Asus ROG Phone 2 23 Temmuz’da tanıtılacak!

Asus ROG Phone 2 23 Temmuz‘da Pekin‘de düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Oyun telefonunun ilk versiyonu da geçen yıl haziran ayında tanıtılmıştı.

İlginizi çekebilir: Mi 9T ve Mi 9T Pro Farkları

Asus ROG Phone 2 özellikleri

Geçtiğimiz yıllarda başlayan oyun telefonu trendi hız kesmeden devam ediyor. En güçlü mobil işlemcilere yer verilen bu akıllı telefonlar, yüksek RAM ve dahili hafıza kapasiteleriyle de kullanıcıların oyun performansını artırmayı amaçlıyorlar. Geçen yıl piyasaya sürdüğü Asus ROG Phone‘la bu alandaki iddiasını ispatlayan Asus bu günlerde ROG Phone ailesinin yeni üyesini tanıtmaya hazırlanıyor.

Son dönemde üst seviye akıllı telefonlarda sıklıkla gördüğümüz gibi ROG Phone 2‘nin de iki farklı versiyonla satışa sunulması bekleniyor. Telefonun baz modelinin $ 635 civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Tayvanlı teknoloji devi ayrıca 10 Ağustos‘ta gerçekleştirilecek olan, 400.000 eSpor oyuncusunun katılacağı ChinaJoy 2019 etkinliğinde de ROG Phone 2‘yi tanıtacak.

İlk Asus ROG Phone‘da 90Hz ekran yenileme hızı sunan şirket, yeni modelde vitesi daha da yükseltecek gibi gözüküyor. ROG Phone 2‘nin ekranının 120Hz yenileme hızına sahip olması bekleniyor. Telefonun diğer teknik özellikler hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor fakat cihaz muhtemelen 12 GB RAM‘le gelecek ve Snapdragon 855 işlemcisini kullanacak.

Telefonun öncülü gibi rgb ışıklarla bezenmiş bir Asus logosuna ve özel bir soğutma sistemine sahip olması bekleniyor.