Microsoft Flight Simulator, kar yağışı özelliğini gösteren video yayınladı

Steam, bu hafta sonu 25 milyon eş zamanlı kullanıcı sayısı ile yeni bir rekor kırdı. Sadece bu hafta sonu 25 milyon kullanıcı aynı anda Steam’de buluştu!

Dünya’nın en ünlü oyun platformlarından birisi olan Steam rekor kırmaya devam ediyor. Her hafta sonu anlık eş zamanlı kullanıcı sayıları ile dikkat çeken Steam, bu hafta sonu 25 milyon eş zamanlı kullanıcı sayısı ile yeni bir rekora ulaştı.

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Valve‘ın popüler oyun platformu Steam, yine oyuncuların vazgeçilmezi oldu. Bu hafta sonu dünya genelinde uygulanan Koronavirüs tedbirleri nedeniyle, oyuncular bilgisayar başında buluştu. Steam hafta sonu anlık kullanıcı rakamlarını kontrol ettiğinde, 25 milyonun üzerinde değerler kaydedildiğini açıkladı.

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Steam’in eş zamanlı kullanıcı sayısı 25 milyonu aştı!

Elde edilen verilere göre Steam rekor oyuncu sayısına 2 Ocak tarihinde 25.415.080 eş zamanlı oyuncu sayısı ile ulaştı. İlk defa 25 milyonun üzerinde anlık kullanıcı rakamlarına ulaşan Steam, daha sonra geçen süre içerisinde bu rekoru tekrar kırılarak 25.418.674 adet eş zamanlı kullanıcı sayısı kaydetti. Tam o rakamların kaydedildiği sırada 7.2 milyon oyuncu aktif olarak oyun oynuyordu. Ancak anlık oyuncu sayısı şimdilik Mart ayında elde edilen rekorun altında.

Öte yandan Cyberpunk 2077‘de rekor kıran oyunlar arasına girdi. Çıkış yaptığı süreden bu yana en çok oynanılan oyunların başında gelen Cyberpunk 2077, eş zamanlı en çok oynanılan tek oyunculu oyun rekorunu kırdı. Daha önce anlık 473 bin oyuncu ile rekoru elinde tutan Terraria, rekoru 1.000.000‘dan fazla anlık oyuncu sayısı ile Cyberpunk 2077’ye kaptırdı.

Tabi bu yüksek rakamların ardında Koronavirüs tehlikesi var. Evde kalmak zorunda olduğumuz günlerde internet kullanımının epey artmasını sağlayan Koronavirüs, oyuncuları da Steam’e itiyor. Steam ise Mart ayından bu yana bu denli yüksek değerlere ulaşıyor.

Steam’in yakaladığı başarı tartışılmaz. Oyuncuların böyle günlerde toplandığı ve vakit geçirdiği platformlardan birisi olan Steam, gelecek dönemde de böyle başarılara imza atacaktır. Bakalım Steam rekor kırdığı bu dönemlerde, daha ne gibi başarılar elde edecek.

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