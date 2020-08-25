Sony WH-CH510 İnceleme – 35 saat pil ömrü!

Sony’nin, giriş seviyesi kablosuz kulaklık segmentinde bizlere, ufaklığı, hafifliği ve batarya performansıyla sunduğu WH-CH510 modelini inceliyoruz.

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Sony WH-CH510, gerçekten de giriş seviyesi için iddialı bir kulaklık mı?

Malzeme kalitesi yönünden, kulaklık tarafında iyi bir dokuya sahip olan WH-CH510’da, maalesef eklem yerlerinde ve kafa üstü kısımda bu kaliteyi gözlemleyemiyoruz. Kulak pedlerimiz ise, standartların ne altında ne de üstünde.

Bu kulaklık, kulağınızı saran bir yapıda değil de kulağınızın üstüne oturan bir yapıda olduğu için, konfor anlamında bir tık geride kalsa da; kafanıza çok iyi oturuyor. Bu sayede aktif yaşamda kulağınızdan kaymıyor. Böylelikle, Sony WH-CH510, spor kullanımları için de ideal bir kulaklık haline geliyor.

WH-CH510’da bulunan sürücüler, biraz ufak tarafta kalıyor. Sadece 30 mm’lik sürücülere sahip olan bu kulaklıklar, ufak sürücülerine rağmen tatmin edici bir ses deneyimini de sizlere sunabiliyor. Fakat büyük sürücülerden alışkın olduğumuz şekilde sesi katman katman alamadığımızı da belirtmem lazım. Basslar ise, keyif verici düzeyde. Fakat daha önce orta veya üst segment bir SONY kulaklık kullandıysanız muhtemelen SONY’nin ses kalitesi yönünden beklentileriniz çok yukarıdadır. Bu kulaklık için ise bu beklentilerinizi biraz aşağıya düşürmenizi tavsiye ederim.

Pil ömrü konusunda tam şarjda 35 saat kullanım vadeden Sony; gerçekten de bu vaadini karşılayabiliyor. 35 saat, bu kadar hafif ve ufak bir kulaklık için çok iyi bir rakam. Type-C üzerinden gerçekleşen hızlı şarj sayesinde de; 10 dakikalık bir şarjla kulaklığınızı 90 dakika daha kullanabilmeniz mümkün. Ayrıca kulaklık, açılışta mevcut şarj durumunu da sizlere bildiriyor. Bu kulaklık ile batarya anlamında problem yaşamanız pek olası değil gibi.

Bu kulaklıkta, üst segmentte bile yeni yeni görmekte olduğumuz bir özellik var; Bluetooth 5.0 desteği. Bluetooth 5.0 üzerinden stabil bir bağlantı sunan bu kulaklık, aynı zamanda video izlerken kablosuz kulaklıklarda yaşanan senkron sorununun da önüne geçmeyi başarabilmiş.

SONY WH-CH510 ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilmek istiyorsanız, sizler için hazırladığımız inceleme videosuna göz atabilirsiniz. Görüşmek üzere! Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!