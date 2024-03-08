Sony, akıllı telefon stratejisinde büyük bir değişim planı içerisinde olduğunu gösteren işaretler taşıyor. Çin medyasından gelen bir dizi rapor, şirketin rekabetçi Çin akıllı telefon pazarından çıkma olasılığını değerlendirdiğini öne sürüyor.

mydrivers tarafından hazırlanan bir rapora göre, Sony’nin bir sonraki Xperia akıllı telefonunu Çin pazarına sürmeme ve mobil bölümünü tamamen anakara Çin’den çekme ihtimali üzerinde duruluyor.

Bu radikal kararın arkasındaki neden kesin olarak belirlenmemiş olsa da, Sony’nin Çin’de akıllı telefonlarının pazar payını artırmakta zorlandığı biliniyor.

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Sony’nin Çin akıllı telefon pazarındaki serüveni, Ericsson’un hisselerini on yıldan uzun bir süre önce devralmasıyla başlamıştı. Başlangıçta başarılı olsa da, Sony rekabetin hızına ayak uydurmakta zorlanmıştı. Sonuç olarak, Sony artık Çin akıllı telefon pazarında sınırlı bir paya sahip.

Ancak, Çin’den çekilme kararı, Sony’nin mobil endüstriye olan bağlılığını sona erdirmeyecektir. Özellikle, Sony’nin akıllı telefon kamera sensörleri alanındaki uzmanlığı, şirketi pazarda önemli bir oyuncu olarak tutmaya devam edecektir.

Henüz resmi bir onay veya reddetme gelmemiş olmasına rağmen, Sony’nin bu yöndeki düşünceleri şu anda sadece spekülasyonlarla sınırlı kalıyor.

Öte yandan, Sony’nin gelecek nesil Xperia telefonlarında dünyanın ilk kamera içi dijital imza teknolojisini kullanmayı planladığı öne sürülüyor. Bu özellik, kullanıcıların fotoğraflarını doğrudan kameraya dijital olarak imzalayarak orijinalliklerini korumalarına olanak tanıyacak ve manipülasyonu önleyecektir.

Ayrıca, Ocak ayındaki bir başka rapor, Xperia 1 VI için olası kamera özelliklerinden bahsederek üç lensli 48MP sensörlerin kullanılacağını ortaya koydu.

Ancak, bu cihazların ne zaman veya nerede piyasaya sürüleceği hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Sony’nin stratejik değişiklikleri ve gelecek planlarıyla ilgili meraklı bekleyiş sürüyor.