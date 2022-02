Instagram, Etkinlikleri Kolaylıkla Yönetebileceğiniz Özellikleri Kullanıma Sunuyor

Instagram, içeriğinizi tek bir yerden yönetmenizi sağlamak için geçen yıl bir “Etkinliğiniz” bölümünü test etmeye başladı. Bu özellik artık herkese sunuluyor. “Etkinliğiniz” bölümü, geçmiş yorumları, beğenileri, gönderileri ve daha fazlasını kolaylıkla silmenize olanak tanıyor.

Profilinizin menü seçeneğinde bulunan Aktiviteniz bölümü, gönderileri, yorumları, beğenileri, Hikayeleri, Reels‘leri, IGTV‘yi ve hikaye çıkartma tepkilerini toplu olarak silmenize izin verir. Ayrıca birden fazla gönderiyi, hikayeyi, IGTV‘yi ve Reels‘leri kolaylıkla arşivleyebilirsiniz.

We’re rolling out ‘Your Activity,’ a new experience for people to see and manage their IG activity in one place. People can bulk manage (delete, archive) their content (posts, stories, IGTV and Reels), their interactions (comments, likes, story sticker reactions, etc.) and more.

— Instagram Comms (@InstagramComms) February 8, 2022