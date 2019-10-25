İnceleme
Gürültü engelleme kralları! | Sony WH-1000XM3 ve WF-1000XM3
Sony tarafından geliştirilen ve özellikle gürültü engelleme sistemiyle dikkat çeken iki kulaklığı Sony WH-1000XM3 ve Sony WF-1000XM3 incelemesi ile karşınızdayız.
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Kafa üstü/kulak üstü tarzıyla dikkat çeken Sony WH-1000XM3 modeli HD gürültü engelleme işlemcisi olan QN1 ile kusursuz ve rakipsiz bir gürültü engelleme sunuyor.
Kulak içi/tam kablosuz tarzında olan Sony WF-1000XM3 ise gürültü engellemede en iyi TWS kulaklık olarak farkını ortaya koyuyor. Bunun için QN1e gürültü engelleme işlemcisini kullanan WF-1000XM3, gerçekten iyi sonuç vermeyi başarıyor.
Asmosfer Basıncı Optimizasyonu, DSEE HX, LDAC gibi yüksek kaliteli ses desteği, Google Asistan, 360 Reality Audio, Hızlı Dikkat özellikleri ile fark yaratan bu kulaklıklar, Headphone Connect uygulaması üzerinden kolayca kullanılabiliyor.
Detayları videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…
Akıllı Telefon
Redmi Note 8 inceleme | Note 7’den ne kadar iyi?
Redmi Note 8 incelemesi ile karşınızdayız. Bu videomuzda Redmi Note 7’nin yenilenmiş versiyonu olan Note 8’e göz atıyoruz.
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Geçtiğimiz dönem fiyat/performans oranı olarak fazlasıyla dikkat çeken Redmi Note 7’nin yenilenen versiyonu olarak kabul edebileceğimiz Redmi Note 8, özellikle iki kameradan dört kameraya geçişiyle dikkat çekiyor.
48 MP ana, 8 MP ultra geniş açılı ve 2 MP makro lensinin yanı sıra 2 MP derinlik sensörü içeren dörtlü yapısıyla çekimlerde önemli geliştirmeler sağlayan Redmi Note 8, performans açısından ise ufak bir güncelleme almış.
Snapdragon 660 kullanan Note 7 yerine Snapdragon 665’e terfi eden Note 8, genel performansa pek etki etmese de oyunlar konusunda akıcı deneyime devam ediyor.
Biz de bu videomuzda hem Redmi Note 7’ye göre artılarını hem de genel performansıyla Redmi Note 8’in tüm detaylarına göz atıyoruz.
İyi seyirler…
Akıllı Telefon
Yerli ve şık | Casper VIA A4 inceleme
Casper VIA A4 incelemesi ile karşınızdayız. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan VIA A4, selefi VIA A3’e göre ne gibi avantajlar sunuyor hep beraber göreceğiz.
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Casper VIA A4 yeni tasarımıyla dikkat çekerken MediaTek Helio P23’ten gücünü alıyor. 6,3 inç FHD+ ekrana saihp olan VIA A4, 4 GB ile 6 GB RAM ve 128 GB ile 64 GB depolama alanına sahip.
Bu videomuzda Casper VIA A4’ün detayları ve yorumlarımızı görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Donanım
Sennheiser GSP 670 | En iyi kablosuz oyuncu kulaklığı olabilir mi?
Sennheiser kalitesiyle oyuncu kulaklığı isteyenler için üretilen GSP 670 incelemesiyle karşınızdayız.
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Dünyanın en iyi kablosuz oyuncu kulaklığı yakıştırması yapılan Sennheiser GSP 670 modeli düşük gecikme ve uzun batarya ömrü ile ön plana çıkıyor.
PC, PlayStation 4 ve Bluetooth ile çoklu cihaz kullanımına izin veren GSP 670, odyofili oyuncular için üretildiği belirtiliyor. Mikrofon tarafında ise klasik bir kulaklık mikrofonun ötesinde yayında kullanabilecek seviyede bir ürün kullanan Sennheiser GSP 670’in detayları videomuzda görebilirsiniz.