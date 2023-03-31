Japon teknoloji şirketi Sony’yi bilmeyeniniz yoktur. Biz zamanlar ülkemizde akıllı telefonlarını da satan firma akıllı telefon pazarında ülkemizden çekilmişti. Ancak bunun dışındaki birtakım ürünleri halen ülkemizde satılmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de tam kablosuz kulaklıkları. Sony zaten halihazırda oldukça büyük bir kulaklık üreticisi. Gerek kafaüstü gerek kulakiçi kulaklıklar olsun ülkemizde birçok insan Sony’yi tercih ediyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Sony, Sony WF-C700N isimli yeni tam kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Detaylara göz atalım.

Kulaklık henüz piyasaya sürülmeden kulaklığın birçok teknik özelliği sızdırıldı. Sızıntıya göre Sony WF-C700N dört farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek:

Beyaz

Yeşil

Mor

Siyah

Bunun yanı sıra kulaklık topa benzer bir tasarıma sahip olacak. Üzerinde silikonlara sahip olan kulaklık bu sayede birçok kulağa uygun bir tasarıma sahip.

Sony WF-C700N, aktif gürültü önleme özelliğine de sahip olacak. Bu aktif gürültü önlemenin rüzgar sesi kesme seçeneği de bulunacak. Bunun yanı sıra Sony, Sony WF-C700N tam kablosuz kulaklıklarında kendi geliştirmiş olduğu “Dijital Ses İyileştirme Motoru” da kullanmış. Kulaklık çift cihaz bağlantısını destekleyecek.

Batarya tarafında ise Sony WF-C700N, şarj kutusu ile birlikte 15 saate varan bir kullanım vaat edecek. Kulaklıklar Type-C üzerinden şarj olacak. Şarj süresi ise 90 dakika olarak söyleniyor. Bunun yanı sıra Sony WF-C700N yalnızca 10 dakikalık bir şarj süresi ile birlikte bir saatlik müzik çalabilecek.

Fiyat tarafında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak Sony WF-C700N’nin Sony WF-C500’den daha yüksek fiyatla satışa sunulacağı tahmin ediliyor.