Sony, Spider-Man filmlerini erteleme kararı aldı

Çizgi romanseverler olarak “Morbius” filminin ertelenmesinin acısını henüz atlatamamışken; bir kötü haber de Sony ve yeni Spider-Man serisinden geldi. Böylece Covid-19 salgını dolayısı ile ertelenen filmler arasına Spider-Man de katılmış oldu.

Ertelenen diğer filmlere yandaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz: Sony Pictures filmleri önümüzdeki yıla kadar ertelendi

reklam

Spider-Man de dahil olmak üzere birçok filmin vizyon tarihi ertelendi

Bu erteleme Sony tarafından hazırlanan ve Spider-Man evreninde geçecek olan bir sonraki filmi (Venom) ve ondan sonra gelecek olan Spider-Man filmini de kapsadığı için 2 film birden şimdiden ertelenmiş oldu diyebiliriz. Yeni tarihler ise, Spider-Man: Into the Spider-Verse filmi için 7 Ekim 2022 olarak belirlendi. Sony’nin Spider-Man evreninde geçen filmlerinden biri olacak olan Venom: Let There Be Carnage filmi ise Ekim 2020 tarihinden, 25 Haziran 2021 tarihine ertelendi. Bildiğiniz üzere Sony ve Marvel, (Spider-Man’in lisans hakları Sony’de olmasına rağmen); Spider-Man evreninde geçecek olan filmlerde ortak çalışmaya başlamıştı.

Marvel evrenine göz atacak olur isek; Doctor Strange in the Multiverse of Madness ve Thor: Love and Thunder filmleri de ertelendi. Doctor Strange filmi 25 Mart 2022’de; Thor filmi ise 11 Şubat 2022 tarihinde vizyona girecek.

Korkmayın; iyi haberler de var

Sony tarafından vizyona girecek olan ve başrolde Tom Holland’ın oynadığı “Uncharted” filminin vizyon tarihi ise, Kasım 2021’den 16 Temmuz 2021’e çekildi. Böylece 4 ay erken vizyona girecek olan film, Tom Holland fanlarının hasret gidermesini sağlayacak.

Siz bu ertelemeler iligili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!