Sony ve Honda’nın ortak girişimi olan Sony Honda Mobility (SHM) bugün, 4 Ocak’ta Las Vegas’ta düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) büyük bir duyuru yapacağını doğruladı.

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Sony Honda Mobility, yeni çıkaracağı elektrikli araç hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Sony Honda Mobility, Kuzey Amerika’daki üretimine ve Kuzey Amerika’daki çevrimiçi satışlarına 2026 yılında başlamayı planlıyor. Sony Honda Mobility’nin elektrikli aracı Kuzey Amerika’nın ardından Sony’nin ve Honda’nın anavatanı olan Japonya pazarına oradan da Avrupa pazarına gidecek.

Araçla ilgili elimizde çok az bilgi bulunuyor. Sony Honda Mobility, henüz ismi konulmayan bu elektrikli aracın Level 3 otonom sürüş yeteneğine sahip olacağını söylüyor. Şirket bunun yanı sıra abonelik hizmetleriyle araca ekstra özellik eklenebileceğini açıkladı. Ek olarak aracın dahili bir PlayStation 5 oyun konsoluna sahip olacağına dair söylentiler de bulunuyor.

Araç ile ilgili tüm bilinenler şimdilik bunlarla sınırlı. İlerleyen günlerde elimize yeni bilgiler geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.