Sony IMX586 görüntü sensörünü duyurdu

Akıllı telefonlar için görüntü sensörleri üreten büyük markalardan biri olan Sony, yeni CMOS sensörü IMX586‘yı duyurdu. Peki Sony IMX586 görüntü sensörü, ne gibi özelliklerle geliyor?

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Sony IMX586 hangi özelliklere sahip

Performans açısından Sony IMX586 görüntü sensörü, yüksek performanslı SLR fotoğraf makinelerine rakip oluyor ve kullanıcıların bir akıllı telefon ile yüksek çözünürlüklü resimleri yakalamalarına olanak tanıyor. 1/2 Tipi bir ünitenin üzerine inşa edilen IMX586, 0.8 mikron pixel boyutunda, dünyanın en küçük pixel boyutuna sahip sensörü olacak ve bu sayede 48 milyon pixel barındırabilecek. Ayrıca Sony, pozlama kontrol teknolojisini ve sinyal işleme fonksiyonunu doğrudan görüntü sensörüne dahil etti; bu, gerçek zamanlı çıktıya, geleneksel birimlerden dört kat daha iyi bir dinamik menzile olanak tanıyor.

Ayrıca IMX586, bitişik 2×2 pikselin aynı renkte geldiği Quad Bayer renk filtresi dizisini kullanıp daha yüksek hassasiyetli çekim sağlıyor. Bu sayede düşük ışıklı sahnelerde, dört bitişik pixelden gelen sinyal ekleniyor ve 12 megapixele eşdeğer bir seviyede hassasiyet artışı sağlanıyor. Bu da parlak, düşük gürültülü görüntüler ortaya çıkarıyor.

Yeni CMOS görüntü sensörünün dağıtımı eylül ayında olacak fakat IMX586‘yı kullanacak ilk akıllı telefon henüz belli değil. Muhtemelen Sony‘nin bir sonraki akıllı telefon modeli Xperia XZ4, IMX586‘yı ilk kullanacak cihazlar arasında yerini alacaktır.