Epic Games özel oyunlar yüzünden para kaybediyor!

Epic Games yürüttüğü özel oyun politikası ile yeniden gündeme geldi. Oyun dünyasında önemli bir yere sahip olmak isteyen dünya devi, daha önceden yürüttüğü “özel oyun” politikası nedeniyle olumsuz eleştiriler almıştı. Daha fazla kullanıcıya ulaşmak için ilk olarak kendi platformunda oyunları çıkarmak isteyen firma pek de istediği maddi getiriye ulaşamamış gibi gözüküyor. Firmanın özel oyunlar yüzünden kaybettiği para miktarı ortaya çıktı.

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Özel oyunlar Epic Games için pek de karlı bir iş olmadı!

Oyun dünyasında, rekabet sadece yapımlar arasında gerçekleşmiyor. Özellikle günümüz modern dünyasında artık internetin önemi nedeniyle dijital oyunlar da piyasada büyük bir yere sahip. Tabi bu dijital oyunlar için de en önemli “mekanlar” yine dijital platformlar. Steam, Origin, Epic Games Store gibi birçok mağaza oyuncuların hizmetine sunulmuş durumdalar. Tabi ki de bu platformların varlığı da kendi içlerinde rekabet oluşturuyor. Yarışmacılardan biri olan Epic Games Store, bildiğiniz üzere 2018 yılının sonunda hayatımıza giriş yaptı. Tencent gibi büyük bir firmayı arkasına alan platform, oyun dünyasındaki pastadan daha büyük pay almak için yoğun çaba harcıyor. Haftalık bedava oyunlardan tutun, ücretsiz yapımları ile gündemde kalan platform, özel oyun politikası ile de adından söz ettiriyor. Firma, oyun geliştiricilerine önden ödeme yaparak, oyunlarını ilk kendi platformunda listelemek istiyor. Birçok büyük oyun da zamanında bu politikaya dahi oldu. Ancak görünüşe göre Epic Games bu hamlesi ile beklenen karı elde etmemiş olabilir.

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IGN‘de yer alan habere göre firma, bu politika yüzünden yüklü miktarlarda para kaybetti. Haberde yer alan detaya göre, Epic Games market hacmini arttırmak için bir nevi cebinden yemiş. Firma özel oyun politikası için görünüşe göre büyük miktarlarda paralar ödemek durumunda kalmış. Ayrıca firmanın haftalık bedava oyunlar nedeniyle de zarar ettiği ortaya çıktı. Epic Games, bedava oyunlar ve özel oyunlar için sadece 2020 yılında 444 milyon dolarlık ödeme yaptı. Ayrıca firma bu ödemenin yaklaşık olarak 265 milyon dolarlık bir kısmını geri kazandı. Bu rakamlara ilave olarak 2019 yılındaki 180 milyon dolarlık zarar da eklenince, firma için 300 milyon doları aşkın ciddi bir fatura ortaya çıkıyor. Metro Exodus, Control ve Total War Saga: Troy gibi yapımlar nedeniyle ciddi ödemeler yapan firma, şu an için zararı dert etmiyor. Firma IGN tarafından yapılan habere CEO aracılığı ile tepki gösterdi.

Epic Games: “Zara etmiyoruz yatırım yapıyoruz!”

Apple ile davası devam eden firma tabloyu olumsuz olarak değerlendirmiyor. Apple‘ın açıkladığı rakamlarla yapılan haberlere tepki gösteren firma, duruma itiraz etti. Epic Games‘e göre bu rakamlar zarar değil yatırım. Firmanın CEO‘su Tim Sweeney yaptığı açıklama ile firmanın geçtiğimiz yıl elde ettiği başarıları övdü. Ayrıca konuyla ilgili açıklama da yapan CEO, her işletmenin başlarda zarar etme ihtimalinin aktardı. Tim Sweeney bir çeşit yatırım yaptıklarını açıklayarak, doğru yolda olduklarını duyurdu. Firma geçtiğimiz yıl platformu sayesinde 103 adet bedava oyun dağıtmıştı. Ayrıca bu oyunları yaklaşık 750 milyon hesap aldı. Bununla birlikte firma, geçtiğimiz yıl 160 milyondan fazla yeni kullanıcıya platformunda yer verdi. Yine firmanın paylaştığı rapora göre oyuncular platformda toplamda 700 milyon dolardan fazla harcama yaptı. Bu harcamanın da 265 milyon dolarlık kısmı, üçüncü parti geliştiricilerin yaptığı oyunlardan elde edilmiş. Yani firma kazandığı paranın büyük bir kısmını kendi geliştirdiği oyunlara borçlu. Bu oyunlar arasında da en popüler olanı kuşkusuz Fortnite.

That’s right! And it has proven to be a fantastic success in reaching gamers with great games and a fantastic investment into growing the business! https://t.co/MN8OjM5FEP pic.twitter.com/Yl0LmCZjKB — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) April 10, 2021

Ancak Apple‘a göre firmanın önü çok da açık değil. Zira Apple paylaştığı rakamların yanı sıra ilave bir tahmin daha yaptı. Teknoloji devi 2021‘in sonlarına doğru zararın katlanacağını açıkladı. Apple‘a göre Epic Games böyle devam ederse yıl sonu 600 milyon doları aşkın zararla karşılaşacak. Ayrıca firmaya göre, Epic Games 2027 yılına kadar herhangi bir kar elde edemeyecek. İşlerin ciddiyetini koruduğu bu durum ile alakalı Epic Games cephesinden resmi yanıt gelmedi. Firma şimdilik sadece IGN‘deki habere CEO‘su aracılığı ile tepki gösterdi. Bakalım market hacmini büyütmek isteyen Epic Games, kendi denizinde hayatta kalacak mı bekleyip göreceğiz.