Sony 4K için Özel Olarak Tasarlanmış SSD Serisini Duyurdu

Sony kare kaybı olmadan stabil 4K kayıt için özel olarak geliştirilmiş yeni G Series Professional SSD serisi sürücülerini duyurdu.

Sony’nin yeni sürücüleri ayrıca rakiplerinden fizik olarak daha dayanıklı SATA bağlantısı olduğu iddiasında. SSD sürücüler, manyetik ve disk bazlı harddisklerden çok daha dayanıklı. Ayrıca okuma ve yazma hızları çok daha yüksek. Hata alma veya veri kaybı yaşama potansiyeli de çok daha düşük. Özellikle 4K kayıt yaparken hızlı ve hatasız sürücüler son derece önemli.

G Series Professional SSD serisi 3000 okuma yazmaya kadar hatasız olma garantisi veriyor. Duyurulan seride iki adet sürücü var. Bunlardan bir tanesi 539 dolarlık SV-GS96. Bu sürcünün 960 GB depolama kapasitesi bulunuyor. Diğer ise 287 dolarlık SV-GS48. Bu sürücünün de 480 GB depolama alanı bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre 960 GB G Series SSD’nin toplam ömrü 2.400 TB. Bu da kabaca haftada 5 defa kullanıldığında 10 yıl anlamına geliyor. 480 GB’lık olanın ise 1.200 TB. Aynı kullanımda bu da kabaca 5 yıl demek. İki sürücü de Mayıs ayında satışa çıkacak.