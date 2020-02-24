Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 10 II, OLED ekranla orta seviyeye konumlandırılacak!
Sony, Xperia 10 II, OLED ekranıyla firmanın orta seviyeye konumlandırdığı cihazlar arasına girebilir. Xperia 1 II ve Xperia 10 II, markanın başarıyı hedeflediği cihazlar olacak gibi görünüyor.
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Sony’nin yeni Xperia 1 cihazının bilgileri sızdırılmaya başladıktan sonra şimdi de orta seviyede iddialı bir çözüm yaratacak yeni bir cihaz ortaya çıktı. Firma, geçen seneki tecrübelerinden yararlanarak yeni bir dizayn çalışması yaratıyor. Xperia 10 II ile performans ve tasarımı aynı çerçevede bütünleştirmeyi hedefliyor.
Xperia 10 II, dürüst olmak gerekirse, geçen seneki tasarımla oldukça benzeşiyor. Japon üreticilerin senelerce değişmeyen tasarım anlayışları düşünüldüğünde, bu senede rakiplerine oranla kalın çerçeveli dizayn kullanılmış.
Tabiki bazı şeyler değişmese de teknik tarafta yeniliklerin yapıldığını görüyoruz. En önemli gelişmeler suya karşı dayanıklılık kısmında gerçekleşmiş. IP65/IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikaları bulunacak yeni nesil akıllı telefonda 3 kameralı arka kamera ve IPS panel yerine OLED panel kullanılacak. Bu yeniliklere daha da fazlasının eklenebileceğini belirtelim.
Xperia “Plus” modeli olmayacak. Zaten bakıldığı takdirde, biraz uzun, biraz da garip bir cihazla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Cihazı rekabetçi kılan ve yıldızlaştıran en önemli tarafının kullanılan ekrandan kaynaklanıyor. Sony OLED ekran teknolojisini orta seviye cihazları arasında ilk kez kullanacak.
Bunun anlamı; ekran üzerinde daha zengin renkler, daha derin siyahlar bulunacak. Yani aslında, orta seviyede bayrak gemisi performansı verecek bir cihazla karşı karşıya kalacağız.
6 inç’lik OLED ekran’da Full HD+ çözünürlük desteği sunulacak. Ayrıca, 21:9 ekran formatı da bu panelde yer etmiş durumda. Sony’nin yakın zamanda çıkardığı cihazlarda 21:9 ekran formatının kullanılmaya başlandığını açıkça görmüştük.
Snapdragon 665 yonga setinin dahil edileceği Xperia 10’da 4 GB RAM ve arttırılabilir yapıda 128 GB depolama desteği bulunacak. Aynı Sony, bataryadan yakınan kullanıcıları da dinlemiş. 2780 mAh batarya kapasitesi 3500 mAh’e çıkarıldı. Maalesef ki anakartta hızlı şarj desteği yer almayacak.
Sony Xperia 10 II, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 2020’nin yaz aylarında, raflardaki yerini alması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Mix 4 hakkında çıkan sızıntılar doğru mu?
Bugün Çin’e ait olan sosyal medya platformu Weibo’da çıkan sızıntılara göre Xiaomi bu sene içerisinde yeni bir amiral gemisi duyuracak. Olasılıkları düşündüğümüz zaman Xiaomi’nin biri “Mi” serisi diğeri “Mi Mix” serisi olmak üzere sadece 2 adet amiral gemisi serisi var. Bu da demek oluyor ki Mi serisine ait bu seneki modeller Mi 10 ve Mi 10 Pro lanse edildiğine göre büyük ihtimalle bu sene içinde Xiaomi Mi Mix 4 de karşımıza çıkacak. Yani sızıntılar muhtemelen doğru.
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Sızıntılar neler söylüyor?
Xiaomi’nin çok beğenilen ve ciddi satış rakamlarına ulaşan amiral gemisi Mi Mix 3; 2018 Kasım’da piyasaya çıkmıştı. O günden bugüne bir sonraki Mi Mix cihazı ile ilgili sessizliğini koruyan Xiaomi markası; yeni bir amiral gemisi satışa sunacağını söyleyerek bu sessizliği bozmuş oldu. Bizim gibi yeni gelecek cihazın büyük ihtimalle Mi Mix 4 olacağını sezinleyen Çinli kullanıcılar firmayı sosyal medyada mesaj ve yorum yağmuruna tuttu.
Umarız gelen yoğun mesajlara ve bilgi taleplerine Xiaomi yetkilileri daha fazla direnemez ve yakın zamanda açıklama yaparlar.
Cihazla ilgili diğer sızıntılar neler?
Cihaza Geekbench Testi yapıldığına dair sızıntılar da var. Bu sızıntılara göre cihaz Geekbench Testi’nde Mi 9 ile aynı skorları aldı ve bunun yanı sıra cihazda 6 GB Ram bulunuyor. Bir başka sızıntıya göre ise cihaz Geekbench testine Android 9 ile dahil oldu. Bu sızıntıları değerlendirmek ve yorumlamak için ise henüz çok erken. Elimize cihazla ilgili daha net bilgiler geldiğinde onları da sizlerle paylaşacağız.
Not: Yayınladığımız görsel temsili olmakla beraber cihazın tasarımı henüz belli değil belirtmiş olalım.
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Akıllı Telefonlar
OnePlus 7T Pro, DxOMark tarafından puanlandı!
OnePlus telefonları kamera özellikleriyle hiç bir zaman adını tam anlamıyla duyuramamıştı. Fakat OnePlus 7 Pro, kullanıcıların aradığı odak uzunluklarının tamamını kullanan ilk telefon olarak duyurulmuştu. DxOMark‘ın en son kamera incelemesine göre, 7 Pro‘nun sahip olduğu aynı donanım ve yazılıma sahip 7T Pro, Galaxy S10 5G ve Huawei P30 Pro‘nun hemen arkasında oldukça rekabetçi bir şekilde yer alıyor.
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OnePlus 7T Pro, DxOMark tarafından kaç puan aldı?
OnePlus 7T Pro’nun genel kamera performans puanı 114 puan olarak belirlendi. Galaxy S10 5G ve Huawei P30 Pro‘nun ise her ikisi de 116 puan almıştı. Telefonun fotoğraflarda renklerinin canlı göründüğü ve detaylarının her koşulda iyi şekilde göze çarptığı belirtiliyor.
Bununla birlikte DxOMark‘ta yayınlanan rapora göre telefonun aşırı ısınması sonucunda ortaya çıkan bazı durumlarda görüntüde gölgelenme ve beyaz dengesi ile ilgili sorunlar yaşanabilmekte. Bu sorunlar DxOMark puanının düşmesindeki başlıca etkenlerden. OnePlus 7T Pro‘nun stabilizasyon algoritmalarına bağlı yaptığı çerçevelemeleri, 7 Pro‘nun yapmadığı gözüküyor. Öte yandan 7T Pro‘nun pozlama, otomatik netleme ve artefakt puanları selefinden daha iyi durumda gözüküyor.
OnePlus 7T Pro, yüksek bir puan alan Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition ile karşılaştırıldığında, 7T Pro‘nun görüntünün parlak ve karanlık kısımlarını dengelemek için daha iyi bir iş ortaya çıkardığı gözüküyor. Daha ayrıntılı bilgi için kaynağa buradan ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
LG G8 ThinQ, Android 10 güncellemesi alıyor!
LG G8 ThinQ, Güney Kore‘de Android 10 güncellemesini geçtiğimiz Kasım ve daha sonra da Ocak ayında almıştı. Bu ayın başına kadar ise ABD tarafında güncellemeler durdurulmuş şekilde beklemedeydi. Sprint ve Verizon ağlarında da güncelleme kilitli halde bulunuyordu. T-Mobile‘da aynı şekilde güncellemeleri vermiyordu.
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LG G8 ThinQ hangi firmalar tarafından Android 10 güncellemesini aldı?
LG G8 ThinQ, AT&T tarafından bu ayın başlarında Android 10 güncellemesini resmi olarak alabilir hale geldi. Ve şimdi ise T-Mobile‘ın ağındaki kilitli telefonlar da Android‘in en son sürümünü alacak. Yavaş yavaş yaygınlaşan Android 10 güncellemesi T-Mobile gibi önemli bir firma tarafından da aktif hale getirildi. Aktif hale getirilmeyen ağlarında en kısa sürede aktif hale getirileceği düşünülüyor. Bu tarz büyük güncellemeler firmalar tarafından hızlı bir şekilde getirilmeli. LG bu konuda çoğu firmadan daha iyi gözüküyor.
Güncelleme 1.5 GB‘ın üzerinde bir boyuta sahip gözüküyor. Ve cihaza gelen bildirim ile birlikte indirilebilir hale geliyor. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde T-Mobile ile gelen tüm telefonlara ulaşması bekleniyor. Ancak güncelleme bildirimlerinin cihazınızda açılmadığını düşünüyorsanız, bu güncellemeyi manuel bir şekilde indirmeyi de deneyebilirsiniz. Bunu ayarlar kısmından güncellemeleri kontrol et şeklinde cihazınızda aratıp, bu güncellemeyi telefonunuza indirerek yapabilirsiniz. Bu tarz önemli ve büyük güncellemeleri tüm firmaların telefonlarına hızlı bir şekilde getirmesini umuyoruz.