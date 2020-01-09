Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 5 Plus tasarımı ve teknik detayları ortaya çıktı!
Sony firmasının bu sene amiral gemisi akıllı telefon modeli olarak konumlandırılacak Xperia 5 Plus’ın görsel tasarımı ve teknik detayları ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir: Sony’den elektrikli otomobil sürprizi: Vision-S!
Önümüzde devasa telefon fuarlarından biri var. Sony’nin bu sene amiral gemi modellerinden biri olmaya muhteşem bir aday Xperia 5 Plus’ın görüntüleri sızdırıldı.
Xperia 5 Plus veya Xperia 1 adıyla tanıtılacak yeni modelin Barcelano’da düzenlenecek MWC 2020 fuarında kullanıcıların merakına sunulması bekleniyor.
Sony’nin artık gelenekleştiği üzere “her sene en az bir telefon duyurarak piyasadaki yerini korumaya çalışıyor. Bilindiği üzere firma, 2012’de yakalamış olduğu ivmeyi çok uzun süre koruyamamış, her ne kadar sağlamlık vurgusunu şirket devam ettirse de başarılı olamamıştı.
2019 yılına döndüğümüz zaman, Xperia 1 ile aslında firmanın dönüşüm sürecine girdiğini görmüştük. Sony, ana akım telefonlarda olduğu gibi dizaynda; ince çerçeveler, yüksek ekran çözünürlüğü, ekran altı parmak izi teknolojisi gibi günümüzün standartlarını karşılar hale gelmişti.
Şu an için tüm detaylarını bilemediğimiz gelişmeyle ilgili Twitter iddiacısı Steve Hemmershoffer, ilk olarak dile getirdi.
Sony Xperia 5 Plus, görsel tasarımı
Sony Xperia 5 Plus’ın görsel dizaynı önceki amiral gemilerine nazaran oldukça fazla değişikliği içerisinde barındırıyor. Japon’ların çok sağlam telefon üretme arayışında oldukları için tasarıma fazla odaklanmıyorlardı. Fakat şimdi görüyoruz ki tasarım, zarif, şık ve ince olmuş.
Görünüş o ki, bu sefer Sony, kullanıcılardan gelen fikirlere önem vermiş . Kullanıcılardan gelen geri dönüşlerden yola çıkarak bir cihaz tasarımı oluşturmuşlar.
Telefonun ekranında, herhangi bir çentikli yapı bulunmuyor. Yani Samsung vari bir telefon dizaynı beklemeyin. Telefonun ekranının üst tarafının merkezinde ahize ve hemen solunda küçük bir öz çekim kamerası yerleştirilmiş.
HDR destekli 4K OLED panel ile canlı ekran deneyimi!
Ekranla ilgili konuşulması gereken diğer detaylar ise, günümüz trendlerini takip eden 21:9 en boy oranı bulunuyor. Toplamda ekran boyutu ise 6.6 inçle geçen seneki Xperia 1 modeline oranla 0.1 inç genişletilmiş. Çözünürlük tarafında ise HDR destekli 4K OLED bir panel mevcut. Bu paneli, firma 2019 yılında geliştirmeye başlamıştı.
İsterseniz ekranla ilgili detaylı bilgi verdikten sonra şimdi de Xperia 5 Plus’ın kasa tasarımına göz atalım. Cihazın etrafını tamamen alüminyum plakayla çevrelenmiş. Sony’nin akıllısında, muhtemelen ön tarafa bakan üstte ve altta yer almak üzere iki hoparlör bulunacak.
En son markanın bu dizayn detayını, Xperia XZ3 cihazında görmüştük. Tabi ki buradaki en büyük eksikliğin artık full ekranlı cihazların piyasayı kaplaması olacaktır. Onu da yakın zamanda Sony’nin çözmesini bekliyoruz.
2020 modasına aykırı olarak, hala parmak izi sensörünün tuş kilidinin içerisinde görmekteyiz. Bu aslında oldukça hızlı çalışan parmak izi sensörü demek olsa da çoğu firma parmak izini ekran altına almaya başladı. Ekran altı parmak izi teknolojisi, son 1 yıldır Samsung’un cihazlarında ultrasonik ses dalgalarını kullanarak daha hızlı çalışmasını sağlanmıştı.
İşlemci tarafında son nesil Qualcomm Snapdragon 865 kullanılacak
Yeni amiral gemisinde, Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisini kullanacağı düşünülüyor. Donanım tarafı her zaman olduğu gibi güçlü olan cihazın, 8GB RAM ile destekleneceği bunlara ek olarak 128GB dahili depolama sistemi bulunacak.
Bu sene 5G iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması bekleniyor. Anakart tarafında 5G’nin desteklenmesi, Sony için çok başarılı bir hamle olacaktır.
Sony lensle desteklenmiş üçlü kamera kurulumu!
Sony Xperia 5 Plus’ta üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Kamera donanımı, standart geniş açı, ultra geniş açı, telefoto kamera dikey şekilde arka tarafa yerleştirilmiş.
En üstte yer alacak ana kamerada, gelişmiş derinlik ve mesafe ölçmede kullanılan ToF (Time of Flight) kullanılıyor. Böylece, portre çekimler çok daha kararlı hale geliyor. Öz çekim kamerasının ise 8 MP çözünürlüğe sahip olacağına dair ipuçları verildi. Fakat, henüz netleşen bir bilgi mevcut değil.
Xperia 1 fiyatı ne kadar, çıkış tarihi ne zaman?
Sony’nin Xperia 1 veya Xperia 5 Plus adıyla göreceğimiz yeni bayrak gemisini, MWC 2020 fuarında tanıtması bekleniyor. Kesin olmamakla birlikte, piyasaya çıkışı ise Mayıs ve Haziran ayını bulabilir.
Telefonun, standart versiyonun fiyatının 949 dolar ile 999 dolar olacağı düşünülüyor. Bu fiyat seviyesinde çok rakipleri olduğu düşünülürse fiyatlarda indirime gitmesi lazım.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold 400 bin adet satıldı!
Samsung Galaxy Fold modeli Samsung CEO’su DJ Koh‘un açıklamasına göre 400 ila 500 bin adet arasında bir satış rakamına ulaştı.
İlginizi çekebilir: iPhone 12 modelinde Apple, çentik kullanmayacak!
Samsung Galaxy Fold satış rakamı
Samsung‘un başını çokça ağrıtan ilk katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Fold‘un açıklanmayan satış rakamları uzun süredir büyük merak konusuydu. Geçen ay bir şirket raporunda telefonun 1 milyon rakamını geçtiğini belirten bir rapor ortaya çıkmış ve daha sonra Samsung tarafından yalanlanmıştı.
Şirketin CEO’su DJ Koh, CES etkinliğinde yaptığı bir röportajda bu konuyu netleştirdi. Koh açıklamasında, şu ana kadar 400 ila 500 bin adet Galaxy Fold satıldığını açıkladı. Oldukça sınırlı bir kitleye hitap eden, pahalı ve deneysel bir cihaz için bu satış rakamlarının oldukça iyi olduğunu söylemek gerekir.
$1,000 civarında bir fiyatla satılması beklenen Galaxy Fold 2 modelinin ise 11 Şubat‘ta Galaxy S20 ailesiyle beraber tanıtılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 8, Android 10 güncellemesine kavuştu!
Xiaomi Mi 8 modelinin global sürümleri sonunda güncel Android 10 işletim sistemine kavuştu. Gelen güncelleme Aralık 2019 güvenlik yamasını da içeriyor.
İlginizi çekebilir: iPhone 12 modelinde Apple, çentik kullanmayacak!
Xiaomi Mi 8 Android 10 güncellemesi
Xiaomi‘nin iki yıl önce tanıtılan eski amiral gemisi telefonu Mi 8‘in global versiyonları Android 10 güncellemesini almaya başladılar. MIUI 11.0.1.0 QEAMIXM kodlu, 1.9 GB büyüklüğündeki güncelleme, Aralık 2019 güvenlik yamasını da içeriyor.
Güncelleme sayesinde kullanıcılar, geliştirilmiş gizlilik ve konum kontrol özelliklerinin yanı sıra karanlık moda da kavuşacaklar. Bazı Mi 8 modellerinde görülen ikinci alanda bildirim bölgesinde bildirim ayarı açılamaması gibi sorunlara da çözü getiriliyor. Ayrıca elden geçirilmiş görseller, sesler ve daha gelişmiş bir sistem kararlılığı da vadediliyor.
Akıllı Telefonlar
TCL, CES 2020’de 4 iddialı telefon duyurdu!
Ülkemiz pazarında da yer alan TCL, kendi markasını taşıyan Plex adlı modeliyle geçtiğimiz yıl akıllı telefon dünyasına giriş yapmıştı. Çinli marka, katıldığı CES 2020 etkinliğinde duyurduğu 4 yeni akıllı telefon ile iddiasını artırmak istiyor!
İlginizi Çekebilir: Yeni VivoBook S artık daha ucuz ve daha performanslı!
TCL, biri katlanabilir olmak üzere 4 yeni akıllı telefon tanıttı!
TCL 10 adı verilen seri, markanın ilk modeli olan Plex’e göre daha fiyat/performans odaklı olması ile ön plana çıkıyor. Tasarım ve teknik özellik bakımından birbirinden farklı detaylara sahip seri; 10L, 10 5G ve 10 Pro olarak 3 modele ayrılıyor. Telefonların ekran panellerini TCL şirketlerinden CSOT üretirken, ilk modele göre geliştirilmiş NXTVISION teknolojisi ise kullanıcı deneyimi tarafında dikkat çekiyor.
Serinin başlangıç modeli olan TCL 10L, bünyesinde delikli tasarıma sahip bir ekran barındırıyor. Bu yönden oldukça şık gözüken telefonun arka yüzeyinde ise parmak izi okuyucu ve dörtlü kamera yer alıyor. 48 megapiksel çözünürlüklü olduğu belirtilen kamera paketi çift LED flaş ile destekleniyor. 10L ile temel olarak aynı tasarımı paylaşan 10 5G modeli ise kalbinde Qualcomm Snapdragon 765G 5G işlemci barındırıyor. Dörtlü kamera paketinde ana kameranın 64 megapiksel çözünürlüklü olması haricinde iki cihaz arasında ciddi bir fark bulunmuyor.
Tepe modeli niteliğindeki TCL 10 Pro ise diğer 2 modele göre biraz daha üst seviye özelliklere ev sahipliği yapıyor. Damla çentik tasarımlı kavisli AMOLED ekrana sahip olan telefonda parmak izi okuyucu da ekran içerisine entegre edilmiş. Arka tasarımıyla farklılaşan cihazın dörtlü arka kamerasında 64 megapiksel çözünürlüklü ana kamera ev sahipliği yapıyor.
TCL, CES 2020 kapsamında duyurduğu 10 serisi haricinde bir de katlanabilir telefon modelini teknoloji meraklıları ile paylaştı. Henüz adı belli olmayan telefonun genel tasarımı Samsung Galaxy Fold ile benzerlik gösterirken, dış kısmında herhangi bir ekran bulunmuyor. 7.2 inçlik 2K esnek AMOLED ekran ve 48 megapiksel çözünürlüklü dörtlü arka kamera ise katlanabilir telefonun teknik özellikleri arasında yer alıyor.
CES 2020’de duyurulan 4 telefonun öne çıkan özellikleri haricindeki diğer detayları henüz paylaşılmadı. TCL, Şubat sonundaki MWC 2020 etkinliğinde kapsamlı teknik detayın yanı sıra çıkış tarihi ve fiyat bilgisi de aktaracak. Ancak orta-üst seviye özelliklere sahip 10L modelinin yaklaşık 500 dolarlık bir fiyat etiketiyle piyasaya çıkacağı belirtiliyor.