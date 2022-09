Bugun erken saatlerde internet, GTA 6’nın sözde erken geliştirme yapısına ait, Latin ve kadın kahramanın bir lokantayı soyduğunu ve karakter hareket testlerini gösteren birkaç video ile şaşkına döndü. Görüntüler gerçek ise oyunun ilk sızıntıları arasında yer alacak.

Videoların yanı sıra, bir yeraltı istasyonunu ve bir gece kulübünü tasvir eden fotoğraflar var, ancak her iki görüntü de sadece bir test modeli veya ilk materyalde görünen ve iki kahramanlı bir oyuna işaret edebilecek bir seçenek olan Jason olabilecek bir erkek karakteri gösteriyor.

GTA 6 gameplay leak. Seems very VERY legit. pic.twitter.com/tZjpfA1M2T

— Mars (@Mars69lol) September 18, 2022