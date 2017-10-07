Sony’nin Yeni Fotoğraf Makinesi Şimşekten Daha Hızlı!

Japon Sony markasının yeni fotoğraf makinesi RX10 IV, muazzam hızı ve fotoğraf kalitesi ile öne çıkıyor.

0.03 saniye ile dünyanın en hızlı AF yakalama zamanına ve tam AF/AE takibi ile 24 fps’e kadar kesintisiz çekime, en hızlı profesyonel değiştirilebilir lensli fotoğraf makineleri ile yarışacak 315 aşama algılamalı AF noktası ve F2.4-F4 ZEISS Vario-Sonnar T lensi ile dikkat çekiyor. RX10 IV modeli, en üst düzey ‘tümü bir arada’ çözüm peşindeki görüntüleme meraklıları ve profesyoneller için mobilite ve hızın eşsiz bir kombinasyonunu sunuyor.

Etkileyici RX10 IV fotoğraf makinesi, DRAM yongalı en son 1.0 tip 20.1 MP Exmor RS CMOS görüntü sensörü, güçlü bir BIONZ görüntü işlemcisi ve ön uç LSI ile donatıldı. Birlikte çalışan bu kilit bileşenler genel kullanım hızını ve performansını en üst düzeye çıkararak, 24-600mm lensin genelinde mümkün olan en yüksek görüntü ve video kalitesini sağlıyor.

Hızlı Odaklama, Hızlı Çekim

Yeni Sony RX10 IV modelinde, fotoğraf makinesinin 0.03 saniye kadar kısa bir süre içinde odağı kilitlemesine imkan veren, sensörün Hızlı Hibrit AF sistemi bulunuyor. Bu yüksek hızlı odaklama, lensin kapsamlı 24-600mm aralığını tamamlayarak, tüm nesnelerin kesin detay ve netlik ile yakalanabilmesini sağlıyor.

Ayrıca, bir Cyber-shot fotoğraf makinesinde ilk defa olarak, RX10 IV modelinde Yüksek Yoğunluklu Takipli AF teknolojisi de kullanılıyor.

RX10 IV’de aynı zamanda Bozulma Önleyici Deklanşör de bulunuyor. Elektronik deklanşöre basıldığında aralarında kesintisiz yüksek hızlı çekimin de bulunduğu tüm modlarda tamamen sessiz çekim yapılabiliyor. Kullanıcının istemesi halinde, makinede bir mekanik deklanşör modu da bulunuyor.