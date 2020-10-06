EN İYİSİ ARTIK DAHA İYİ! | Sony WH-1000XM4 incelemesi

Sony WH-1000XM4 kafa üstü kulaklık incelemesi ile karşınızdayız. Kafa üstü kablosuz kulaklıklar arasında en iyisi olarak gösterilen Sony WH-1000XM3’ün yenilenmiş versiyonu olan WH-1000XM4, kullanıcıların istediği eksiklikleri de kapatarak geliyor.

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Sony WH-1000XM4 aslına bakarsanız XM3’ün ufak rötuşlar yapılmış hali gibi. Hem tasarımsal hem de özellikler bakımından çok benzer olan XM4, DSEE Extreme, Hi-Res Audio Wireless, yakınlık sensörü gibi detaylar ile geliyor. Aynı zamanda tartışmasız en iyi olan Aktif Gürültü Engelleme Sistemi, bir adım daha ileri taşınmış.

Üzerinde 40 mm sürücüler bulunan cihazda, 4 Hz – 40 KHz frekans tepkisi ve kalbosuz bağlantıda ise 20 Hz – 20 KHz arasında sunuluyor. LDAC kulllanımında ise 40 KHz’e kadar çıkabiliyor. Kulağınıza rahatlıkla oturan pedleri suni deri olarak ayarlanmış ve konforlu. Ancak fazla sıcak havalarda az da olsa terleme yapabildiğini belirtelim.

Kablosuz kulaklıklar tarafında bir hayli iddialı XM3’e göre DSEE Extreme desteği alan ve LDAC destekli cihazlar ile muhteşem bir deneyim sunan Sony WH-1000XM4, mikrofonunda da geliştirme yaparak rahat görüşmeler yapmanızı sağlıyor.

Üzerine eklenen yakınlık sensörü ile kulaklığı çıkardığınızda şarkıyı durdurma ve tekrar taktığınızda devam etme özelliği kazanması önemli bir artı olmuş. Bir diğer yandan elinizi sağ kulağınıza götürdüğünüzde çevredeki sesleri duymanızı sağlayan hızlı dikkat için artık ses tanıma fonksiyonu da getirilmiş. Bu sayede konuşmaya başladığınız anda 30sn süreyle şarkı durdurularak çevre sesleri size iletiliyor.

Bir diğer yenilik olarak ise aynı anda çift cihaza Sony WH-1000XM4 ile bağlanabilirsiniz. İş ve kişisel telefonunuzu aynı anda bağlayarak bir cihazla şarkı dinleyip, o sırada diğer telefondan gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Toplamda 30 saate varan bir pil ömrü ile fazlasıyla iddialı olan kulaklık, şarjı bittiğinde dahi 10 dk şarj ile 5 saate varan müzik dinleme desteğiyle fark yaratıyor.

Diğer detayları videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…