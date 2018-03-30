Sony Xperia XZ2 ve XZ2 Compact pil ömründe en iyileri

Sony Xperia XZ2 ve XZ2 Compact MWC 2018’de karşımıza çıkmış ve klasik Xperia tasarımının dışına çıkması ile dikkatleri toplamıştı. Beğeneni ev beğenmeyeni olan iki yeni telefon da bazı yeniliklerle sunulsa da inovatif bir yenilik kesinlikle söz konusu değildi. Yeni telefonlar 1080p slow-mo çekim kapasitesi ile gelirken Strategy Analytics’in araştırmasında esas güçlü noktalarının pil ömürleri olduğu da ortaya çıktı.

Strategy Analytics adlı kurum pek çok akıllı telefon üreticisinin ürünlerinde performans testleri yapıyor. Bunlardan bir tanesi de he Xperia XZ2 ve XZ2 Compact’ın pil ömürleri. Lakin bu sefer istek doğrudan Sony’den gelmiş. Bunun üzerine kurum çalışanları da Japon devini kırmayıp “Premium telefonlar içinde en iyi pil ömrü” testini gerçekleştirmişler.Buna göre Xperia XZ2 ilk sırada çıkarken ikinciliği de aslında artık o kadar da küçük olmayan Compact modeli kapmış. Üçüncü sırada LG G6 yer alırken iPhone X dördüncülükte zor yer bulmuş nitekim Huawei P10 yakın bir fark ile onu takip ediyor. Bir diğer amiral gemisi Samsung Galaxy S9 ile altıncı sırada.

Test aşamasında günde 16 saat boyunca kullanılan telefonlardan arama yapma, mesaj atma, internette sörf, sosyal medya, oyun, kamerayı kullanma ve mutlimedya işlevlerini yürütme özellikleri çalıştırılmış. Arka planda çalışan uygulamalar olduğu gibi bırakılmış. Ekran parlaklığı 150 nit’e çıkartılırken, ses en üst seviyeye ayarlanmış. Diğer özellikler ise fabrika ayarlarında bırakılmış.

Testin neyi ne kadar kanıtladığı tartışılsa da şimdilik resmi sonuçlar Xperia XZ2 serisinin pil ömrü açısından gayet iyi olduğunu ortaya koyuyor. Biz de telefonların farklı marka/modellerle pil ömrü kıyaslamasını yapmak isterdik ancak maalesef XZ2 ailesi Türkiye’de satışa sunulmadı.