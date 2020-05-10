Sony’den tam kablosuz sporcu kulaklığı: WF-SP800N

Konu ses ürünlerine gelince, zorlu rakipleri olmasına rağmen inatla tahtını kaptırmak istemeyen Sony, tam kablosuz kulaklık serilerini genişletiyor. Serinin yeni üyesi olan WF-SP800N ise, WF-SP700N modelinin güncellenmiş versiyonu olarak karşımıza çıkacak.

İlginizi çekebilir: Sony WH-1000XM4 fiyatı, ABD’de ortaya çıktı

Sony, WF-SP800N modeli ile kullanıcılara neler vadediyor

WF-SP800N, Sony’nin sporcular için ürettiği kulaklıklardan. Bu kulaklık tasarlanırken; kullanıcıların her türlü spor esnasında sorun yaşamadan kullanabileceği bir cihaz olarak tasarlanmaya çalışılmış. Kulaklıklar, IP55 suya, tere ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip. Böylece spor esnasında terleseniz bile; acaba kulaklığım bozulur mu gibi bir endişeye kapılmanıza gerek kalmıyor. Cihazın kavisli tasarımı ise, kulağınıza tam oturmasını sağlayarak; spor esnasında kulaktan düşme ihtimalinin önüne geçiyor.

Cihazın en önemli özelliklerinden biri ise, son zamanlarda kablosuz kulaklıklarda giderek daha sık görmeye başladığımız ANC yani “aktif gürültü engelleme” özelliği. Böylelikle WF-SP800N modelini kullanırken sizi rahatsız edebilecek veya dikkatinizi dağıtabilecek gürültülere maruz kalmayacaksınız. Ayrıca Sony’nin uygulama desteği sayesinde bu özelliğin ve kulaklığın birçok ayarını uygulama üzerinden yapabileceksiniz. Sony’nin bu uygulamada sunduğu bir diğer özellik ise konum bazlı ANC aktivasyonu. Örneğin spor salonuna geldiğinizde, telefonunuz konumunuzu algılayıp; uygulama üzerinde kulaklığınıza ANC aktif etme işlemini otomatik olarak yaptırabiliyor. Bunun gibi önceden tanımladığınız konumlar ile, sık uğradığınız mekanlarda ANC özelliğinin kendiliğinden aktif olmasını veya inaktif olmasını sağlayabilirsiniz.

Sony WF-SP800N’nin batarya ömrü ise tam şarjda ANC açık iken 9 saat; ANC kapalı iken 13 saat. Kutu ile ise şarj ömrünü ANC açık kullanımda total 18 saate, ANC kapalı iken de totalde 26 saate çıkarabiliyorsunuz. Cihazın kutu ise USB Type-C ile şarj olmakla beraber herhangi bir kablosuz şarj desteğine sahip değil. Sony’nin Extra Bass serisine dahil olan kulaklıklar, mavi, turuncu ve siyah olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip. Amerika Birleşik Devletleri’nde 200 Dolar fiyat etiketi ile satışa sunulan WF-SP800N, kağıt üstünde kendi segmenti için başarılı bir model olarak göze çarpıyor. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!