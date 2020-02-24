Sony Xperia 10 II, OLED ekranla orta seviyeye konumlandırılacak!

Sony, Xperia 10 II, OLED ekranıyla firmanın orta seviyeye konumlandırdığı cihazlar arasına girebilir. Xperia 1 II ve Xperia 10 II, markanın başarıyı hedeflediği cihazlar olacak gibi görünüyor.

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Sony’nin yeni Xperia 1 cihazının bilgileri sızdırılmaya başladıktan sonra şimdi de orta seviyede iddialı bir çözüm yaratacak yeni bir cihaz ortaya çıktı. Firma, geçen seneki tecrübelerinden yararlanarak yeni bir dizayn çalışması yaratıyor. Xperia 10 II ile performans ve tasarımı aynı çerçevede bütünleştirmeyi hedefliyor.

Xperia 10 II, dürüst olmak gerekirse, geçen seneki tasarımla oldukça benzeşiyor. Japon üreticilerin senelerce değişmeyen tasarım anlayışları düşünüldüğünde, bu senede rakiplerine oranla kalın çerçeveli dizayn kullanılmış.

Tabiki bazı şeyler değişmese de teknik tarafta yeniliklerin yapıldığını görüyoruz. En önemli gelişmeler suya karşı dayanıklılık kısmında gerçekleşmiş. IP65/IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikaları bulunacak yeni nesil akıllı telefonda 3 kameralı arka kamera ve IPS panel yerine OLED panel kullanılacak. Bu yeniliklere daha da fazlasının eklenebileceğini belirtelim.

Xperia “Plus” modeli olmayacak. Zaten bakıldığı takdirde, biraz uzun, biraz da garip bir cihazla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Cihazı rekabetçi kılan ve yıldızlaştıran en önemli tarafının kullanılan ekrandan kaynaklanıyor. Sony OLED ekran teknolojisini orta seviye cihazları arasında ilk kez kullanacak.

Bunun anlamı; ekran üzerinde daha zengin renkler, daha derin siyahlar bulunacak. Yani aslında, orta seviyede bayrak gemisi performansı verecek bir cihazla karşı karşıya kalacağız.

6 inç’lik OLED ekran’da Full HD+ çözünürlük desteği sunulacak. Ayrıca, 21:9 ekran formatı da bu panelde yer etmiş durumda. Sony’nin yakın zamanda çıkardığı cihazlarda 21:9 ekran formatının kullanılmaya başlandığını açıkça görmüştük.

Snapdragon 665 yonga setinin dahil edileceği Xperia 10’da 4 GB RAM ve arttırılabilir yapıda 128 GB depolama desteği bulunacak. Aynı Sony, bataryadan yakınan kullanıcıları da dinlemiş. 2780 mAh batarya kapasitesi 3500 mAh’e çıkarıldı. Maalesef ki anakartta hızlı şarj desteği yer almayacak.

Sony Xperia 10 II, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 2020’nin yaz aylarında, raflardaki yerini alması bekleniyor.