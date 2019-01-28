Huawei Mate 20 Pro oyun performansı nasıl?

Günümüzde “mobil oyunculuk” kavramı çok önemli bir yere geldi. Özellikle PUBG Mobile ve Fortnite gibi “Battle Royale” oyunlarının popüler olmasıyla, birçok kişi satın alacağı akıllı telefonun iyi bir oyun performansına sahip olmasını istiyor. Bu makalemizde, şu anda donanımsal ve yazılımsal olarak satın alabileceğiniz en güçlü akıllı telefonlardan biri olan Huawei Mate 20 Pro’nun oyun performansına yakından bakacağız.

Oyun performansını belirleyen donanım bileşenleri

Cihazın güncel oyunlardaki oyun performansına geçmeden önce, oyun performansını belirleyen donanım bileşenlerine göz atalım.

Huawei Mate 20 Pro, dünyanın ilk 7 nm mobil işlemcisi olan Kirin 980 işlemcisinden gücünü alıyor. Sekiz çekirdekli olan bu işlemcinin en büyük ve en performanslı iki çekirdeği 2.6 GHz saat hızında çalışıyor ve Cortex-A76 platformunu ilk kez bu işlemcide görüyoruz. Bu işlemciyle beraber 10 çekirdekli Mali-G76 MP10 grafik birimi geliyor ki, üst düzey grafiklerde akıcı performansı sağlayan donanım bileşeni bu. Tabii ki cihazda 8 GB RAM kapasitesi olması da, yüksek performansı sağlayan bir diğer unsur.

PUBG Mobile ve Fortnite performansı

İlk olarak PUBG Mobile ile başlayacak olursak, Huawei Mate 20 Pro ile oyunu “HDR” grafik ayarında “Aşırı Yüksek” kare hızı seçeneğiyle oynayabiliyoruz. Yani hem grafiksel olarak üst seviyede hem de çok akıcı bir şekilde oyun oynanabiliyor.

Oyunu oynarken birçok binanın ve kaplamanın olduğu alanlarda dahi herhangi bir kasma veya takılma sorunu yaşamıyorsunuz.

Son dönemin bir diğer popüler oyunu Fortnite’ta da benzer bir performans söz konusu. Oyunun “yüksek” grafik ayarlarında ve “30 FPS” kare hızında herhangi bir takılma olmadan gayet akıcı bir şekilde oynayabilmek mümkün.

Asphalt 9: Legends ve Modern Combat 5 gibi oyunlar

Eğer Battle Royale oyunları size göre değilse son dönemde grafik anlamında oyuncuları tatmin eden Asphalt 9: Legends ve Modern Combat 5 gibi oyunları da Huawei Mate 20 Pro ile oynamayı tercih edebilirsiniz. Özellikle birçok akıllı telefonu grafiksel olarak zorlayan Modern Combat 5, aksiyon dolu sahnelerde bile Huawei Mate 20 Pro’da herhangi bir takılma yaşatmıyor.

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