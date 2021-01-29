Oppo A94 30W hızlı şarj desteği ile geliyor!

Oppo A94 ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon 30W hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak.

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Oppo A94 Helio P95 işlemci ile geliyor!

Yeni yılın gelişi ile birlikte akıllı telefon dünyasındaki hareketlilik artmaya devam ediyor. Çoğu firmanın yeni modelleri duyurmaya hazırlandığı şu günlerde, orta seviye akıllı telefon rekabetine yeni bir isim daha geliyor. Oppo A94 modeli ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Her geçen gün yeni bilgiler sunan akıllı telefon, şimdi de Çinli CQC sertifikası aldı. Ortaya çıkan sertifikaya göre akıllı telefonda 30W hızlı şarj desteği yer alacak.

Bununla birlikte akıllı telefonun batarya kapasitesi henüz belli değil. Geçtiğimiz günlerde Geekbench‘e de uğrayan akıllı telefon, bazı teknik özelliklerini bizlere sundu. Cihaz MediaTek yapımı Helio P95 işlemci ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefon 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak. 4G özellikli olarak piyasaya çıkacak akıllı telefon Android 11 işletim sistemi ile kullanıcılarını karşılayacak. Yine de tüm teknik özellikleri belli olmayan akıllı telefonun yakın bir zamanda kullanıcılarının karşısına çıkacağı tahmin ediliyor. Bakalım Oppo A94 orta seviye akıllı telefonlar arasında öne çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.

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