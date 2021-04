Sony Xperia 1 III ve Xperia 5 III modelleri tanıtıldı

Total War serisi strateji oyunları tarihinde önemli bir yere sahip. Yaklaşık 21 yıldır oyun dünyası içerisinde yer alan seri ulaşılması güç satış rakamlarını geride bıraktı. Creative Assembly firması, bugüne kadar piyasaya çıkan bütün Total War oyunlarının ne kadar kopya sattığını açıkladı. Firma oyun serisinin ilk günden bu yana toplamda 36 milyon satış rakamını geride bıraktığını duyurdu. Ayrıca firma an itibariyle Birleşik Krallık‘tan çıkan en büyük oyun geliştiricisi oldu.

Strateji oyunları oyun dünyasında artık daha az popülariteye sahip desek yalan olmaz. Birçok firmanın zamanında yatırım yaptığı kategori, oyun dünyasında pek çok açıdan önemli özellikler kazandırdı. Bildiğiniz üzere strateji oyunları kategorisi eskisi gibi tek koldan ilerlemiyor. Kategori, günümüz oyun dünyasında artık dallara ayrılmış bir vaziyette hayatını sürdürüyor. Bazı oyun kategorilerinin de yükselmesinde önemli bir etkisi olan strateji oyunlarının kuşkusuz en bilinenleri harita ve sıra tabanlı olarak oynananları. Total War serisi de bu harita ve sıra tabanlı strateji oyunları arasında akla ilk gelenlerden. 21 yıl önce Shogun: Total War ile hayatımıza giren seri, o dönemden bu yana farklı tarihsel dönemleri konu alan oyunlarla oyun dünyasına giriş yaptı. Özellikle son dönemlerde daha kısıtlı alanlarda kısıtlı hikayeler üzerinden ilerleyen oyun serisi, fantastik evrenlere de giriş yaptı. Warhammer serisi ile fantastik diyarlarda da strateji oyunu deneyimini oyunculara sunan seri, ulaşması güç satış rakamlarını geride bıraktı.

Son dönemlerde başarılı işlere imza atan oyun serisi, genel anlamda tekrar yükselişe geçti. Bununla birlikte yapımcı firma Creative Assembly serinin 21 yılda 36 milyonluk satış rakamını geride bıraktığını açıkladı. Firma en çok satan oyunu açıklamadı. Ancak yapılan açıklamaya göre her ay Total War oyununa giren toplamda 1.5 milyon aktif oyuncu var. %20‘lik bir büyüme gerçekleştiren yapımcı firma, elde ettiği başarılardan oldukça memnun. Ağustos 2020‘de çıktığı ilk gün Epic Games üzerinden bedava dağıtılan Total War Saga: Troy oyununu tam 7.5 milyon oyuncunun aldığı ortaya çıktı. Bununla birlikte firma Total War: Three Kingdoms oyunu ile de en hızlı satan oyun olmayı başarmıştı. Oyun özellikle Çinli oyuncuların ilgisini çekmeyi başarmış ve ilk haftadan milyon barajını geride bırakmıştı. An itibariyle firma Warhammer 3 için kolları sıvadı. Steam üzerinde ön siparişe açılan oyun, yine Çin’de en fazla ön sipariş verilen yapım oldu. Tabi hal böyle olunca firma ekibi büyütmek için kolları şimdiden sıvadı.

Total War serisini geliştiren Creative Assembly Birleşik Krallık’ın en büyük geliştiricisi oldu!

Total War serisi sayesinde başarısını sürdüren yapımcı firma büyüyor. Firma Birleşik Krallık‘ta yeni bir stüdyo açmaya karar verdi. Total War: Warhammer 3 için çalışmalarını sürdüren firma, diğer oyunları için de ekibini genişletmek istiyor. Firma bilindiği üzere uzayda geçen yeni bir aksiyon oyunu için de çalışıyor. Büyük bir tesis açacak olan firma beraberinde önemli bir unvanın da sahibi oldu. Firma 800 kalıcı çalışanı ve açtığı üçüncü stüdyosu ile birlikte, Birleşik Krallık‘ın en büyük oyun firması oldu. Önemli bir başarıyı geride bırakan firma, özellikle yeni FPS aksiyon oyunu ile merak uyandırıyor. En son District 9’un yönetmeni Neill Blomkamp bu oyun ile alakalı olarak firmayı ziyaret etmişti. Creative Assembly yeni FPS oyunu ile birlikte kategoriye heyecan getirmek istediklerini belirtti.

Bununla birlikte firma bu yıl içerisinde Total War: Warhammer 3‘ü piyasaya çıkaracak. Serinin devam niteliğinde olan oyunla birlikte strateji oyunları bir kez daha fantastik dünyaya yolculuk edecek. Çin’de en fazla ön sipariş verilen yapım olan oyunun, Steam ve Epic Games Store sayfaları açıldı. Türkiye fiyatı 345 TL olacak olan oyun yıl sonunda hayranlarının karşısına çıkacak. Oyun Epic Games Store ve Steam‘e aynı anda giriş yapacak. Oyun serinin diğer üyelerine nazaran daha büyük bir haritaya sahip olacak. Hikayenin geçtiği topraklar ise Kaos Diyarı olarak adlandırılıyor. Ayrıca oyuncular oyunda kötücül Kaos Tanrıları ile mücadele etmeye çalışacaklar. Bakalım Warhammer 3 beklenen etkiyi yaratarak strateji oyunlarının popülaritesini arttıracak mı merakla takip ediyor olacağız.