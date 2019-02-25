Mobil Dünya Kongresinde gerçekleşen Sony lansmanından sonra Xperia 10 Plus modelinin ilk bakışı ile karşınızdayız.

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Sony Xperia 10 Plus ilk bakış!

Sony Xperia 10 Plus özelikleri

Sony, Mobil Dünya Kongresi’nde amiral gemisi Xperia 1’e ek olarak üç yeni model daha tanıttı. Bu telefonlar Xperia 10, Xperia 10 Plus ve Xperia L3.

Sony Xperia 10 kalın üst çerçeveleri nedeniyle çentik yapısı bulunmazken, diğer cihazlardan değişik olarak 21:9 ekran en boy oranı ile daha uzun bir görünüm sunuyor. 6.5 inç Full HD+ ekranla karşımıza çıkan cihaz, Qualcomm’un üretmiş olduğu Snapdragon 636’dan gücünü alıyor. Xperia 10 Plus 4 GB RAM’e sahipken, 64 GB depolama alanı ile karşımıza çıkıyor. Parmak izi sensörü yan tarafta bulunan cihaz, kenarlarında oldukça ince çerçeveye sahip.

Android Pie sürümü piyasaya sürülecek olan cihazda, 12 MP ve 8 MP arka kamera çifti bulunurken, ön tarafta 8 MP çözünürlüğünde bir kamera kullanılmış. Başlangıç fiyatı 430 dolar olarak belirlenen telefon, 3000 mAh’lik batarya kapasitesine sahip.