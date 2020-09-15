Sony’nin beklenenden daha az PlayStation 5 ürettiği bildirildi

Yeni bir rapora göre Sony, yonga seti tedariklerinde yaşadığı birtakım sorunlar nedeniyle PlayStation 5 için planladığı üretim miktarını tamamen gerçekleştiremedi. Şirketin, beklenenden 4 milyon daha az PS5 ürettiği belirtildi.

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Bloomberg tarafından bugün yayınlanan bir rapora göre Sony, yeni oyun konsolu için özel olarak tasarlanmış SoC’lar için tedarik noktasında yaşadığı problemlerden ötürü, bu yılki PlayStation 5 üretimini 4 milyon birim azaltarak yaklaşık 11 milyona düşürdü. Bu bağlamda Sony’nin önümüzdeki mart ayı sonuna kadar yaklaşık 11 milyon adet PS5 üretmesi bekleniyor.

Sony, PlayStation 5 üretiminde sorunlar yaşadı

Esasında temmuz ayında Tokyo merkezli elektronik devi, insanların COVID-19 döneminde evde daha fazla zaman geçirmesi nedeniyle artan oyun talebi beklentisini takiben, tedarikçileriyle görüşerek gerekli siparişleri artırmıştı. Ancak şirket, yonga seti üretimlerinde yaşanan %50′ye varan verimsizliklerle karşı karşıya kalması nedeniyle, istediği kadar konsol üretemeyecek. Bloomberg raporuna göre bu sayının Sony’ye getirisi her ne kadar yüksek olsa da, henüz istikrarlı bir seviyeye ulaşılabilmiş değil.

Analistlere göre, Sony’nin SoC tedarikleri noktasında yaşadığı zorluklar, ihtiyacı olan bileşenlerin maliyetinin artmasına sebep olacak ve bu da şirketin kar marjlarını etkileyecek. Bloomberg aynı zamanda bu verilerin 2021’in mart ayına kadar da çalkantılı bir biçimde değişebileceğini de ifade etti.

Sony, 16 Eylül’de PlayStation 5 oyun konsolunun nihai fiyatını ve çıkış tarihini açıklayacağı bir etkinlik düzenleyecek. PS5 ile alakalı bilmediğimiz diğer tüm detayları bu etkinlik neticesinde göreceğiz.