Finans
Sony Epic Games’e yüklü bir yatırım daha yaptı!
Sony, oyun dünyasında ilginç hamleler yapmaya devam ediyor. Yeni nesil oyun konsolunu geçtiğimiz yıl piyasaya çıkaran firma, bir süredir sessiz kalmıştı. Ancak görünüşe göre Japon devi, oyun dünyasında dengeleri değiştirmeyi hedefliyor. Geçen sene Epic Games’e yüklü miktarda yatırım yapan firma, aynı hamleyi yineledi. Sony, Çinli firmaya şimdi de 200 milyon dolarlık bir yatırım daha yaptı. Epic Games böylelikle 1 milyar dolarlık yatırım rakamına ulaşmayı başardı.
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Sony Epic Games’e yatırım yapmaya devam ediyor!
Oyun dünyasında son dönemlerde ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Her geçen gün yeni oyunun piyasaya çıktığı şu günlerde, firmalarda dengeleri değiştirecek hamleler yapmaya devam ediyor. Oyun dünyasının en önemli firmalarından olan Sony bizzat denge değiştiren hamlelere imza atan isimler arasında. Firma geçtiğimiz yıl sonbaharda bildiğiniz üzere PlayStation 5 oyun konsollarını tanıttı. Piyasaya sürülen oyun konsollarının en büyük rakibi de kuşkusuz Xbox cephesi. Özellikle Game Pass ve uygun fiyatlı yeni nesil konsolu ile şu an için rekabette öne çıkan Xbox cephesi, halinden memnun. Bir süredir sessiz kalan Sony ise görünüşe göre farklı planlara sahip. Normal şartlarda konsol özel oyunlar ile eski nesillerde öne çıkan Japon devi, henüz bir oyun göstermeyerek hayranlarını üzmüştü. Ancak ortaya çıkan haberlere göre firmanın farklı bir planı var. Zira son açıklanan rakamlara göre Sony, Epic Games‘e ikinci bir yatırım daha yaptı.
Epic Games yaptığı açıklama ile Sony cephesinden 200 milyon dolarlık bir yatırım daha aldıklarını açıkladı. Toplamda 1 milyar dolarlık yatırım ile büyümeye devam ettiklerini açıklayan firma, durumdan oldukça memnun. Özellikle Unreal Engine motoru ile oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan firma, Fortnite gibi oyunları ile de oldukça değerli bir konumda. Zira firmanın güncel değeri 28.7 milyar dolar. Bununla birlikte Sony de Çinli oyun firması ile arasını iyi tutmak istiyor. Japon devi firmanın bir nevi ortağı olmayı başardı. Böylelikle Sony, Microsoft‘un Bethesda hamlesine de bu yolla cevap vermeyi umuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Epic Games CEO‘su Tim Sweeney, metaverse vizyonunu destekleyen firmalara teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Bununla birlikte Sony cephesi de, Epic Games‘in oyun dünyası için önemini belirtirken, yatırımların devam etme ihtimalinin olduğunu da gözler önüne serdi.
Peki nedir bu “metaverse” kavramı?
Fortnite, Rocket League ve Fall Guys gibi oyunlarla kimi zaman oyun dünyasındaki gündemi belirleyebilen Epic Games, “metaverse” adını verdiği vizyonu ile oyuncuları rahat ettirmek istiyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen DICE etkinliğinde konuşan Tim Sweeny bu konuyu ilk kez oyun dünyasına tanıtmıştı. Firma genel konsept olarak, oyun dünyasının daha evrensel bir hale gelmesini istiyor. Farklı platformlarda oyuncuların tıkılı kalmasını istemeyen oyun devi, bu konuda da yatırım almaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 250 milyon dolarlık bir yatırım daha yapan Sony de bu fikri benimsemişe benziyor. Zira firma toplamda yarım milyar dolarlık yatırımın altına imza attı. Tabi oyun konsolu üreterek kendi ekosistemini yaratan bir firmanın bu tarz bir düşünceyi desteklemesi de oldukça ilginç. Ancak özellikle Microsoft‘un Game Pass ile birlikte artık daha evrensel bir ekosistem yarattığı günümüzde, firma da bu şekilde cevap vermek istemiş olabilir.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Epic Games özel oyunlar yüzünden para kaybediyor!
Her şeyi açık ve evrensel bir şekilde yürütmenin oyun dünyasına daha faydalı olacağını düşünen Epic Games, oyunculara daha rahat bir oyun dünyası yaratmak istiyor haliyle. Genel hatlarıyla firma, oyuncuları dört duvar arasından çıkarmak istiyor. Bununla birlikte firmaya göre, oyun dünyasında devlerin savaşmamaları gerek. Tabi teoride masum görünen bu sistemin tekelleşmeye de yol açabilme ihtimali oldukça yüksek. Hali hazırda özel oyun mantığı ile birçok yapımı önce kendi mağazasında satışa sokan firma, “özgürleşmiş” oyun dünyası ile bütün sistemi kendi istediği gibi yönlendirebilir. Ancak şu an için bu fikre karşı çıkan çok fazla firma da ortalarda gözükmüyor. Zira Sony dışında beşe yakın firma, Epic Games‘e yatırım yapmaya devam ediyor. Bakalım oyun dünyasında dengeler ne yönde değişecek bekleyip göreceğiz.
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Finans
NFT yüzüklerle blockchain üzerinde evlendiler!
NFT konusunda ilginç ve sansasyonel haberler gelmeye devam ediyor. Son aylarda gündemden düşmeyen kripto teknoloji, aynı zamanda bir çok absürtlüğün öznesi olmaya da devam ediyor. Bu seferki ilginç NFT haberimiz ise Amerika Birleşik Devletleri’nden. Coinbase isimli kripto para platformunun iki çalışanı mesleklerinin hakkını veren bir şey yaptı ve blockchain (blok zinciri) üzerinde hayatlarını birleştirdi. Hem de NFT yüzüklerle…
NFT yüzüklerle dünya evine girdiler
Aslında, söz konusu çiftimiz kripto para ve NFT piyasasına hiç de uzak değil. Hayatlarını blockchain üzerinde, NFT yüzüklere birleştiren Rebecca Rose ve Peter Kacherginsky, Coinbase adlı kripto para exchange platformu Coinbase’te çalışıyorlar. Haliyle, bu bilgiden sonra bu ilginç evlilik yönteminin çıkış noktasını tahmin etmek pek de zor değil. Rebecca Rose, bu tuhaf evliliğin perde arkasını ve detaylarını bir tweet dizisinde anlattı:
Most people get married in a place of religious worship, on a beach, or in the mountains. Peter (@_iphelix) and I are NOT most people. We got married on the #blockchain. 1/7 pic.twitter.com/2ExexrlLbZ
— Rebecca Rose (@rgoldilox) April 2, 2021
“Çoğu insan dini mekanlarda, bir sahilde veya güzel bir dağ manzarası eşliğinde evlenmeyi tercih eder. Ancak, biz ‘çoğu insan’ değiliz. Biz blockchain üzerinde evlenmeyi tercih ettik.” diye başlıyor bu tweet dizisi. Tabi, bu sıra dışı evlilikle ilgili birçok detayı da içermekte. Öncelikle, Rose, blockchain evliliğine ek olarak geleneksel bir Yahudi evlilik töreni de yaptıklarını söylüyor. Bu ilginç evliliğin ortaya çıkış hikayesi de en az kendisi kadar tuhaf. Öyle ki, Peter Kacherginsky Ethereum tabanlı; dijital bir evlilik sözleşmesi kodu yazıyor. Sonra, bu kodu dijital bir sanat çalışması olarak NFT haline getiriyor. Bunun hemen akabinde ise, bu NFT’ler çiftin kripto para cüzdanlarına gönderiliyor.
Bir diğer dikkat çeken detay ise çiftin yüzüklerine isim vermiş olması. NFT token’ı şeklinde olan yüzüklerin adı “Tabaat”. Yani, İbranice yüzük. Çiftin bu NFT yüzükleri barındırması için seçtiği sanat çalışması ise bir hayli temaya uyan cinsten. Zira, bu animasyon şeklindeki çalışma iki farklı kürenin bir araya gelerek tek bir küre oluşturmasını tasvir ediyor. Başka bir dikkate değer ayrıntı ise çiftin yüzükleri birbirlerine verme şekli. Çift, geleneksel düğünleri sırasında yüzükleri birbirlerine akıllı telefonlarını kullanarak, kripto para cüzdanlar aracılığıyla verdi. Rose, bunun kendileri için çok önemli olduğunu söylüyor çünkü bu yöntem sayesinden yüzükleri birbirlerine verişlerinin kaydı blockchain üzerinde sonsuza kadar tutulacak. Son olarak, evlikleri için bu sıra dışı yöntemi seçtiklerinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ediyor. Rose’a göre, evliliklerinin her anının blockchain’de sonsuza dek saklanacak olması paha biçilemez.
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NFT nedir?
Bu ince düşünülmüş ve bir o kadar da sıra dışı evlilik haberinden sonra, konu hakkında bilgisi olmayan kullanıcılarımız için “NFT nedir?” sorusunun kısaca bir üstünden geçelim. NFT’nin kelime anlamı Non-Fungible Token. Yani, takas edilemez/değiştirilemez özgün bir kripto varlık veya para şeklinde çevirebiliriz. Peki bu gerçek hayatta ne anlama geliyor ve NFT’ler ne işe yarıyor? NFT’ler blockchain üzerinde özgün içeriklere (genelde sanat eserleri) sahip olmanıza veya bunları almanıza ve satmanıza izin veren bir teknoloji. Her ne kadar genelde sanat eseri içerseler de, NFT’ler teknik olarak her türlü içerik barındırabilir. Aklınıza gelen her şey. Her ne kadar şart olmasa da, NFT’ler genelde özgün eserleri içermekte. Tıpkı gerçek hayattaki bir tablo veya herhangi bir sanat eseri gibi düşünebilirsiniz.
NFT’nin tarihi ve ortaya çıkış hikayesi
NFT’nin ne olduğunu kısaca açıkladıktan sonra, gelin bir de tarihine bakalım. NFT teknolojisinin ortaya çıkışı 2014 yılına dayanıyor. Son ayların gündemden düşmeyen kripto teknolojisinin çıkışından sorumlu olay ise bir hackathon (yazılım yarışması/kampı). NFT’nin mucitlerinden Anil Dash, teknolojinin çıkış nedeninin ise Tumblr’da gezen sahipsiz çalışmalara dijital bir sahiplik kazandırma çabası olduğunu söylüyor. Bu sebeple Dash, sanatçı Kevin McCoy ile bahsi geçen hackathon’da bir araya geliyor. Konuya bir çözüm aramaya girişen ikili, blockchain üzerinden bir dijital sahiplik yöntemi geliştiriyor. Evet, bu yöntem bugün NFT diye bildiğimiz kripto teknolojinin ta kendisi. Ancak, o günlerdeki adı “Monetized Graphics”. Yani, üzerinden gelir elde edilebilir görseller. Dash, o dönemki amaçlarının para kazanmaktan öte sanatçıların eserlerinin haklarını koruyabilmeleri olduğunu söylüyor. Tabi, maalesef her iyi amaçlarla bulunan teknoloji gibi NFT’nin de ticarileştirilmesi çok da uzun sürmedi…
Kaynak: TheVerge, TheAtlantic
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Finans
Microsoft, Discord’u satın almayı planlıyor!
Microsoft teknoloji dünyasını etkileyecek önemli bir satın alım peşinde. Firmanın ünlü sohbet programı Discord‘u satın almak istediği ortaya çıktı.
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Microsoft, Discord için 10 milyar doları gözden çıkardı!
Microsoft ilginç hamleler yapmaya devam ediyor. Son dönemde satın aldığı firmalar ile dikkatleri üzerine çeken firma, yeni bir hamle için kolları sıvadı. Bloomberg’de yer alan habere göre firma, ünlü sohbet ve iletişim programı Discord‘u satın almak istiyor. Genellikle oyuncular tarafından kullanılan program için firmanın 10 milyar dolardan daha fazla bir ücret ödeyeceği iddia ediliyor. Henüz görüşme aşamasında olan bu durumun ileride Microsoft lehine sonuçlanma ihtimali yüksek.
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Amazon ve Epic Games‘in satın almak istediği Discord yoluna şimdilik kendi başına devam ediyor. En son bildiğiniz üzere Epic Games, platformu kendi mağaza arayüzüne ekledi. Bununla birlikte Discord‘un kurucuları da olası bir satışa sıcak bakıyor. Ancak firma yöneticileri şimdilik sadece seçenekleri değerlendirdiklerini belirttiler. Bethesda‘yı da 7.5 milyar dolara satın alan Microsoft’un büyüme isteği devam edecek gibi gözüküyor. Teknoloji ve oyun dünyasında gözler an itibariyle bu iki firmaya yöneldi. Bakalım gündeme bomba gibi düşen satın alım gerçekleşecek mi bekleyip göreceğiz.
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Finans
NFT şeklinde sunulan Jack Dorsey’in tweet’i 3 milyon dolara satıldı!
NFT çılgınlığı son hızıyla devam ediyor. Her geçen gün daha yüksek fiyatlar gördüğümüz piyasada artık hiçbir şey bizi şaşırtmıyor. Öyle ki, bu çılgınlıklara bugün bir yenisi daha eklendi. Twitter CEO’su Dorsey’in 5 Mart’ta NFT şeklinde pazara çıkardığı ilk tweet’i, bugün alıcısını buldu. Açıkçası, her ne kadar piyasadaki astronomik rakamlara şaşırmaz hale gelsek de, tweet’in fiyatı yine dudak uçuklatacak cinsten…
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NFT şeklindeki tweet tam 2.915.835,47 Dolar etti
Her şey Twitter CEO’sunun ilk tweet’ini yaklaşık 3 hafta önce NFT olarak Valuables by Cent platformunda açık arttırmaya koymasıyla başladı. Bunun sonrasında ise attığı bir tweet’le bunu takipçilerine duyurdu. Buna ek olarak, ünlü teknoloji patronu, tweet’in satışından elde edeceği geliri bitcoin’e dönüştürüp, GiveDirectly adlı hayır kuruluşunun Afrika çalışmalarına bağışlayacağını söyledi. Tabi, beklenildiği gibi, Dorsey’in ilk tweet’i bir hayli ilgi çekti. Tweet, piyasada bulunduğu yaklaşık 20 gün içinde açık arttırmada birçok teklif aldı. Ancak, Dorsey’in söz verdiği gibi, açık arttırma henüz bugün, yani tweet’in 15. yıldönümünde, kapandı.
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Sent to @GiveDirectly Africa fund 🌍Thank you, @sinaEstavi. pic.twitter.com/aEZu07auLV
— jack (@jack) March 22, 2021
6 Mart’tan beri 2,6 milyon dolarla en yüksek teklifi elinde bulunduran Sina Estavi, bugün itibariyle tweet’in 2.915.835,47 Dolar (1630.5825601 ETH) karşılığında sahibi oldu. Tabi, akabinde birçok insan gözlerini Jack Dorsey’e çevirdi. Herkes Dorsey’in bağış konusundaki sözünü tutup tutmayacağını merak ediyordu. Neyse ki, bu merakımızın dinmesi uzun sürmedi. Zira, Twitter’ın kurucusu, satış gerçekleşir gerçekleşmez parayı bitcoin şeklinde söz verdiği gibi bağışladı. Tabi, bu bağışlanan para 3 milyon doların tamamı değil. Çünkü NFT’nin satıldığı platform (Valuables by Cent) %5 bir komisyon kesmekte. Yani, hayır kuruluşu yaklaşık 2,75 milyon doların sahibi oldu. Umarız Dorsey’in bu hareketi, diğer Big Tech patronları için de örnek teşkil eder ve bu tarz satışlardan elde ettikleri gelirleri güzel bir amaç için kullanırlar.
Kaynak: TheVerge, BusinessInsider
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