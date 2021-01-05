Oyun
Microsoft Flight Simulator, kar yağışı özelliğini gösteren video yayınladı
Microsoft Flight Simulator resmi sitesinde dün yayınlanan bir videoda, geliştiriciler sanal havacılık severlere mutlu yıllar dilediler ve oyunu en iyi sanal havacılık platformu yapma sözü verdiler. Let It Snow (bırak kar yağsın) başlığıyla yayınlanan bir başka videoda ise gerçek zamanlı kar yağışı özelliğinin nasıl olduğunu gösterildi.
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Video oldukça güzel karlı görüntüler içeriyor
Kar yağışı etkisini göstermek için hazırlanan video, Almanya’nın Schwangau kentindeki Neuschwanstein Şatosu’nun önünden geçen bir Cessna 172 ile başlıyor. Videoda dünyanın farklı bölgelerinden kış manzaraları bulunuyor.
Oyunda diğer hava durumu efektlerinde olduğu gibi karlı hava, oyuncunun uçtuğu yerdeki gerçek zamanlı hava durumuna göre görülebilecek. Norveç Fiyortları yada Alp Sıra Dağları üzerinden uçtuğunuzda gerçek zamanlı hava durumu özelliğine bağlı olarak karla kaplı bölgeler görebileceksiniz.
Microsoft Flight Simulator, 22 Aralık tarihinde aldığı güncellemeyle VR desteğine kavuşmuştu. Oculus, Valve, HTC, veya Windows Mixed Reality gibi cihazlarla oyunda VR deneyimini yaşamak mümkün olacak. Oyun, Ağustos 2020‘de çıkış yapmasının ardından sanal havacılık severlerin beğenisini kazanmayı başarmış görünüyor. 2 milyon kullanıcıyı geçen Flight Simulator‘de 50 milyon farklı uçuş planı ile uçuş gerçekleştirildi.
Oyunun PC versiyonunu, Steam‘de 349 TL (standart edition), 549 TL (deluxe edition), 729 TL (Premium deluxe edition) ücretlerle satın almak mümkün. Oyuna Microsoft Store üzerinden de yakın fiyatlarla ya da aylık 29,99 TL ödeyerek Game Pass aboneliği ile erişebilmek mümkün. Yüksek sistem gereksinimleri olan Flight Simulator 2020‘yi istenilen düzeyde deneyimleyebilmek için güçlü sistemlere sahip olmayan oyun severlerin bir süre daha beklemeleri gerekecek.
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Oyun
2020 Steam Ödülleri kazananları belli oldu!
Steam topluluğu tarafından verilen oylarla 2020 Steam Ödülleri, pek çok farklı kategoride sahiplerini buldu. Yılın oyunu ödülünü, Rockstar Games tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2 kazandı. Red Dead Redemption 2’nin ilk çıkış tarihinin üzerinden 2 yıldan fazla geçtiğini hatırlatmakta fayda var. Oyunun PC versiyonu ise 5 Kasım 2019’da yayınlandı.
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2020 Steam Ödülleri kategorileri ve kazananları
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Yılın Oyunu
- DEATH STRANDING
- DOOM Eternal
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Hades
- Red Dead Redemption 2
Yılın VR Oyunu
- Half-Life: Alyx
- Phasmophobia
- The Room VR: A Dark Matter
- Thief Simulator VR
- STAR WARS™ Squadrons
Aşk İle Devam Ettirilen
- Among Us
- Counter-Strike: Global Offensive
- No Man’s Sky
- Terraria
- The Witcher 3: Wild Hunt
Arkadaşlarla Daha Zevkli
- Borderlands 3
- Deep Rock Galactic
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Risk of Rain 2
- Sea of Thieves
En Yenilikçi Oynanış
- Control
- DEATH STRANDING
- Noita
- Superliminal
- Teardown
Zengin Hikâyeye Sahip Üstün Oyun
- Detroit: Become Human
- Horizon Zero Dawn
- Red Dead Redemption 2
- Mafia: Definitive Edition
- Metro Exodus
Kötü Olduğunuz En İyi Oyun
- Apex Legends
- Crusader Kings III
- EA SPORTS™ FIFA 21
- Ghostrunner
- GTFO
Üstün Görsel Stil
- Battlefield™ V
- Black Mesa
- Marvel’s Avengers
- Ori and the Will of the Wisps
- There Is No Game: Jam Edition 2015
En İyi Albüm
- DOOM Eternal
- Halo: The Master Chief Collection
- Helltaker
- Need For Speed™ Heat
- Persona 4 Golden
Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın
- Factorio
- Microsoft Flight Simulator
- Satisfactory
- The Sims™ 4
- Untitled Goose Game
Genel
Steam, 25 Milyon eş zamanlı kullanıcı sayısı ile rekor kırdı!
Steam, bu hafta sonu 25 milyon eş zamanlı kullanıcı sayısı ile yeni bir rekor kırdı. Sadece bu hafta sonu 25 milyon kullanıcı aynı anda Steam’de buluştu!
Dünya’nın en ünlü oyun platformlarından birisi olan Steam rekor kırmaya devam ediyor. Her hafta sonu anlık eş zamanlı kullanıcı sayıları ile dikkat çeken Steam, bu hafta sonu 25 milyon eş zamanlı kullanıcı sayısı ile yeni bir rekora ulaştı.
Valve‘ın popüler oyun platformu Steam, yine oyuncuların vazgeçilmezi oldu. Bu hafta sonu dünya genelinde uygulanan Koronavirüs tedbirleri nedeniyle, oyuncular bilgisayar başında buluştu. Steam hafta sonu anlık kullanıcı rakamlarını kontrol ettiğinde, 25 milyonun üzerinde değerler kaydedildiğini açıkladı.
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Steam’in eş zamanlı kullanıcı sayısı 25 milyonu aştı!
Elde edilen verilere göre Steam rekor oyuncu sayısına 2 Ocak tarihinde 25.415.080 eş zamanlı oyuncu sayısı ile ulaştı. İlk defa 25 milyonun üzerinde anlık kullanıcı rakamlarına ulaşan Steam, daha sonra geçen süre içerisinde bu rekoru tekrar kırılarak 25.418.674 adet eş zamanlı kullanıcı sayısı kaydetti. Tam o rakamların kaydedildiği sırada 7.2 milyon oyuncu aktif olarak oyun oynuyordu. Ancak anlık oyuncu sayısı şimdilik Mart ayında elde edilen rekorun altında.
Öte yandan Cyberpunk 2077‘de rekor kıran oyunlar arasına girdi. Çıkış yaptığı süreden bu yana en çok oynanılan oyunların başında gelen Cyberpunk 2077, eş zamanlı en çok oynanılan tek oyunculu oyun rekorunu kırdı. Daha önce anlık 473 bin oyuncu ile rekoru elinde tutan Terraria, rekoru 1.000.000‘dan fazla anlık oyuncu sayısı ile Cyberpunk 2077’ye kaptırdı.
Tabi bu yüksek rakamların ardında Koronavirüs tehlikesi var. Evde kalmak zorunda olduğumuz günlerde internet kullanımının epey artmasını sağlayan Koronavirüs, oyuncuları da Steam’e itiyor. Steam ise Mart ayından bu yana bu denli yüksek değerlere ulaşıyor.
Steam’in yakaladığı başarı tartışılmaz. Oyuncuların böyle günlerde toplandığı ve vakit geçirdiği platformlardan birisi olan Steam, gelecek dönemde de böyle başarılara imza atacaktır. Bakalım Steam rekor kırdığı bu dönemlerde, daha ne gibi başarılar elde edecek.
Aksesuar
BİM oyuncu bilgisayarı ve ekipmanları satacak | Tarih 13 OCAK
BİM oyuncu bilgisayarı ve oyuncu ekipmanları satacağını aktüel broşüründe bizlere duyurdu. Diğer mağazalara göre çoğu üründe daha uygun fiyatlarla karşımıza çıkan mağazanın kampanyaları takip eden kullanıcılarını mutlu etmeye devam ediyor.
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BİM aktüel listesinde oyuncular için masa, bilgisayar ve kulaklıklar dikkat çekiyor
Özellikle oyuncuların piyasada bulabilecekleri fiyatlardan daha düşük fiyatlarla ürünleri sık sık bizlere sunan BİM oyuncu ekipmanlarıyla yeni yılın ilk büyük kampanyasına imza attı. Listede oyuncuların oldukça beğeneceği ürünler bulunmakta.
Listede bulunan HP marka laptop özellikle piyasa şartlarını göz önüne aldığımızda sunduğu özelliklerle tercih edilebilir. Cihaz İntel i5 10300H işlemciyle ve NVIDIA’nın 1050 ekran kartıyla geliyor. 8 GB RAM ve 256 GB SSD cihazda bulunuyor. Ekran yenileme hızının 60 Hz olduğunu ve ürünün freedos yani işletim sistemi olmadan geldiğini belirtelim. Bu fiyat aralığında diğer tercihlere bakmanızda fayda olacağını da söylemeden geçmeyelim.
Bu ürün ve benzerlerinin de içinde bulunduğu Hepsiburada listemize burdan ulaşabilirsiniz.
Listedeki diğer dikkat çeken ürünlerden Steelseries Arctis 1 650 TL’den daha yukarı fiyatlarla karşımıza çıkıyor. 349 TL fiyatıyla tercih edilebilir ürünler arasında. Steelseries markasına ait Rival 3 oyuncu mouse ise 349 TL fiyatıyla şu an satın alınabiliyor. Bu fiyatları göz önüne aldığımızda BİM’in sunduğu fiyatlar avantajlı duruyor. Kablosuz mouse isteyenler için HP markasının X200 ürünü de bulunuyor. Fiyatı ise 69.90 TL. Ürün piyasa fiyatına göre daha uygun rakamlarla sunuluyor.
Özellikle oyuncu ürünleriyle ön planda olan bültende MDF yapıya sahip profesyonel oyuncu masası bulunmakta. Fiyat olarak ise 399 TL gibi bir fiyata satılıyor. Sunduğu özelliklere baktığımızda ihtiyacı olanlar için bakmalarında fayda olabileceğini belirtelim.
Listenin devamında Trust ve Polosmart markasının ürünleri de bulunmakta. Trust markasının 149 TL fiyatla sunduğu tripod mikrofon sistemi tercih edilebilir ürünler arasında.
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