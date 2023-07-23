Sızdırılan yeni bir video, Sony’nin Project Q el tipi oyun yayın cihazıyla ilgili aklımızdaki sorulardan en azından birine yanıt olabilir. Zuby_Tech tarafından Twitter’da paylaşılan bu videoda, Sony Project Q Android işletim sistemiyle boy gösterdi! Videoda el cihazının bazı detaylarıyla birlikte, Sony’nin yeni oyun yayın cihazının tasarımı ve yeteneklerine dair bazı ipuçları da var!

Sony’nin Yeni Oyun Yaklaşımı: Project Q!

Videoyu hazırlayan kişi, cihazın menüsüne hızlıca dokunuyor ve ardından el bilgisayarını ters çevirerek menünün üst, arka ve alt kısımlarını gösteriyor. Düşük çözünürlük bazı detayları gizleyebilir, ancak üstte cihazın tablet kısmının arkasında dört düğme seti, üst ve alt kenarında ortalanmış delikler (mikrofonlar olabilir) ve üst kenarda hoparlör yuvaları gibi görünen şeylerin olduğu gözleniyor.

Ayrı bir Zuby_Tech tweetinde, tabletin ekranı çıkarılmış ve arkasındaki çerçeveyi gösteren bir resim de bulunuyor. Project Q’nun, Sony’nin daha önce bahsettiği gibi DualSense kontrolörlerle çerçevelenmiş 8 inçlik bir tablet olacağı söyleniyor.

Bu, cihazın Nintendo Switch veya Steam Deck gibi bağımsız bir oyun konsolu olmayacağını ortaya koyuyor ve daha çok PS5 için bir oyun akışı aksesuarı olarak tasarlanmış gibi görünüyor. Ancak, cihazın sahip olduğu Android işletim sistemi, daha geniş bir kullanım alanına ve yeteneğe sahip olabileceği anlamına geliyor.

Sony, PlayStation Showcase duyurusunda Project Q hakkında pek fazla ayrıntı vermedi. Ancak bildiğimiz şeyler arasında, 60fps’de çalışan bir 1080p LCD ekran kullanacağı ve PS5’e bağlanmak için Wi-Fi kullandığı yer alıyor. Android işletim sistemi sayesinde cihazın, bulut oyunlarına erişim ve daha fazla işlevselliğe sahip olabileceği düşünülüyor. Özellikle, Sony’nin bulut oyunlarını test ettiği ve ileride Project Q’da da çalıştırabileceği tahmin ediliyor.

Ancak, bu yeni el bilgisayarının Kasım ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve Sony’nin bulut oyunlarına yaklaşımı bu tarihe kadar tam olarak hazır olmayabilir. Oyun dünyasının merakla beklediği bu cihazın lansmanı, oyunseverler için yeni bir oyun deneyimi ve Sony’nin gelişen oyun yaklaşımlarına tanıklık etmek için heyecan verici olacak. Project Q’nun özellikleri ve potansiyeli, oyuncuların ve teknoloji meraklılarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Bizler de Sony’nin oyun dünyasına getireceği yenilikleri yakından takip ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony Project Q ile ASUS ROG Ally ve Steam Deck gibi cihazlara rakip olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!