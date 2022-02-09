Instagram, Etkinlikleri Kolaylıkla Yönetebileceğiniz Özellikleri Kullanıma Sunuyor

Instagram, içeriğinizi tek bir yerden yönetmenizi sağlamak için geçen yıl bir “Etkinliğiniz” bölümünü test etmeye başladı. Bu özellik artık herkese sunuluyor. “Etkinliğiniz” bölümü, geçmiş yorumları, beğenileri, gönderileri ve daha fazlasını kolaylıkla silmenize olanak tanıyor.

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Instagram’daki Etkinliklerinizi Kolaylıkla Yönetebileceksinz

Profilinizin menü seçeneğinde bulunan Aktiviteniz bölümü, gönderileri, yorumları, beğenileri, Hikayeleri, Reels‘leri, IGTV‘yi ve hikaye çıkartma tepkilerini toplu olarak silmenize izin verir. Ayrıca birden fazla gönderiyi, hikayeyi, IGTV‘yi ve Reels‘leri kolaylıkla arşivleyebilirsiniz.

We’re rolling out ‘Your Activity,’ a new experience for people to see and manage their IG activity in one place. People can bulk manage (delete, archive) their content (posts, stories, IGTV and Reels), their interactions (comments, likes, story sticker reactions, etc.) and more. — Instagram Comms (@InstagramComms) February 8, 2022

Bu bölüm ayrıca gönderilerinizi ve başkalarının içeriğiyle olan etkileşimlerinizi (yorumlar, beğeniler ve hikaye yanıtları) aramanıza ve bunları tarihe göre sıralamanıza olanak tanır. Diğer avantajlar arasında yakın zamanda silinen ve arşivlenen gönderileri, arama geçmişini ve ziyaret edilen bağlantıları tek bir yerden görme yeteneği yer alır.

Ayrıca, Instagram uygulamasında harcanan zamanı görebileceksiniz. Şu anda, uygulamadaki “Etkinliğiniz” bölümü, ziyaret ettiğiniz bağlantıları kontrol ederken uygulamada geçirdiğiniz süreyi izlemenizi sağlar. Yeni güncellemeyi takiben, tüm faaliyetleriniz bu bölümden yönetilebilir, bu da işleri sizin için çok daha sorunsuz ve kolay hale getirir.

Bu özelliğe Instagram profilinize -> sağ üst köşedeki yatay üç satırlı menü -> Aktiviteniz seçeneğine giderek erişebilirsiniz.

Buna ek olarak Instagram, Güvenli İnternet Günü’ne övgü olarak birkaç değişiklik daha duyurdu. İlk olarak, Güvenlik Kontrolü’nü herkese sunmaya başladı. Bu özellik, özellikle saldırıya uğrama riskiniz varsa Instagram hesabınızı güvende tutmanız için geçen yıl tanıtıldı.

Instagram ayrıca, yayınladığınız içeriğin Instagram tarafından kaldırılması durumunda daha fazla bilgi almanızı sağlar. Uygulamanın artık gönderilerinizden herhangi birinin kaldırılıp kaldırılmadığını veya hesabınızın devre dışı bırakılıp bırakılmayacağını görmek için yeni bir “Hesap Durumu” bölümü de var. Ek olarak, Instagram’ın gönderinizi yanlışlıkla kaldırdığını düşünmeniz durumunda inceleme talebinde bulunabileceksiniz.

Birçok kullanıcı için kullanışlı olabilecek başka bir Instagram özelliği, hesabınıza erişiminizi kaybederseniz arkadaşınızın kimliğinizi onaylamasına izin verme yeteneğidir. Bununla ilgili daha fazla ayrıntı yakında açıklanacak.