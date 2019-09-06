Sony Xperia 5 ön inceleme – Yeni Compact bu mu? | #IFA2019

Sony Xperia 5 ön incelemesi ile karşınızdayız. Türkiye’de hasret ile beklediğimiz telefon ailesi Xperia’nın son ve en güçlü üyesi Xperia 5 incelemesiyle karşınızdayız.

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IFA 2019’da gerçekleşen özel etkinlik ile tanıtılan Xperia 5, 6,1 inç FHD+ OLED ekranı, Snapdragon 855 yonga seti, 12 MP değerindeki üçlü kamerası ile dikkat çekiyor. Ekranda 21:9 formatına devam eden firma DCI-P3 100%, HDR BT.2020, Triluminos display ve X-Reality Engine gibi özel ekran geliştirmeleri içeriyor.

Cihazın detaylarını ise IFA’dan Kerem bildiriyor.