Sony’den Snapdragon 8 Gen 1 Plus Hamlesi!

Bir zamanların en çok talep gören Android telefon üreticileri arasında olan Sony, son zamanlarda özellikle akıllı telefon satışlarında zor bir süreçten geçiyordu. Telefon pazarında belirli bir kullanıcı kitlesini hedef edinen firma, söylentilere göre Qualcomm ile olan işbirliğini bir adım ileriye taşımayı ve Xperia 5 Mark 4 modeli ile Snapdragon 8 Gen 1 Plus yonga setini ilk kullanan üreticilerden biri olmayı hedefliyor.

Performans Konusunda Çıta Yükseliyor!

Samsung’un 4 nm’lik üretim sürecinin kullanıldığı Snapdragon 8 Gen 1’in, Snapdragon 888 ile yaşanan termal başarım konusundaki sıkıntıları yaşamayacağı beklense de, bu beklentiler tam olarak karşılanamamış ve birçok kişi tarafından bu sorun Samsung’un 4 nm’lik üretim süreci ile ilişkilendirilmişti.

Qualcomm bu konuda resmi bir açıklama yapmasa da, teknoloji çevrelerinde Snapdragon 8 Gen 1 Plus için Samsung yerine TSMC’nin 4 nm’lik üretim bantlarının kullanılacağı ve termal başarım konusundaki sıkıntıların çözüleceği konuşuluyordu.

Sony’nin Xperia 5 Mark 4 modeli hakkında Weibo üzerinden yapılan paylaşımlar, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 1 Plus için gerçekten de Samsung yerine TSMC’nin üretim bantlarını kullanacağını gösteriyor. Performans konusunda çıtayı bir adım yukarı çıkarması beklenen Snapdragon 8 Gen 1 Plus’ın Xperia 5 Mark 4’te kullanılması, Sony’nin bir süredir kötü giden telefon satışlarına iyi gelebilir.

Cihazın Diğer Özellikleri de Oldukça Etkileyici!

Sony, sadece performans konusunda değil, diğer alanlarda da üst seviye bir deneyim sunmayı planlıyor. Özellikle kamera alanında bir Sony geleneği olarak iyi bir deneyim vadedeceği konuşulan Xperia 5 Mark 4’te ana kamera için 12 MP değerinde bir sensörün yanında yine 12 MP çözünürlüğe sahip bir ultra geniş açı kamerası ve 3x optik zoom yeteneğine sahip bir telefoto kamera yer alıyor. Bu kamera dizilimi, ilginç şekilde önceki model olan Xperia 5 Mark 3 ile aynı olsa da, Sony burada Snapdragon 8 Gen 1 Plus’ta kullanılacak gelişmiş görüntü işleme teknolojilerinden yararlanmayı hedefliyor olabilir.

Buna ek olarak, 6.1 inçlik 120 Hz tazeleme hızı destekli LTPO teknolojisine sahip bir ekran ile gelmesi beklenen cihaz, bu teknoloji sayesinde yenileme hızını ekrandaki içeriğe göre adaptif olarak ayarlayabilecek ve batarya tasarrufu yapabilecek. Bu ekranın Corning’in en güncel ekran koruma çözümlerinden biri olan Gorilla Glass Victus ile korunacağı da konuşulanlar arasında.

Şu aşamada cihaz hakkındaki bilgiler sadece iddia düzeyinde olsa da, Sony’nin gerçekten de Snapdragon 8 Gen 1 Plus ile donatılacak bir cihaz tanıtacağı teknoloji çevrelerinde bir süredir konuşuluyordu. Xperia 5 Mark 4 ile bu söylentilerin gerçek çıkma ihtimali bir hayli yüksek.

Sony ülkemizde telefon satışlarını durdurmuş olsa da özellikle ana vatanı olan Japonya’nın yanında Kuzey Amerika bölgesinde de önemli bir oyuncu olarak görülüyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony’nin bu kararı firmanın satışlarına olumlu yansır mı? Düşüncelerinizi yormlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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