Oyun Konsolu
Sony’nin beklenenden daha az PlayStation 5 ürettiği bildirildi
Yeni bir rapora göre Sony, yonga seti tedariklerinde yaşadığı birtakım sorunlar nedeniyle PlayStation 5 için planladığı üretim miktarını tamamen gerçekleştiremedi. Şirketin, beklenenden 4 milyon daha az PS5 ürettiği belirtildi.
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Bloomberg tarafından bugün yayınlanan bir rapora göre Sony, yeni oyun konsolu için özel olarak tasarlanmış SoC’lar için tedarik noktasında yaşadığı problemlerden ötürü, bu yılki PlayStation 5 üretimini 4 milyon birim azaltarak yaklaşık 11 milyona düşürdü. Bu bağlamda Sony’nin önümüzdeki mart ayı sonuna kadar yaklaşık 11 milyon adet PS5 üretmesi bekleniyor.
Sony, PlayStation 5 üretiminde sorunlar yaşadı
Esasında temmuz ayında Tokyo merkezli elektronik devi, insanların COVID-19 döneminde evde daha fazla zaman geçirmesi nedeniyle artan oyun talebi beklentisini takiben, tedarikçileriyle görüşerek gerekli siparişleri artırmıştı. Ancak şirket, yonga seti üretimlerinde yaşanan %50′ye varan verimsizliklerle karşı karşıya kalması nedeniyle, istediği kadar konsol üretemeyecek. Bloomberg raporuna göre bu sayının Sony’ye getirisi her ne kadar yüksek olsa da, henüz istikrarlı bir seviyeye ulaşılabilmiş değil.
Analistlere göre, Sony’nin SoC tedarikleri noktasında yaşadığı zorluklar, ihtiyacı olan bileşenlerin maliyetinin artmasına sebep olacak ve bu da şirketin kar marjlarını etkileyecek. Bloomberg aynı zamanda bu verilerin 2021’in mart ayına kadar da çalkantılı bir biçimde değişebileceğini de ifade etti.
Sony, 16 Eylül’de PlayStation 5 oyun konsolunun nihai fiyatını ve çıkış tarihini açıklayacağı bir etkinlik düzenleyecek. PS5 ile alakalı bilmediğimiz diğer tüm detayları bu etkinlik neticesinde göreceğiz.
Oyun Konsolu
Xbox Series X ve S’in Türkiye ön sipariş fiyatı belli oldu
Xbox Series X ve S için Microsoft fiyatları döviz cinsinden açıklamıştı. Bugün de Xbox Series X ve S’in Türkiye ön sipariş fiyatı belli oldu. Xbox Series S için 4599 TL, Xbox Series X için ise 7499 TL‘lik ön sipariş fiyatı belirlenmiş durumda.
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Microsoft‘un yeni nesil konsollarının fiyatını resmen açıklaması sonrasında ülkemizde yeni nesil Microsoft konsollarının nasıl bir fiyata satılacağı merak konusu olmuş, birçok ankete de konu olmuştu. Bu soru işaretleri artık giderilmiş durumda. Microsoft‘un en güçlü konsolu olan Series X 7499 TL‘den, Series S ise 4599 TL‘den ön siparişe sunulacak. Konsollar için ön siparişler 22 Eylül tarihinden itibaren alınacak. Konsolların yanında herhangi bir oyun ya da bir üyeliğin olup olmayacağı konusunda ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Oyun
Crysis Remastered, mevcut konsollara RTX desteği ile geliyor!
Crysis Remastered çıkışına yakın yeni bilgiler vermeye devam ediyor. Efsanevi oyun, PlayStation 4 Pro ve Xbox One X konsollarında RTX desteği ile geliyor.
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Mevcut konsollarda RTX teknolojili ilk oyun, Crysis Remastered!
Efsanevi aksiyon oyunu Crysis, “Remastered” versiyonu ile birlikte hayranlarını sevindirmeye hazırlanıyor. Oyun tarihinde önemli bir yeri olan ve içerik anlamında da oldukça dolu olan oyun, aynı zamanda donanımsal anlamda oldukça zorlayıcı. Yeniden düzenlenmiş hali ile birlikte RTX teknolojisine sahip olacak Crysis, mevcut konsollara da bu teknolojiyi sunmaya hazırlanıyor. Yapımcı firma Crytek, YouTube üzerinden yaptığı duyuru ile birlikte oyunun mevcut konsollarda piyasaya çıkan ilk RTX teknolojili oyun olacağını duyurdu.
Xbox One X ve PlayStation 4 Pro cihazlarından alınan görüntülerin paylaşıldığı fragman ile birlikte, mevcut konsolların donanım gücü en ciddi sınav ile test edilecek. Öte yandan PlayStation 4 ve Xbox One sahipleri bu özellikten ne yazık ki yararlanamayacaklar. Ayrıca donanımsal anlamda bu teknolojiyi desteklemesi mümkün olmayan Nintendo Switch cihazlarında da bu özellik kullanılamayacak. Hali hazırda oyun zaten geçtiğimiz aylarda Nintendo Switch için çıkmıştı. PC, Xbox One X ve PlayStation 4 Pro cihazlarında kullanılabilecek bu özellik ile birlikte hayranların oyuna olan merakları ve beklentileri de artmış bulunmakta. 18 Eylül tarihinde piyasaya çıkacak efsane aksiyon oyunu Crysis Remastered, bakalım limitleri ne kadar zorlayabilecek bekleyip göreceğiz.
Oyun
Playstation 5 kutu içeriği ortaya çıktı!
Sony’nin yeni nesil konsolu Playstation 5 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Henüz fiyatı veya çıkış tarih bilgisi ise bilinmiyor. Ancak Sony, 16 Eylül’de yeni bir Playstation 5 etkinliği yapacağını duyurdu. Bu etkinlikte konsolun fiyatını ve çıkış tarihini öğrenmeyi umuyoruz. Şimdiyse Playstation 5 kutu içeriği ortaya çıktı. Bunun yanı sıra model numaraları ortaya çıktı.
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Playstation 5 kutusundan kulaklık çıkmayacak
Bir siteden alınan ekran görüntüsüne göre Playstation 5 kutu içeriği hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre, kutudan ”Wireless controller” yani PS5’in yeni kontrolcüsü DualSense, HDMI kablosu, USB kablosu ve güç kablosu yer alacak. Tabi ki 825 GB SSD kapasitesine sahip Playstation 5 de kutuda bulunacak. Ayrıca konsol, ”Astro’s Playroom” isimli önceden yüklenmiş bir oyunla birlikte gelecek. Bu ekran görüntüsüne göre şaşırtıcı detay ise, kutudan herhangi bir kulaklık çıkmayacak olması. Playstation 5’in selefi Playstation 4, mikrofonlu ve mono bir kulaklık ile birlikte geliyordu.
Bildiğimiz üzere, Playstation 5 iki farklı versiyona sahip olacak. Dijital model, CFI-1051B model numarasına sahipken; Blu-Ray versiyon, CFI-1015A model numarasına sahip olacak. Bir diğer dikkat çeken detay ise ”Base” ibaresi. Buna göre konsolun bir ayak ile birlikte geleceği anlaşılıyor. PS5 hem dikey hem yatay kullanılabilecek. Ancak yatay kullanım için gerekli olan ayak kutudan çıkacak.