernote ve Lınkedln gibi birçok uygulamada bu desteği sunan Google Translate, ayrıca şirketin paylaştığı kaynak kodlarıyla uygulama geliştiricilerin bu desteği uygulamalarına kolayca eklemelerine de imkan tanıyor. Yani eğer şu anda kullandığınız uygulamada Google Translate’in bu özelliğini kullanamıyorsanız birazcık beklemeniz gerekebilir.