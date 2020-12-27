Sons of The Forest oyununa ait yeni bir fragman yayınlandı!

Nintendo Switch, yeni bir cihaz değil. Çeşitli oyunları ve daha sağlam seçenekleriyle kendini geliştirdi. Eğer bir Switch‘e sahipseniz, Super Mario, Animal Crossing veya Pokémon gibi oyunları oynamanız mümkün.

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Nintendo Switch için 5 harika oyun

Eğer bir tablete sahipseniz, Nintendo Switch’i satın almak istemeyebilirsiniz. Fakat içerisinde bulundurduğu çeşitli özellikler oyun zevkinizi daha özel kılacaktır. Bununla birlikte, hem bir tablete sahip olup taşınabilir bir oyun konsolu haline gelebilen Switch, hem de Switch Dock adını taşıyan aparatı ile sabit bir oyun konsolu konumuna gelebiliyor. Çeşitli renklere sahip Switch’in ortalama fiyatı ise 5.345 TL. Sizin için Switch’te oynayabileceğiniz 5 muhteşem oyunu bir araya getirdik.

“Animal Crossing: New Horizons”

New Horizons ile Animal Crossing, ilginç ve büyüleyici bir yaşam simülasyonundan Mario ve Zelda ile Nintendo’nun en önemli franchiselarından birine geçti. Oyunun içerisinde özel olarak bi geliştirme yok. Oyun hâlâ hayvanlarla dolu bir adada yaşam kurmakla alakalı. Fakat bu oyun pandemi döneminde sizin için güzel bir eğlence aracı olabilir. Oyunun Switch için fiyatı ise 789 TL. Bunun yanında oyun içi güncellemeleri ücretsiz alabilirsiniz.

“Pokémon Sword And Shield”

Pkémon, birçok platformda deneyimleyebileceğiniz bir oyun. Fakat Switch‘le olan Pokémon deneyiminiz unutulmaz olacak. Geçen sene piyasaya sunulan oyun, Switch’te mevcut olan en iyi rol yapma oyunlarından bir tanesi. Oyun, bünyesine keşfedilecek yeni yerler ve cep canavarları ekleyerek kendini büyüttü. Pokéemon’a 689 TL vererek sahip olabilirsiniz.

“Super Mario 3D All Stars”

Uzun yıllar boyunca, birçoğumuzun hakim olduğu Mario deneyimi, kendini büyük ölçüde geliştiridi. Mario’nun en etkili 3D maceralarının üçünü bir araya getiren koleksiyon, inanılmaz bir deneyim ve Nintedo’nun yıllar içerisindeki gelişimini sizlere sunuyor. bu oyunun fiyatı ise 583.90 TL.

“Hades”

Oyun, Bastion ile ilk çıkışından bu yana, geliştirici Supergiant Games, Cyberpunk Transistor’dan büyülü Pyre’a kadar sürekli bir hit akışı yayınladı. Ayrıca oyun, birçok karakteri keşfetmenize yardımcı olacaktır. Uzun süre oynamayı bırakamayacağınız Hades’e 24.99 dolara sahip olabilirsiniz.

“The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild”

Switch’in gözdelerinden biri olan oyun, Nintendo’nun ilk gerçek açık dünya oyunu. Oynarken derin dünyalara dadığınız aynı zamanda size bir sürü keşif bırakan muhteşem bir oyun. Çok sayıda işaret tabelasına sahip oyun, kendi hızınızla ilerlemenizi sağlayacak deneyimleri sizlerle paylaşır. Oyunun fiyatı ise 675 TL.