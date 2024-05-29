Daha önce 5 seneden beri kullandığı Samsung Galaxy S9+ ile olan tecrübelerini anlatan Doğuş’u zorla da olsa telefonunu değiştirebildik. Samsung Galaxy S9+ yerine OnePlus 11 ile yola devam eden Doğuş, Ramazan Bayramı’ndan bu yana yeni telefonunu kullanıyor. Bu videoda da bu süre zarfında telefonun beğendiği ve beğenmediği kısımlarını anlatıyor.

Peki siz Doğuş’un deneyimleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce telefonun iyi olduğu ve kötü olduüu noktalar neler? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#OnePlus #OnePlus11 #KullanıcıDeneyimi