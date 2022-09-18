Bugun erken saatlerde internet, GTA 6’nın sözde erken geliştirme yapısına ait, Latin ve kadın kahramanın bir lokantayı soyduğunu ve karakter hareket testlerini gösteren birkaç video ile şaşkına döndü. Görüntüler gerçek ise oyunun ilk sızıntıları arasında yer alacak.

Videoların yanı sıra, bir yeraltı istasyonunu ve bir gece kulübünü tasvir eden fotoğraflar var, ancak her iki görüntü de sadece bir test modeli veya ilk materyalde görünen ve iki kahramanlı bir oyuna işaret edebilecek bir seçenek olan Jason olabilecek bir erkek karakteri gösteriyor.

GTA 6 gameplay leak. Seems very VERY legit. pic.twitter.com/tZjpfA1M2T — Mars (@Mars69lol) September 18, 2022

Gta 6 leaked lmao pic.twitter.com/zTPz4K2Po3 — Water (@WaterHexle) September 18, 2022

Bir sonraki GTA’nın yapım aşamasında olduğunu zaten biliyoruz ve Rockstar bunu resmi olarak doğruladı, ancak oyuna ait bazı somut materyallerin internette yüzünü göstermesi ilk kez olacak. Sızan bilgiler zaten bir kadın kahramandan ve Latin Amerikalıdan bahsediyordu, bu da internete sızan videolarla doğrulanmış olabilir.

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Buna ek olarak, video yeni mekanikler ve konum hakkında ipuçları veriyor: polis arabasında VCPD yazıyor, bu Vice City Polis Departmanı olabilir, serinin Vice City şehrine dönebileceğine dair ipuçları veriyor ve her bir kişiden ayrı ayrı para çalmanın yeni yolları gibi benzeri görülmemiş oynanış unsurlarını gösteren sistemler yer alıyor.

Resmi olarak hiçbir bilginin açıklanmadığını ve bunların sahte videolar olabileceğini vurgulamakta fayda var. Ancak eğer bunlar gerçekse, hala geliştirmenin çok erken bir versiyonuna aitler, doku ve mekanik eksikliği var. GTA 6’nın hala bir çıkış tarihi veya platformları açıklanmadı. Peki, sizce videolar gerçek olabilir mi?