Sony’nin 2023 için planlanan PlayStation VR2 başlığı PSVR oyunlarıyla geriye dönük uyumlu olmayacak. Dolayısıyla oyuncular PS5 için çıkacak VR gözlükleriyle eski VR oyunlarını oynayamayacaklar.

Sony’nin Resmi PlayStation Podcast’inde, PlayStation’ın platform deneyiminden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Hideaki Nishino, şirketin neden bu seçimi yaptığını açıklıyor. Örneğin, PSVR oyunları yeni VR gözlüklerinde oynanamayacaktır çünkü PSVR2, dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetikleyicilere sahip yeni kontrolörler, içten dışa izleme, parmak algılama ve 4k-hdr desteği gibi “çok daha gelişmiş özelliklere” sahiptir.

Geçtiğimiz ay Sony, PSVR2 başlığının 2023’ün başlarında piyasaya çıkacağını duyurdu. Daha önce, VR gözlüklerinin göz başına 2000×2040 piksel daha yüksek çözünürlüğe, 110 derecelik biraz daha yüksek bir görüş alanına sahip olacağı ve mevcut PSVR gözlüklerinden farklı olarak, içten dışa izleme nedeniyle artık ayrı bir kameraya ihtiyaç duymayacağı ortaya çıkmıştı. Ayrıca, PSVR2 ile konsol ve kulaklık arasındaki iletişim tek bir USB-C kablosu üzerinden gerçekleşiyor.

PlayStation VR2 piyasaya sürüldüğünde VR gözlükleri için en az 20 oyun sunmayı planlıyor. Bunlardan bazıları, Horizon spin-off’u Horizon Call of the Mountain gibi çoktan duyuruldu. Buna ek olarak, The Walking Dead: Saints & Sinners’ın devamı ve Ghostbusters VR hem PSVR hem de PSVR2’ye geliyor.