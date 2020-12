Sons of The Forest oyununa ait yeni bir fragman yayınlandı!

Sons of The Forest oyunu için artık geri sayıma geçildi. Serinin ikinci oyununa ait yeni bir fragman yapımcı firma tarafından yayınlandı.

Sons of The Forest 2021 yılında bizleri karşılayacak!

Oyun dünyasına her geçen gün yeni eserler eklenmeye devam ediyor. Birçok kategoride yeni oyunların duyurulduğu şu günlerde, Endnight firması sevilen oyunu The Forest‘ın yeni sürümünü hayranlarının karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Sons of The Forest adıyla oyuncuları ve hayranları karşılayacak oyun ile alakalı yeni bir fragman yayınlandı. YouTube üzerinden paylaşılan fragman ile yeni oyunun daha yeni nesle uygun olduğu belli olurken, yine oyun içi mekanlara ve yaratıklara göz atma fırsatı ortaya çıktı.

Oynanış videosuna benzer bir fragman ile bizleri karşılayacak olan yapımcı firma, oyun içindeki korku ögelerini arttırmayı hedefliyor. İlk oyunun başarısının ardından beklentiler yükselirken firmanın görüntü itibariyle fena iş çıkarmadığı yönünde yorumlar yapıldı. Özellikle eşli oynamak isteyen oyuncuların oldukça tercih ettiği ilk oyunun ardından firma, serinin ikinci oyunu ile aynı başarıyı sürdürmeyi amaçlıyor. Açık dünya korku kategorilerinde bizleri karşılayacak olan oyun 2021 yılı içerisinde piyasaya çıkacak. Firmanın ilk oyunda yaptığı gibi erken erişim süreci yapıp yapmayacağı belli olmazken, ilerleyen günlerde oyun ile alakalı detaylı bilgelerin bizleri karşılaması bekleniyor. Bakalım serinin ikinci oyunu yükselen beklentileri karşılamayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.