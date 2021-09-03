Solana, Dogecoin’i Geçerek En Büyük 7. Kripto Para Oldu

Solana, NFT ve DeFi platformlarının gücüyle yükselmeye devam ederek Dogecoin’i solladı. 7. sıraya yerleşen Solana’nın bir sonraki rakibi Ripple (XRP).

Solana blok zincirinin kendi kripto parası SOL, yükselişini sürdürüyor. Piyasadaki en iyi performans gösteren kripto paraların başını çeken SOL, son yaşadığı yükseliş ile toplam market hacminde Dogecoin’i geçerek 7. sıraya yerleşti.

Solana son haftalarda yaşadığı yükselişini sürdürüyor. Son 1 ayda %350 değer kazanan Solana, 1 ay önce 30 dolar seviyelerinde fiyatlanırken şu an 145 dolar seviyelerini görmüş durumda. Bu süreçte de sürekli olarak tarihi zirve rekorlarını tazeledi. Dün 100 dolar seviyelerine gerileyen SOL, sadece son 24 saatte %40 değer kazandı. Bitcoin’in mayıs ayında 30,000 dolar seviyelerine gerilediği büyük düşüşten sonra Solana da 20 dolar seviyelerine kadar düşmüştü.

Diğer yandan Dogecoin ise son zamanlardaki kararsız performansını sürdürüyor. 1 ay önceki durumuyla şu anki durumunu kıyasla Dogecoin, 20 cent seviyesinden 30 sent seviyesine çıkarak %50’lik bir artış göstermiş durumda. Dogecoin, 20 cent seviyelerinden hızlı bir artış yaşayarak 15 Ağustos tarihinde 35 cent seviyelerine gelmişti. Ancak akabinde yaşadığı düşüş ile tekrar geri çekilerek bugünki 30 cent seviyelerine geri döndü.

Dogecoin, yatırımcılarının yaşadığı güven problemleri sebebiyle hem yukarı hem de aşağı yönde fiyat hareketlerine oldukça açık durumda. Her ne kadar Elon Musk tarafından desteklenen ve sahiplenilen bir kripto para olsa da yatırımcıların, Dogecoin’in sağladığı katma değer ile ilgili kafalarında soru işaretleri bulunmakta. Yine de Dogecoin bu soru işaretlerini gidermek adına yeni bir geliştirici ekip ve ünlü isimlerden oluşan danışman takımı ile anlamını keşfetmek için yeni bir yolculuğa başladı. Dolayısıyla Dogecoin, yakın bir zaman içerisinde sağlam bir proje ve altyapıyla yatırımcıların karşısına çıkabilir. Yatırımcıların kafasındaki şaka coini, meme coin gibi ciddiyetsiz tanımlardan sıyrılarak kendisini önemli bir konuma getirebilir.

Solana, bir çok kişi tarafından Cardano’dan sonra Ethereum’un en büyük rakibi olarak görülüyor. Ethereum şu anda akıllı kontratlar, merkeziyetsiz uygulamalar ve NFT koleksiyonları gibi kripto paraların sağladığı katma değerli konularda açık ara lider konumda. Yine de Solana, blok zincirinin Ethereum’dan daha iyi olduğunu savunarak Ethereum’un yerini alabilmek için hazır durumda olduğunu gösteriyor. Ancak Solana’nın bunu gerçekleştirebilmesi için önünde hala önemli bir yol var gibi gözüküyor. Bünyesindeki merkeziyetsiz finans platformlarını geliştirerek ve belki de NFT sanatçılarını platformlarına davet ederek kısa zamanda konumunu daha iyi konumlara getirebilir.

Solana’nın son zamanlardaki pozitif fiyat hareketi gelişen DeFi ve NFT aktivitelerine bağlanıyor. Yine de Solana’nın DeFi protokollerinde akıllı kontratlar aracılığıyla kilitlenmiş miktar 3.6 milyar dolar seviyesinde. Ethereum tabanlı DeFi protokollerinde ise 126 milyar dolar değerinde kilitlenmiş varlıklar bulunuyor.

Solana aynı zamanda benimsediği proof-of-stake (PoS) mekanizması ile Ethereum’a göre daha enerji verimliliği sağlayan bir altyapıya sahip. Ve ayrıca Ethereum’dan daha hızlı ve daha düşük komisyon ücretleriyle işlem gerçekleştirme kapasitesi sunuyor.