Aston Martin, DBS’nin yeni bir versiyonu olan Aston Martin DBS 770 Ultimate’i tanıttı. Tanıtılan araçtan sadece 499 adet üretilecek. Aston Martin DBS’nin son versiyonu olacak olan otomobil 770 PS, yani 759,46 beygir gücüyle gelecek. Aston Martin, ünlü DBS grand tourer modelinin son versiyonunu yakında tanıtacak ve en tarihi takma adlarından birinin üretimini yükseltilmiş, ultra sınırlı bir özel sürümle sonlandıracak.

Aston Martin DBS 770 Ultimate olarak adlandırılan güçlü iki kapılı coupé, geliştirilmiş sürüş dinamikleri ve özel tasarım özellikleriyle “hepsini geride bırakacak amiral gemisi” olarak tanıtıldı. Araçla ilgili tüm detaylar henüz açıklanmadı, ancak Aston Martin aracın aşağıda görebileceğiniz bir teaser videosunu yayınladı.

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Muhtemelen 812 Superfast’in yükseltilmiş bir versiyonu olan ve 819bhp ve 513lb ft güç üreterek şimdiye kadar üretilmiş en hızlı ve en güçlü yolda giden Ferrari olan benzer şekilde tasarlanmış Ferrari 812 Competizione’ye rakip olacak şekilde konumlandırılacak.

Mevcut DBS’yi temel alan özel versiyonun, modelin mevcut 5.2 litrelik çift turboşarjlı V12 motorunun uyarlanmış bir versiyonuna sahip olması ve gücü 715 bg’den 759 bg’ye çıkarması bekleniyor.

Bu araç, 2023 yılında üretime girecek olan 937 bg gücündeki Aston Martin Valhalla süper otomobilin gelişine kadar firmanın bugüne kadar ürettiği en güçlü ikinci üretim otomobili olacak.

Güç sıralamasında 750bhp Aston Martin One-77, 715bhp DBS Superleggera ve 679bhp Aston Martin DBX 707’nin hemen üzerinde yer alacak. Aston Martin Valkyrie 1160 bg ile firmanın ürün gamının zirvesinde yer almaya devam edecek.

Henüz fiyatlandırma konusunda bir belirti yok. Ancak DBS Superleggera 2019’da 247.000 Pound fiyatla piyasaya sürüldü ve DBS 770 Ultimate, ayrıcalığı ve artan performansı nedeniyle daha yüksek bir ücret talep edecek.