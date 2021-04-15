Sony Epic Games’e yüklü bir yatırım daha yaptı!

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Sony, oyun dünyasında ilginç hamleler yapmaya devam ediyor. Yeni nesil oyun konsolunu geçtiğimiz yıl piyasaya çıkaran firma, bir süredir sessiz kalmıştı. Ancak görünüşe göre Japon devi, oyun dünyasında dengeleri değiştirmeyi hedefliyor. Geçen sene Epic Games’e yüklü miktarda yatırım yapan firma, aynı hamleyi yineledi. Sony, Çinli firmaya şimdi de 200 milyon dolarlık bir yatırım daha yaptı. Epic Games böylelikle 1 milyar dolarlık yatırım rakamına ulaşmayı başardı.

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Sony Epic Games’e yatırım yapmaya devam ediyor!

Oyun dünyasında son dönemlerde ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Her geçen gün yeni oyunun piyasaya çıktığı şu günlerde, firmalarda dengeleri değiştirecek hamleler yapmaya devam ediyor. Oyun dünyasının en önemli firmalarından olan Sony bizzat denge değiştiren hamlelere imza atan isimler arasında. Firma geçtiğimiz yıl sonbaharda bildiğiniz üzere PlayStation 5 oyun konsollarını tanıttı. Piyasaya sürülen oyun konsollarının en büyük rakibi de kuşkusuz Xbox cephesi. Özellikle Game Pass ve uygun fiyatlı yeni nesil konsolu ile şu an için rekabette öne çıkan Xbox cephesi, halinden memnun. Bir süredir sessiz kalan Sony ise görünüşe göre farklı planlara sahip. Normal şartlarda konsol özel oyunlar ile eski nesillerde öne çıkan Japon devi, henüz bir oyun göstermeyerek hayranlarını üzmüştü. Ancak ortaya çıkan haberlere göre firmanın farklı bir planı var. Zira son açıklanan rakamlara göre Sony, Epic Games‘e ikinci bir yatırım daha yaptı.

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Epic Games yaptığı açıklama ile Sony cephesinden 200 milyon dolarlık bir yatırım daha aldıklarını açıkladı. Toplamda 1 milyar dolarlık yatırım ile büyümeye devam ettiklerini açıklayan firma, durumdan oldukça memnun. Özellikle Unreal Engine motoru ile oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan firma, Fortnite gibi oyunları ile de oldukça değerli bir konumda. Zira firmanın güncel değeri 28.7 milyar dolar. Bununla birlikte Sony de Çinli oyun firması ile arasını iyi tutmak istiyor. Japon devi firmanın bir nevi ortağı olmayı başardı. Böylelikle Sony, Microsoft‘un Bethesda hamlesine de bu yolla cevap vermeyi umuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Epic Games CEO‘su Tim Sweeney, metaverse vizyonunu destekleyen firmalara teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Bununla birlikte Sony cephesi de, Epic Games‘in oyun dünyası için önemini belirtirken, yatırımların devam etme ihtimalinin olduğunu da gözler önüne serdi.

Peki nedir bu “metaverse” kavramı?

Fortnite, Rocket League ve Fall Guys gibi oyunlarla kimi zaman oyun dünyasındaki gündemi belirleyebilen Epic Games, “metaverse” adını verdiği vizyonu ile oyuncuları rahat ettirmek istiyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen DICE etkinliğinde konuşan Tim Sweeny bu konuyu ilk kez oyun dünyasına tanıtmıştı. Firma genel konsept olarak, oyun dünyasının daha evrensel bir hale gelmesini istiyor. Farklı platformlarda oyuncuların tıkılı kalmasını istemeyen oyun devi, bu konuda da yatırım almaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 250 milyon dolarlık bir yatırım daha yapan Sony de bu fikri benimsemişe benziyor. Zira firma toplamda yarım milyar dolarlık yatırımın altına imza attı. Tabi oyun konsolu üreterek kendi ekosistemini yaratan bir firmanın bu tarz bir düşünceyi desteklemesi de oldukça ilginç. Ancak özellikle Microsoft‘un Game Pass ile birlikte artık daha evrensel bir ekosistem yarattığı günümüzde, firma da bu şekilde cevap vermek istemiş olabilir.

Göz atmak isteyebilirsiniz;

Her şeyi açık ve evrensel bir şekilde yürütmenin oyun dünyasına daha faydalı olacağını düşünen Epic Games, oyunculara daha rahat bir oyun dünyası yaratmak istiyor haliyle. Genel hatlarıyla firma, oyuncuları dört duvar arasından çıkarmak istiyor. Bununla birlikte firmaya göre, oyun dünyasında devlerin savaşmamaları gerek. Tabi teoride masum görünen bu sistemin tekelleşmeye de yol açabilme ihtimali oldukça yüksek. Hali hazırda özel oyun mantığı ile birçok yapımı önce kendi mağazasında satışa sokan firma, “özgürleşmiş” oyun dünyası ile bütün sistemi kendi istediği gibi yönlendirebilir. Ancak şu an için bu fikre karşı çıkan çok fazla firma da ortalarda gözükmüyor. Zira Sony dışında beşe yakın firma, Epic Games‘e yatırım yapmaya devam ediyor. Bakalım oyun dünyasında dengeler ne yönde değişecek bekleyip göreceğiz.