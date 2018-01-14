Sony Xperia XA1 ile XA1 Plus İçin Meltdown ve Spectre Güncellemesi!

Sony Mobile ortaya çıkan Meltdown ve Spectre açıkları için çalışmayı noktaladı. İlk olarak Xperia XA1 ve XA1 Plus’a gönderilen güncelleme ile bu açıklar kapatılıyor.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkarak dikkat çeken Meltdown ve Spectre adlarını taşıyan CPU açıkları, ciddi olarak telefonunuz açısından önemli bir açığı ortaya çıkarmıştı. Bunun üzerine birçok firma bu açığı kapatmak için çalışmalar yaparken ilk adım Sony tarafından geldi. 2017 yılında tanıtılan orta seviye telefonlar konumundaki Xperia XA1 ve XA1 Plus, sonunda bu açıkların kapandığı güncellemeyi aldı.

Hala Android 7.0 Nougat’da kalan Sony Xperia XA1 ve XA1 Plus arasında XA1 40.0.A.6.189 versiyonuna, XA1 Plus ilse 48.0.A.1.131 versiyonuna güncellenmiş oldu. Oreo’yu merak edenler için bu sene içerisinde geleceğini belirtmiş olalım. XA1 Ultra için ise şu anda bir güncelleme görünmüyor.