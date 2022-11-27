Sony ve Honda, Sony’nin Vision-S 02 prototipini CES 2022’de tanıtmasının ve halktan çok sıcak bir karşılama almasının ardından elektrikli otomobiller üretmeye yönelik ortak girişimlerini sürdürüyor. Her iki şirket de elektrikli otomobil pazarının hızla kalabalıklaştığının ve ilk elektrikli araçlarının öne çıkmasını sağlamaları gerekeceğinin çok iyi farkında.

Görünüşe göre bunu çoktan düşünmüşler ve ortak girişim markası Sony Honda Mobility’nin başkanı Izumi Kawanishi’ye göre çok kurnazca bir plan var. Alıcıların dikkatini çekmenin çözümü, bariz olmasa da çok basit: Sony’nin dijital içeriğinin gücünü kullanıp araçlara Playstation 5 eklemek!

Kawanishi, Times Magazine ile yaptığı son röportajda Tesla’nın müşterilerine herhangi bir içerik sunmadığına dikkat çekti. Gerçek şu ki Tesla arabalarında oyunlar sunuyor ve aslında daha fazla içerik getirmek için çalışan özel bir ekibi var. Ford’un oyunları var ve bugünlerde Çinli elektrikli araç markalarının çoğu oyun çözümleri ve geniş bir eğlence kitaplığı sunuyor. Li Auto, BMW ve XPeng, ilgili amiral gemisi modellerinde arka koltukta oturan yolcular için sinema benzeri bir deneyim sunuyor. Peki Sony-Honda masaya geç mi kaldı?

Kesinlikle hayır, eğlence modern arabaların gerçekten ayrılmaz bir parçası haline geldi ve Sony -eğer karar verirse- çok büyük bir yüksek kaliteli içerik koleksiyonu sunabilir. Kawanishi, PS5’i araca entegre etmenin teknik olarak mümkün olduğunu ve bunun çok mantıklı olacağını belirtti.

Burada bahsettiğimiz sadece arka koltuktaki yolcuların eğlencesi değil. Bunun en yaygın kullanımı, halka açık bir istasyonda şarj olurken olur. Çocukları meşgul etmek de önemlidir, ancak entegre PS5’in yan etkisi, araba grafiklerinin ve ekranlarının kalitesi olacaktır.

Sony-Honda ortak girişiminin başkanı Yasuhide Mizuno, her iki şirketin de üretim sürecini dijital içeriğe öncelik verecek şekilde uyarlamak için çok çalıştığını doğruladığından, bu hiç de kolay değil. Araç eğlence odaklı donanım olarak geliştiriliyor ve otonom sürüş burada büyük rol oynayacak.

Artık bir fantezi ya da bilimkurgu malzemesi değil. Bazı elektrikli araç şirketlerinin yutturmaca ve pazarlamasına baktığımızda, aslında gerçek bir ilerleme kaydedildiğini ve sürücüsüz arabaları yakın gelecekte daha çok göreceğimizi söyleyebiliriz.