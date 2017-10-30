Sony, Xperia Assist Uygulamasını Google Play Store’da Yayımladı

Google, HTC ve OnePlus tarafından benimsenen aynı güncellemeleri takip eden Japon firması Sony Mobile, akıllı telefonlarında önceden yüklenmiş uygulamalardan biri olan Xperia Assist’i, Google Play Store’da yayımlamaya karar verdi.

Google Play Store’da yayımlamış olması, tabi ki bu uygulamayı her bir telefonun indirebileceği anlamına gelmiyor. Uygulamayı yalnızca Xperia modelleri indirebiliyor. Uygulamanın Google Play Store’da bulunmasına rağmen başka modeller tarafından indirilememesi pek mantıklı değilmiş gibi gözükse de, aslında pek göründüğü gibi değil. Çünkü Xperia, Google Play Store üzerinde bulunan uygulamasını, her bir cihazına sistem güncellemesiymiş gibi getirmek yerine, artık normal bir uygulama güncellemesi gibi vererek işlemleri çok daha hızlı ve stabil hale getirmiş olacak.

Xperia Assist uygulamasının en önemli özelliklerinden biri, Xperia telefonunuzu nasıl kullandığınızı öğrenerek, kendisini size göre şekillendirebilmesi ve size en uygun bir şekilde hizmet vermeye çalışması. Eğer yeni bir Xperia kullanıcısı iseniz, telefonunuzu nasıl kişiselleştirebileceğinizi en iyi bu uygulamadan öğrenebilirsiniz diyebiliriz.