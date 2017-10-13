İnternetten alım gerçekleştirebildiğimiz, dünyanın en karlı sitesi Amazon.com ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bazı T-Mobile bayilerinde Sony Xperia Touch modellerinin pazarlaması resmen başladı.

Sony, Amazon.com ve T-Mobile bayileri üstünden Xperia Touch projektör satışına başladı. Masaüstüne bile yerleştirilebilen kompakt cihazın fiyatı 1700 dolar olarak belirlendi.

Cihazın gelişimi için yaklaşık iki yıl harcandı: Projektör, cihazın üstündeki bir yüzeye kilitlenebilir ve yatay düzeydeki, kızıl ötesi alanlara ulaşabilir. Söz konusu seçeneklerden hangisini seçecekleri kullanıcıların tercihine bağlı.

Projektör, 23 inç ile 1366 x 768 çözünürlükte 80 inçlik boyut arasında görüntü sağlayabiliyor. Xperia Touch, Android ile uyumlu ve Ars Technica’nın haberine göre Snapdragon 650 yonga setine sahip. Buna ek olarak Touch; stereo hoparlör, MicroSD kart genişleme desteği ve 32 GB Dahili Saklama Alanı da sunuyor. Cihazın 13 megapiksellik kamerası ve mikrofon sistemi sayesinde her türlü konferans görüşme ve paylaşım gerçekleşebiliyor.