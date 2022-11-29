Sony, Mocopi adında bir hareket yakalama takip cihazı setini tanıttı. Set altı sensörden oluşuyor ve hareketleri kaydeden bir akıllı telefon uygulamasıyla çalışıyor. Fiyatı yaklaşık 345 Euro’ya mal olacaktır.

Sony, Mocopi ile özellikle VTubers’ı hedefleyecek. Bunlar, yayın sırasında sanal bir avatar kullanan, genellikle YouTuber olan yayıncılardır. Ayrıca, bunlar hareketleri yakalamak için gerçek zamanlı hareket yakalama yazılımı kullanıyor.

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Mocopi seti, daha pahalı mocap cihazları ve yazılımlarına nispeten ucuz bir alternatif olacaktır. Altı sensörün her biri 8 gram ağırlığında ve bir kayış aracılığıyla kullanıcının başına, ayak bileklerine, kollarına ve kalçasına takılıyor. Mocopi, hareketleri kaydeden ve bunları bir modele bağlayan tamamlayıcı bir uygulama ile birlikte gelir. Uygulama yalnızca belirli Sony Xperia telefonlarda ve 12, 13 ve 14 model iPhone’larda kullanılabilir. Sensörler uygulamaya bluetooth aracılığıyla bağlanır. Hareket yakalama izleyicileri Unity motoru ve VRChat ile de çalışır.

Mocopi seti Ocak ayında Japon pazarında piyasaya sürülecek. Takip cihazlarının nihayetinde Avrupa pazarı için ortaya çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.