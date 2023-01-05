Sony ve Honda ilk elektrikli araçları olan Afeela EV’yi tanıttı, araç Las Vegas’taki 2023 Tüketici Elektroniği Fuarı’nda resmiyet kazandı. Prototip model hakkında çok az bilgi verilse de önemli noktalara değinildi. Yeni elektrikli otomobil Afeela’da 40’ın üzerinde sensör yer alıyor ve seviye 3 otonom sürüş sistemine sahip. Orta boy bir sedan model olarak görünen prototip, 4895 mm uzunluğu, 1900 mm genişliği ve 1460 mm yüksekliği ile karşımıza çıkıyor.

Playstation 5 gibi eğlence içeriklerini Sony’den, güvenlik ve sürücü yardım sistemlerini Honda’dan alan model, tasarımıyla bir elektrikli otomobil olduğunu hissettiriyor. Aracın dikkat çeken tasarım özellikleri arasında; ön tamponunun üzerinde şirketin medya çubuğu adını verdiği dar bir dış ekran ve tavandaki çıkıntı var. Yuvarlak kasa ve keskin detay çizgili tasarımı ise birçok modele benzetmek mümkün.

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Konu ile ilgili açıklama yapan Honda; “Bu prototipin tasarımı mobilite için yeni bir değer standardı yaratmayı amaçlıyor. Bir otomobilin unsurlarının güç ve performanstan yazılım, ağlar ve kullanıcı deneyimlerine kaydığı bir dönüm noktasına ulaştığımızda, bugüne kadarki araç tasarımının bireyselliğini ve biçimini yeniden inceledik ve daha da geliştirerek temel değerleri vurgulamayı ve bunları saf ve güçlü bir tasarıma dönüştürmeyi amaçladık. İç mekan, yolcuları yumuşak bir kozayla saran yumuşak ve yuvarlak bir tona dayanıyor. Atmosferin konforlu olmasının yanı sıra, dikkat dağıtıcı süsleme ve renkleri en aza indirerek mümkün olduğunca sade olacak şekilde tasarlandı. İnsanların istediği işlevselliği sağlayan insan merkezli bir deneyim gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Honda Mobility CEO’su Yasuhide Mizuno, Honda’nın fabrikalarından birinde üretilecek olan elektrikli otomobilin 2025’te sipariş ve hatta satın alınabileceğini, ancak arabanın ilk teslimatlarının 2026 yılında Kuzey Amerika’da gerçekleşeceğini söyledi.