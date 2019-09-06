Huawei FreeBuds 3 ön inceleme | Kirin A1 ile efsane ses! | #IFA2019

Huawei FreeBuds 3 ön incelemesi ile IFA 2019 turumuz tüm hızıyla devam ediyor.

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Gerçek kablosuz stereo kulaklı ailesinin en yeni üyesi FreeBuds 3, Kirin A1 yongasıyla güçlendirilen yeni bir akıllı ses dünyasını temsil ediyor.

Kirin A1, FreeBuds 3 dijital ses işleme tekniklerini, müzik ve ses üretimi için yüksek hassasiyetli bir sürücü ile benimsiyor. Ayrıca, Kirin A1 çipiyle çalışan yeni akıllı kulaklıklar sınıfında lider özellikler olan basit ve sabit bağlantı, ultra düşük gecikme süresi ve gürültü kontrolüne sahip.

Dünyanın ilk BT 5.1 ve BLE 5.1 destekli giyilebilir yongası olan Kirin A1 ile güçlenen FreeBuds 3, 14mm dinamik sürücü ve bir bas tüpü ile birlikte geliyor.

Bu videomuzda Kerem IFA’dan Kirin A1 ve Huawei FreeBuds 3’ün detaylarını aktarıyor.