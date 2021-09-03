Kripto Para
Solana, Dogecoin’i Geçerek En Büyük 7. Kripto Para Oldu
Solana, NFT ve DeFi platformlarının gücüyle yükselmeye devam ederek Dogecoin’i solladı. 7. sıraya yerleşen Solana’nın bir sonraki rakibi Ripple (XRP).
Solana blok zincirinin kendi kripto parası SOL, yükselişini sürdürüyor. Piyasadaki en iyi performans gösteren kripto paraların başını çeken SOL, son yaşadığı yükseliş ile toplam market hacminde Dogecoin’i geçerek 7. sıraya yerleşti.
Solana son haftalarda yaşadığı yükselişini sürdürüyor. Son 1 ayda %350 değer kazanan Solana, 1 ay önce 30 dolar seviyelerinde fiyatlanırken şu an 145 dolar seviyelerini görmüş durumda. Bu süreçte de sürekli olarak tarihi zirve rekorlarını tazeledi. Dün 100 dolar seviyelerine gerileyen SOL, sadece son 24 saatte %40 değer kazandı. Bitcoin’in mayıs ayında 30,000 dolar seviyelerine gerilediği büyük düşüşten sonra Solana da 20 dolar seviyelerine kadar düşmüştü.
Diğer yandan Dogecoin ise son zamanlardaki kararsız performansını sürdürüyor. 1 ay önceki durumuyla şu anki durumunu kıyasla Dogecoin, 20 cent seviyesinden 30 sent seviyesine çıkarak %50’lik bir artış göstermiş durumda. Dogecoin, 20 cent seviyelerinden hızlı bir artış yaşayarak 15 Ağustos tarihinde 35 cent seviyelerine gelmişti. Ancak akabinde yaşadığı düşüş ile tekrar geri çekilerek bugünki 30 cent seviyelerine geri döndü.
Dogecoin, yatırımcılarının yaşadığı güven problemleri sebebiyle hem yukarı hem de aşağı yönde fiyat hareketlerine oldukça açık durumda. Her ne kadar Elon Musk tarafından desteklenen ve sahiplenilen bir kripto para olsa da yatırımcıların, Dogecoin’in sağladığı katma değer ile ilgili kafalarında soru işaretleri bulunmakta. Yine de Dogecoin bu soru işaretlerini gidermek adına yeni bir geliştirici ekip ve ünlü isimlerden oluşan danışman takımı ile anlamını keşfetmek için yeni bir yolculuğa başladı. Dolayısıyla Dogecoin, yakın bir zaman içerisinde sağlam bir proje ve altyapıyla yatırımcıların karşısına çıkabilir. Yatırımcıların kafasındaki şaka coini, meme coin gibi ciddiyetsiz tanımlardan sıyrılarak kendisini önemli bir konuma getirebilir.
Solana, bir çok kişi tarafından Cardano’dan sonra Ethereum’un en büyük rakibi olarak görülüyor. Ethereum şu anda akıllı kontratlar, merkeziyetsiz uygulamalar ve NFT koleksiyonları gibi kripto paraların sağladığı katma değerli konularda açık ara lider konumda. Yine de Solana, blok zincirinin Ethereum’dan daha iyi olduğunu savunarak Ethereum’un yerini alabilmek için hazır durumda olduğunu gösteriyor. Ancak Solana’nın bunu gerçekleştirebilmesi için önünde hala önemli bir yol var gibi gözüküyor. Bünyesindeki merkeziyetsiz finans platformlarını geliştirerek ve belki de NFT sanatçılarını platformlarına davet ederek kısa zamanda konumunu daha iyi konumlara getirebilir.
Solana’nın son zamanlardaki pozitif fiyat hareketi gelişen DeFi ve NFT aktivitelerine bağlanıyor. Yine de Solana’nın DeFi protokollerinde akıllı kontratlar aracılığıyla kilitlenmiş miktar 3.6 milyar dolar seviyesinde. Ethereum tabanlı DeFi protokollerinde ise 126 milyar dolar değerinde kilitlenmiş varlıklar bulunuyor.
Solana aynı zamanda benimsediği proof-of-stake (PoS) mekanizması ile Ethereum’a göre daha enerji verimliliği sağlayan bir altyapıya sahip. Ve ayrıca Ethereum’dan daha hızlı ve daha düşük komisyon ücretleriyle işlem gerçekleştirme kapasitesi sunuyor.
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Kripto Para
Vitalik Buterin Dogecoin İle İlgili Konuştu!
İkinci en büyük blok zincir ağı Ethereum’un kurucularından olan ve topluluğun önderi olarak tanınan Vitalik Buterin, meme kripto para Dogecoin ile ilgili konuştu. Twitter hesabı üzerinden düzenlediği bir soru cevap etkinliğinde (AMA) yalnızca kendisinin takip etmiş olduğu kişilerden kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Buterin, Ethereum ile ilgili pişmanlığını da açıkladı.
Doing a random twitter experiment just on this day. Only the 268 people I follow can reply to this tweet. Feel free to ask things and I'll talk about anything crypto or non-crypto related.
— vitalik.eth (@VitalikButerin) September 1, 2021
Ethereum kurucularından Buterin, Twitter hesabı üzerinden gerçekleştirdiği bir soru cevap etkinliğinde, kendisinin takip ettiği kullanıcıların sordukları soruları yanıtladı. “Deneysel” olarak tanımladığı bu etkinliğe, Dogecoin ile ilgili yanıtları ve Ethereum ile ilgili söyledikleri damga vurdu. Buterin’e soru soranlar arasında Tesla CEO’su Elon Musk, Avalanche (AVAX) CEO’su Emin Gün Sirer ve The Three Arrows Capital CEO’su Zhu Su gibi önemli isimler vardı.
Vitalik Buterin’e Dogecoin ile ilgili gelen sorulardan biri, DOGE ve Ethereum arasında herhangi bir iş birliği için bir düşüncenin/önerinin olup olmadığıydı. Soru, The Three Arrows Capital CEO’su Zhu Su tarafından soruldu. Buterin şu yanıtı verdi:
“Şahsen, umarım DOGE yakında, belki de Ethereum kodunu kullanarak Proof of Stake’e (Hisse Kanıtı) geçebilir. Ayrıca umarım 5b/yıl yıllık Proof of Work (İş Kanıtı) ihraçlarını iptal etmezler ve bunun yerine küresel kamu mallarını finanse eden bir tür DAO’ya koyarlar. Dogecoin topluluğunun açgözlü olmayan sağlıklı değerlerine çok uygun.”
Avalanche (AVAX) CEO’su Emin Gün Sirer de Buterin’e “Ethereum macerasında öğrendiğin en önemli hayat dersi nedir?” sorusunu yöneltti. Yanıt şu şekilde geldi:
“Küçük gruplarda insanları sıkı bir şekilde koordine etmek beklediğimden daha zor. Özellikle büyük teşvik çatışmaları söz konusu olduğunda, herkesin bir daire içinde oturmasını, birbirlerinin doğal iyiliğini görmesini ve geçinmesini sağlayamazsınız.”
Buterin, şimdiye kadar Ethereum ile ilgili kendisini en çok şaşırtan şeyin ise NFT’ler olduğunu açıkladı. Ethereum macerasına yönelik en büyük pişmanlığının ise “8 kurucu ortak” meselesi olduğunu söyledi.
İkinci en büyük kripto para birimi Ethereum, hızlı bir yükseliş ile 3.800 dolar seviyesini geçti. Özellikle NFT sektöründeki ve ağdaki NFT trafiğindeki artış ile yukarı yönlü bir ivme kazanan ETH fiyatı yazı sırasında 3.781 dolardan işlem görüyor. Ethereum fiyatındaki bu yükselişin nedeni için Ethereum Fiyatı 3.800 Dolara Çıktı! Nasıl Oldu? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
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Kripto Para
Ethereum Fiyatı 3.800 Dolara Çıktı! Nasıl Oldu?
Kripto para piyasası son 24 saatte yaşanan yükselişler ile yeşil renge bürünmüş durumda. Lider kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte %5,89 yükselerek 50 bin doları aştı. Bitcoin’in yeniden 50 bin dolar seviyesini aşması kripto para piyasasındaki hareketlenmenin fitilini ateşledi. Ethereum fiyatı son 24 saatte yaklaşık %7 değerlenerek 3.800 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ardından hafif bir konsolidasyon yaşayan ETH, yazı sırasında 3.788 dolar seviyesinden işlem görüyor. Peki, Ethereum fiyatının bir anda bu yükselişi yaşamasının sebebi ne? Sıçrama nasıl gerçekleşti?
Ethereum fiyatı kripto para piyasasının genel yeşilliğine büyük bir katkı sağlayarak son 24 saatte %7’ye yakın değerlendi ve 3.800 dolar seviyesine kadar çıktı. Çinli Blockchain gazetecisi Colin Wu, ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum’un bu yükselişinin ardındaki sebepleri açıkladı.
Colin Wu, Ethereum’un bu yükselişinin en büyük sebebi olarak ETH blok zincir ağında faaliyet gösteren eşsiz tokenların (NFT) popülaritelerinin ve benimsenmelerinin hızlı artışını gösterdi. NFT piyasası Ethereum’u adeta ayağa kaldırdı.
Blok zincir teknolojisinin en son ve popüler ürünü olan NFT’lere olan ilgi yaz ayları ile birlikte öyle hızlı arttı ki, pek çok ünlü isim NFT alanına adını yazdırdı. Bazı pahalı sanat eserleri NFT şeklinde satıldı. Tron CEO’su Justin Sun, ödeme devi Visa, Twitter CEO’su Jack Dorsey ve çok daha fazla isim sattıkları ve satın aldıkları NFT’ler ile günlerce piyasada konuşuldular.
Ethereum ağındaki NFT trafiği hızlı bir şekilde arttı. Ağın en popüler NFT pazar yeri OpenSea’nin işlem hacmi 3,4 milyar doları geçti. Ayrıca NFT ürünlerindeki işlem hacminin artmasındaki en büyük etkenlerden biri de NFT tabanlı blok zincir oyun platformları. Bunlardan biri olan Axie Infinity ile ilgili detaylı bilgiye erişmek için Yatırımcılarına 1 ayda yüzde 1600 kazandıran oyun, Axie Infinity nedir? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
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Colin Wu, Ethereum fiyatındaki artışın bir diğer sebebi olarak EIP-1559 Ethereum yükseltmesini gösteriyor. 2 Eylül itibarıyla 164.000 ETH’nin yakılması ve artık ETH ücretlerinin bir kısmının yakılıyor olması ETH fiyatını artıran önemli sebeplerden.
Aynı zamanda zincir içi analitik sağlayıcısı Santiment’in sağladığı verilere göre, yatırımcılar şu anda Solana’dan (SOL) Ethereum’a (ETH) bir geçiş sağlıyor. Bu, Ethereum fiyatını pazartesi günü 3.500 dolar seviyesine çıkaran ana sebeplerden biri.
📈🤝 #Solana (+52%) and #Ethereum (+18%) have been exchanging turns in the spotlight over the last week as both have enjoyed respective pumps. Crowd sentiment has played a role in both pumps, and the focus that was on $SOL has very much shifted to $ETH. https://t.co/GGBYzFG602 pic.twitter.com/Nup7Zf8aQ7
— Santiment (@santimentfeed) September 2, 2021
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