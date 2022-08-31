Teknoloji devi Sony, HT-A3000 model isimli ses çubuğunu piyasaya sürdü. Görsel özellikli Dolby Atmos ve DTS:X surround ses teknolojileri ile beraber gelen hoparlör, markanın diğer ürünlerine göre çok daha bütçe dostu.

Mükemmel Ses Deneyimi Sunan Sony HT-A3000 Cihazının Tüm Özellikleri

Yeni tanıtılan model şirketin eski A7000 ile A5000 cihazlarının alternatifi olarak görülüyor. HT-A3000, çeşitli son model ses teknolojileri ile donatılmış “360 Mekansal Ses Deneyimi” iddiası ile raflarda yerini alacak. Bununla beraber Sony cihazın Chromecast, Spotify Connect, AirPlay 2 ve Bluetooth oyna özelliklerine sahip olduğunun üstünü çiziyor. Model ana hoparlör ile beraber, çift dahili subwoofera ek olarak sol, sağ ve orta kanallara sahip. Yeni soundbar Sony’nin Bravia XR gibi en yeni TV’leri ile yüzde 100 uyumlu. Şirketin bu konudaki açıklaması ise şöyle:

HT-A3000, sisteminde yer alan 3.1 kanal, özel Merkez hoparlör ve çift subwoofer ile net diyalog ve derin bas sağlıyor. Ayrıca Vertical Surround Engine ve S-Force PRO Front Surround sistemleri sayesinde birden fazla boyuttan gelen sanal surround ses oluşturabiliyor. Böylelikle kullanıcıların Dolby Atmos ve DTS:X’in heyecanını tam olarak yaşayabilmesine olanak tanıyor.”

Şirketin ses çubuğunda altını çizdiği en büyük özellik ise 360 uzamsal ses haritalama ve ses alanı optimizasyon işlevleri. Şirkete göre cihaz, ortamın akustik profiline göre uyarlanmış sesler sunarak adeta bir sinema salonu deneyimi sağlıyor. Şirket tam deneyim için cihazın SA-RS5 ve SA-RS3S kablosuz arka hoparlörleri ile beraber kullanılmasını öneriyor. Özellikle konuya daha teknik açıdan bakmak istersek Sony’nin açıklamaları şöyle:

360 Mekansal Ses Haritalama teknolojisi, sesin her yönden ve mesafeden yüksek kalitede hissedilebilmesini sağlıyor. Ses Alanı Optimizasyonu, yerleşik mikrofon ile sound bar’ın ve arka hoparlörlerin göreceli yüksekliğini ve konumunu ustaca ölçüyor. Konumsal bilgilere dayanarak, ses dalgalarını sentezliyor ve birden fazla sanal hoparlör oluşturuyor. Bu sayede Sony’nin geniş mekansal ses alanı, odanın her yerini doldurarak alanda bulunan herkesin yüksek kaliteli müzik keyfi yaşamasını sağlıyor.”

Sony HT-A3000 Fiyatı

HT-A3000 cihazının şuan için satış fiyatı 699 ABD doları. Genel açıdan baktığımızda cihaz, piyasadaki diğer modellerden sahip olduğu özelliklerle ile yarışırken, fiyat konusunda çok daha makul bir seviyede.

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