Sony’nin ilk damla çentikli modeli Xperia L4 tanıtıldı!

Sony bugün yaptığı duyuru ile Xperia L4 adında bir orta sınıf akıllı telefon modelini tanıttı. Ön tarafta damla çentik tasarımı ile gelen telefon, şirketin bu anlamda ilk yeniliklerinden birisi oluyor. Telefon ayrıca Sony‘nin amiral modellerinden Xperia 1‘i anımsatan bir tasarıma da sahip.

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Sony Xperia L4: 6.2 inç ekran, üçlü arka kamera ve daha fazlası

21:9 en/boy oranıyla gelen telefonda 6.2 inç büyüklüğünde ve 1680 x 720 çözünürlüğünde HD+ bir IPS LCD ekran bulunuyor. Sony eskiden olduğu gibi parmak izi okuyucusunu telefonun yan tarafına fiziksel olarak konumlandırmış. Uzun bir ekran tasarımı ile karşımıza çıkan model, kullanıcıların aynı anda iki uygulamayı daha kolay kullanabilmesini hedefliyor.

İşlemci tarafından gücünü MediaTek Helio P22‘den alan telefon, 3 GB RAM ve 64 GB depolama sunuyor. Modelde ayrıca 3.5 mm kulaklık girişine de yer verilmiş.

Telefonun plastik ile kaplı olan arka panelinde, 13 MP geniş açılı ana kamera, 5 MP ultra-geniş açı kamera ve 2 MP derinlik sensörü olmak üzere üçlü bir sistem yer alıyor. Ön tarafta bulunan selfie kamerası ise damla çentik forma ve 8 MP çözünürlüğe sahip. Telefonun hem ön hem de arka kamerasıyla Full HD 1080P@30fps video çekimi yapılabiliyor. Kameralarda ayrıca HDR desteği de bulunuyor.

Sony Xperia L4, 159 x 71 x 8.7 mm kasa boyutuna ve 3580 mAh değerinde bir bataryaya sahip. Ayrıca USB Type-C bağlantısı ile telefonda hızlı şarj desteğine yer verilmiş. Siyah ve mavi renk seçenekleri ile raflarda yer edinecek modelin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Sony, telefona ait özellikleri açıklayan bir de video yayınladı.