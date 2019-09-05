Sony Xperia 5 resmen tanıtıldı!

Sony Xperia 5 IFA 2019‘da düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı ve akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ortaya çıktı.

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Sony Xperia 5 özellikleri

Pek çok teknik özelliğiyle şubat ayında tanıtılan Xperia 1 modelinin küçültülmüş versiyonu olarak tanımlanabilecek Xperia 5‘in Full HD+ (2520 x 1080 piksel) OLED ekranı, 21:9 formatında ve 6.1 inç büyüklüğünde. 6 GB RAM‘li ve 128 GB dahili hafızalı telefon gücünü Qualcomm‘un 7 nanometre teknolojisiyle üretilen sekiz çekirdekli üst seviye işlemcisi Snapdragon 855‘den alıyor. 5G özelliği bulunmayan Xperia 5, 1 TB‘a kadar hafıza kartı desteği de sunuyor.

Telefonun ön kamerası 8 MP (f/2.0) çözünürlüğünde. Arkasında ise üçlü kamera kurulumuna (12 MP (f/1.6) ana kamera, 12 MP (f/2.4) 2X zoom kamera ve 12 MP (f/2.4) ultra geniş açı kamera) yer verilmiş. Stereo hoparlöre de yer verilen cihazın 18W (USB Power Delivery 2.0) hızlı şarj destekli bataryası ise 3140 mAh büyüklüğünde. Mavi, kırmızı, siyah ve gri renkleriyle satışa sunulacak olan telefonun Türkiye’de satılması beklenmiyor.