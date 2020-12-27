Oyun
Sons of The Forest oyununa ait yeni bir fragman yayınlandı!
Sons of The Forest oyunu için artık geri sayıma geçildi. Serinin ikinci oyununa ait yeni bir fragman yapımcı firma tarafından yayınlandı.
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Sons of The Forest 2021 yılında bizleri karşılayacak!
Oyun dünyasına her geçen gün yeni eserler eklenmeye devam ediyor. Birçok kategoride yeni oyunların duyurulduğu şu günlerde, Endnight firması sevilen oyunu The Forest‘ın yeni sürümünü hayranlarının karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Sons of The Forest adıyla oyuncuları ve hayranları karşılayacak oyun ile alakalı yeni bir fragman yayınlandı. YouTube üzerinden paylaşılan fragman ile yeni oyunun daha yeni nesle uygun olduğu belli olurken, yine oyun içi mekanlara ve yaratıklara göz atma fırsatı ortaya çıktı.
Oynanış videosuna benzer bir fragman ile bizleri karşılayacak olan yapımcı firma, oyun içindeki korku ögelerini arttırmayı hedefliyor. İlk oyunun başarısının ardından beklentiler yükselirken firmanın görüntü itibariyle fena iş çıkarmadığı yönünde yorumlar yapıldı. Özellikle eşli oynamak isteyen oyuncuların oldukça tercih ettiği ilk oyunun ardından firma, serinin ikinci oyunu ile aynı başarıyı sürdürmeyi amaçlıyor. Açık dünya korku kategorilerinde bizleri karşılayacak olan oyun 2021 yılı içerisinde piyasaya çıkacak. Firmanın ilk oyunda yaptığı gibi erken erişim süreci yapıp yapmayacağı belli olmazken, ilerleyen günlerde oyun ile alakalı detaylı bilgelerin bizleri karşılaması bekleniyor. Bakalım serinin ikinci oyunu yükselen beklentileri karşılamayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Oyun
Oynayabileceğiniz en iyi 5 Nintendo Switch oyunu
Nintendo Switch, yeni bir cihaz değil. Çeşitli oyunları ve daha sağlam seçenekleriyle kendini geliştirdi. Eğer bir Switch‘e sahipseniz, Super Mario, Animal Crossing veya Pokémon gibi oyunları oynamanız mümkün.
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Nintendo Switch için 5 harika oyun
Eğer bir tablete sahipseniz, Nintendo Switch’i satın almak istemeyebilirsiniz. Fakat içerisinde bulundurduğu çeşitli özellikler oyun zevkinizi daha özel kılacaktır. Bununla birlikte, hem bir tablete sahip olup taşınabilir bir oyun konsolu haline gelebilen Switch, hem de Switch Dock adını taşıyan aparatı ile sabit bir oyun konsolu konumuna gelebiliyor. Çeşitli renklere sahip Switch’in ortalama fiyatı ise 5.345 TL. Sizin için Switch’te oynayabileceğiniz 5 muhteşem oyunu bir araya getirdik.
“Animal Crossing: New Horizons”
New Horizons ile Animal Crossing, ilginç ve büyüleyici bir yaşam simülasyonundan Mario ve Zelda ile Nintendo’nun en önemli franchiselarından birine geçti. Oyunun içerisinde özel olarak bi geliştirme yok. Oyun hâlâ hayvanlarla dolu bir adada yaşam kurmakla alakalı. Fakat bu oyun pandemi döneminde sizin için güzel bir eğlence aracı olabilir. Oyunun Switch için fiyatı ise 789 TL. Bunun yanında oyun içi güncellemeleri ücretsiz alabilirsiniz.
“Pokémon Sword And Shield”
Pkémon, birçok platformda deneyimleyebileceğiniz bir oyun. Fakat Switch‘le olan Pokémon deneyiminiz unutulmaz olacak. Geçen sene piyasaya sunulan oyun, Switch’te mevcut olan en iyi rol yapma oyunlarından bir tanesi. Oyun, bünyesine keşfedilecek yeni yerler ve cep canavarları ekleyerek kendini büyüttü. Pokéemon’a 689 TL vererek sahip olabilirsiniz.
“Super Mario 3D All Stars”
Uzun yıllar boyunca, birçoğumuzun hakim olduğu Mario deneyimi, kendini büyük ölçüde geliştiridi. Mario’nun en etkili 3D maceralarının üçünü bir araya getiren koleksiyon, inanılmaz bir deneyim ve Nintedo’nun yıllar içerisindeki gelişimini sizlere sunuyor. bu oyunun fiyatı ise 583.90 TL.
“Hades”
Oyun, Bastion ile ilk çıkışından bu yana, geliştirici Supergiant Games, Cyberpunk Transistor’dan büyülü Pyre’a kadar sürekli bir hit akışı yayınladı. Ayrıca oyun, birçok karakteri keşfetmenize yardımcı olacaktır. Uzun süre oynamayı bırakamayacağınız Hades’e 24.99 dolara sahip olabilirsiniz.
“The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild”
Switch’in gözdelerinden biri olan oyun, Nintendo’nun ilk gerçek açık dünya oyunu. Oynarken derin dünyalara dadığınız aynı zamanda size bir sürü keşif bırakan muhteşem bir oyun. Çok sayıda işaret tabelasına sahip oyun, kendi hızınızla ilerlemenizi sağlayacak deneyimleri sizlerle paylaşır. Oyunun fiyatı ise 675 TL.
Oyun
Epic Games Launcher, bazı işlemcilerde ısınma sorununa yol açıyor
Epic Games, özellikle son zamanlardaki kampanyalarıyla birlikte oyunculara yaptığı yatırımlara devam etse de; şirketin başka şeylerle de adı anılacak gibi.
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Videocardz’tan gelen bilgilere göre bazı oyuncular Windows’ta oyun indirme ve yüklemek için kullanılan Epic Games Launcher sunucusuyla sorunlar yaşıyorlar. Görünüşe göre uygulama, AMD Ryzen ve Intel işlemcilerinin bazılarında fazla ısınmaya neden oluyor. Ayrıca bu sıcaklık artışı sadece bir oyun açıldığında değil, Launcher uygulaması açıkken de gözlemlenebiliyor. Üstelik uygulama aktif olduğu sürece pencerenin açık olması, arka planda olması hatta küçültülmüş olması bile durumda değişikliğe neden olmuyor.
Şu anlık bu sorunun nedeni tam olarak bilinmese de; Launcher uygulamasının arka planda devamlı olarak bazı işlemler yapması ve bunun da işlemciye fazladan yük olması ihtimali yüksek. Ki bahsettiğimiz sıcaklık artışı oldukça yüksek. Reddit üzerinden yaptığı paylaşıma göre bir kullanıcı, AMD Ryzen 7 5800X işlemcisinin pasif sıcaklığında Launcher uygulamasını kapatmasıyla birlikte 50°C’den 37°C’ye kadar gerileme gördü. Bu da pasif kullanımda yaklaşık %25’lik bir düşüş anlamına geliyor. Diğer kullanıcılardan gelen yorumlara göre ise yine uygulamanın kapatılmasıyla yaklaşık 20°C’ye kadar bir fark gözlemlenebiliyor.
Epic Games Launcher üzerindeki deneyler işlem fazlalığını doğruluyor
Konuyla alakalı Hot Hardware tarafından yapılan bazı denemelerde ise oldukça ilginç sonuçlar görülüyor. Açıkladıkları bilgilere göre, farklı bir bilgisayar üzerinde yaptıkları denemelerde Epic Games Launcher uygulamasının aynı anda beş farklı işlem yaptığı görüldü. Daha detaylı inceleme için ağ trafiğini göstermeye yarayan Glasswire ile yaptıkları testte ise; uygulamanın belirli aralıklarla yirmi iki farklı sunucuyla bilgi alışverişinde bulunduğu bilgisine ulaştılar. Bu durumların ise uygulamanın açık, ikinci planda veya küçültülmüş olmasından bağımsız halde gerçekleştiğini de not düşüyorlar.
Bu problemin görülmesinin ardından sorunu yaşayan bazı kullanıcıların Steam veya GoG gibi diğer servislerde de buna benzer bir durum olup olmadığını kontrol ettikleri, ancak hiçbirinde benzer bir sıcaklık yükselmesi görülmediği de belirtilenler arasında.
Yine de bu sorunun genel bir sorun olmadığını ve diğer Epic Games Launcher kullanıcılarının böyle bir sorun yaşamadığını da belirtmemiz gerekiyor.
Genel
Steam, bu yılın en çok satan ve oynanan oyunlarını yayınladı
Steam, oyunların yıllık değerlendirmesini toplam gelire ve ne kadar oynandığına göre sıraladı. Pandemiye rağmen oyuncu sayısında düşüş yaşayan şirketin en çok oynanan oyunları içinde ücretsiz oyunlar da yer aldı.
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Dünyanın en popüler dijital oyun platformlarında biri olan Steam, 2020’nin en iyilerini 6 farklı kategoriye ayırdı. Bu kategoriler: en çok satanlar, yeni çıkanlar, en çok oynananlar, erken erişimden çıkanlar, VR’ın en iyileri ve kontrol cihazı kullanılan oyunlar olarak belirlendi.
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Steam, 2020 yılı en çok oynananlar
Bu kategoride en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşan oyunlar bulunuyor.
- Dota 2
- Among Us
- Terraria
- Cyberpunk 2077
- Life is Strange 2
- Monster Hunter World
- Counter Strike: Global Offensive
- Mount and Blade II: Bannerlord
- Destiny 2
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Grand Theft Auto V
Steam, 2020 yılı en çok satan oyunları
Bu kategoride brüt gelire göre en çok satan 100 oyun listelendi. İşte bu listenin enleri:
- PUBG
- Cyberpunk 2077
- Among Us
- Monster Hunter World
- Grand Theft Auto V
- Fall Guys
- Red Dead Redemption 2
- Destiny 2
- Counter Strike: Global Offensive
- DOTA 2
- DOOM Eternal
- Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege
Son olarak söz konusu listelerin tamamına şirketin resmi hesabı üzerinden ayrıntılı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
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