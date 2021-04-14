Sony Xperia 1 III ve Xperia 5 III modelleri tanıtıldı

Japonya merkezli teknoloji üreticisi Sony, amiral gemisi yeni telefonları Xperia 1 III ve Xperia 5 III modellerini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonları tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.

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Akıllı telefon üreticisi Sony, yeni akıllı telefonları olan Xperia 1 III ve Xperia 5 III modellerini duyurdu. Pek çok ortak özelliğe sahip cihazlar; ekran, RAM ve depolama gibi konularda birbirlerinden ayrılıyorlar.

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Sony, yeni akıllı telefonlarını geliştirirken yine kamerayı ana odak noktası kabul etmiş ve bu nedenle cihazları ”Dünyanın Dual PD sensöre sahip değişken telefoto lensli ilk akıllı telefonları” olarak tanımlıyor. Zaten hızlı ve doğru olan Sony’nin otomatik odaklama teknolojisi, yeni modellerde daha da iyileştirilmiş durumda.

Sony Xperia 1 III modeli; 6.5 inç büyüklüğünde ve OLED bir ekran ile geliyor. Ayrıca 120 Hz yenileme hızı vadeden bu telefon, 1644 x 3840 piksel çözünürlük kalitesi sunuyor.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden alan Xperia 1 III; 12 GB RAM’e ek olarak 256 GB’lık depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca telefonda 4.500 mAh batarya yer alıyor ve bu batarya 30W hızlı şarj ile dolduruluyor.

Ön kamerasında 8 Megapiksellik bir kamera kullanan Sony, arka tarafta bizleri 12 Megapiksel ile karşılıyor. 12 Megapiksel ana kameraya, 12 Megapiksel ultra geniş açı, 12 Megapiksel telefoto eşlik ediyorken 3D iTOF sensörü de bulunuyor.

Sony Xperia 1 III modelinin teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 888

Grafik birimi: Adreno 660

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB

Ekran: 6.5 inç, OLED panel, 4K çözünürlük, 1644×3840 piksel ve 120Hz Tazeleme hızı

Arka Kamera: 12MP, f/1.7 ana kamera, 12 MP, f/2.2 ultra geniş açı kamera, 12 MP, f/2.3-f/2.8 telefoto kamera

Ön Kamera: 8 MP, f/2.0

Batarya: 4.500 mAh kapasiteli 30W hızlı destekli

İşletim Sitemi: OS: Android 11

Sony Xperia 5 III modeli; 6.1 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlük sunan, 120 Hz yenileme hızına sahip ve OLED bir ekran ile geliyor.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden alan Xperia 5 III; 8 GB RAM’e ek olarak 128 GB’lık depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca telefonda 4.500 mAh batarya yer alıyor ve bu batarya 30W hızlı şarj ile dolduruluyor.

Ön kamerasında 8 Megapiksellik bir kamera kullanan Sony, arka tarafta bizleri 12 Megapiksel ile karşılıyor. 12 Megapiksel ana kameraya, 12 Megapiksel ultra geniş açı, 12 Megapiksel telefoto eşlik ediyorken 3D iTOF sensörü de bulunuyor.

Sony Xperia 5 III modelinin teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 888

Grafik birimi: Adreno 660

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: 6.1 inç, OLED panel, Full HD+ çözünürlük, 120Hz Tazeleme hızı

Arka Kamera: 12MP f/1.7 ana kamera, 12 MP f/2.2 ultra geniş açı kamera, 12 MP f/2.3-f/2.8 telefoto kamera

Ön Kamera: 8 MP, f/2.0

Batarya: 4.500 mAh kapasiteli 30W hızlı destekli

İşletim Sitemi: OS: Android 11

Son olarak Siyah ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile piyasa sürülecek olan Sony Xperia 1 III ve siyah, yeşil ve pembe renk seçenekleri ile satışa sunulacak Xperia 5 III‘ün fiyatı henüz açıklanmadı.